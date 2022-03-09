8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма: комфорт и история
Индивидуальная поездка в аббатство Паннонхальма из Будапешта. Комфортный трансфер, исторический экскурс, посещение базилики и винодельни, обед в ресторане
Начало: Ваш отель в Будапеште
«Дальше нас ждет обед в панорамном ресторане и посещение магазина, где вы сможете купить сувениры и продукцию монахов: вино, шоколад, лавандовое мыло и масло»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от €350 за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Исторический Эгер, пещерная купальня и аквапарк, обед с дегустацией вина
Начало: По договоренности с туристами
«Посещение Долины красавиц с обедом и дегустацией знаменитых эгерских вин»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
2 дек в 09:00
от €330 за всё до 3 чел.
9 часов
Групповая
до 16 чел.
Экскурсия в Излучину Дуная с обедом и рыцарским турниром
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Расписание: По субботам в 09:00
7 дек в 09:00
14 дек в 09:00
€95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААбашкина9 марта 2022Это была увлекательная экскурсия в город Эгер. Город не большой, но со своей историей. Сперва заехали в купальню. Потом поехали
- ААлександра10 января 2022Ну что сказать) я организовывала поездку для наших клиентов в Будапешт. Экскурсия, которую провел для наших клиентов Константин, оставила неизгладимые
- ЯЯна31 октября 2021Константин очень интересный человек с разносторонними увлечениями, очень приятный в общении. День получился насыщенным, а поездка - увлекательной. Он заботится
- ЕЕлена30 августа 2019Прекрасная экскурсия. Гид Константин очень пунктуальный и вежливый. . Комфортный автомобиль. Очень душевно рассказывал про Венгрию и ее историю. Я
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «С обедом»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в ноябре 2024
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