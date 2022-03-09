Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Будапеште на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма
На машине
6 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма: комфорт и история
Индивидуальная поездка в аббатство Паннонхальма из Будапешта. Комфортный трансфер, исторический экскурс, посещение базилики и винодельни, обед в ресторане
Начало: Ваш отель в Будапеште
«Дальше нас ждет обед в панорамном ресторане и посещение магазина, где вы сможете купить сувениры и продукцию монахов: вино, шоколад, лавандовое мыло и масло»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 350 за всё до 5 чел.
Исторический Эгер, пещерная купальня и аквапарк, обед с дегустацией вина
На автобусе
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Исторический Эгер, пещерная купальня и аквапарк, обед с дегустацией вина
Начало: По договоренности с туристами
«Посещение Долины красавиц с обедом и дегустацией знаменитых эгерских вин»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
2 дек в 09:00
от 330 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Излучину Дуная с обедом и рыцарским турниром
3 отзыва
9 часов
Групповая
до 16 чел.
Экскурсия в Излучину Дуная с обедом и рыцарским турниром
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Расписание: По субботам в 09:00
7 дек в 09:00
14 дек в 09:00
95 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Абашкина
    9 марта 2022
    Исторический Эгер, пещерная купальня и аквапарк, обед с дегустацией вина
    Это была увлекательная экскурсия в город Эгер. Город не большой, но со своей историей. Сперва заехали в купальню. Потом поехали
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    в город. Здесь есть цитадель, базилика, крепость, прошлись по местным улицам. Побывали на винотеки. Пробовали вино, в том числе и "бычью кровь". По ужинали в местном кафе, всё было безумно вкусно.

  • А
    Александра
    10 января 2022
    Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма
    Ну что сказать) я организовывала поездку для наших клиентов в Будапешт. Экскурсия, которую провел для наших клиентов Константин, оставила неизгладимые
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    впечатления у наших клиентов. Они были в восторге настолько, что отменили все последующие экскурсии и свое знакомство с Венгрией и Австрией продолжали уже в компании Константина. Я, как организатор, очень признательна Константину за такие невероятные впечатления и эмоции моих клиентов. Спасибо Вам огромное!

  • Я
    Яна
    31 октября 2021
    Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма
    Константин очень интересный человек с разносторонними увлечениями, очень приятный в общении. День получился насыщенным, а поездка - увлекательной. Он заботится
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    о комфорте путешественников и может гибко подстроить экскурсию под индивидуальные потребности. Много знает как об истории, так и о современной жизни Венгрии. После дня, проведенного с Константином, мы начали строить планы о повторном посещении Венгрии.

  • Е
    Елена
    30 августа 2019
    Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма
    Прекрасная экскурсия. Гид Константин очень пунктуальный и вежливый. . Комфортный автомобиль. Очень душевно рассказывал про Венгрию и ее историю. Я
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    там была в первый раз. Очень понравилось. Благодарю от души. По пути мы еще заехали посмотреть старинный замок. Это было приятно.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «С обедом»

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  3. Экскурсия в Излучину Дуная с обедом и рыцарским турниром
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  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Базилика святого Иштвана
  6. Церковь Святого Матьяша
  7. Площадь Героев
  8. Проспект Андраши
  9. Гора Геллерт
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в ноябре 2024
Сейчас в Будапеште в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 350. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «С обедом», 11 ⭐ отзывов, цены от €95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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