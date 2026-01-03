Круиз
Purpleliner: Круиз по Дунаю
Начало: Будапешт Баттьяни тер Докк, 1/б, 1011
€13 за человека
Билеты
Входной билет в купальни Рудаш: турецкая баня, спа и обед с видом на Дунай
Начало: Будапешт, площадь Дёбрентеи 9, 1013 Венгрия
€97 за билет
Водная прогулка
Будапешт для своих: турецкие мотивы
Начало: По договоренности
€240 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRomualda3 января 2026Все замечательно
- PPavel26 сентября 2025Очень классная экскурсия!
- ННадежда21 сентября 2025Прекрасная прогулка, отличный экскурсионный корабль, получили массу положительных эмоций.
- ООксана7 сентября 2025Обзорный круиз по Дунаю.
Лайнер довольно вместительный, пурпурного цвета.
Бар предоставляет напитки и закуски за вас счет.
Даже получила скидку, заказывая билеты на sputnik8.
- OOlga16 августа 2025Экскурсия отличная. Аудиогид на русском языке загрузился и работал без интернета. Приезжать на пристань можно пораньше. Экскурсия пользуется популярностью. Места всем хватает.
- EElena9 декабря 2024Очень красивый круиз. был в 19.00. все светились, увидели много красивой архитектуры на берегу Дунаю. все были очень довольны
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Купальня Рудаш»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в феврале 2026
Сейчас в Будапеште в категории "Купальня Рудаш" можно забронировать 3 экскурсии от 13 до 240. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Купальня Рудаш», 24 ⭐ отзыва, цены от €13. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель