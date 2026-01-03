Мои заказы

Купальня Рудаш – экскурсии в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Купальня Рудаш» в Будапеште на русском языке, цены от €13. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Purpleliner: Круиз по Дунаю
Круизы
1 час
21 отзыв
Круиз
Purpleliner: Круиз по Дунаю
Начало: Будапешт Баттьяни тер Докк, 1/б, 1011
€13 за человека
Входной билет в купальни Рудаш: турецкая баня, спа и обед с видом на Дунай
1 день
3 отзыва
Билеты
Входной билет в купальни Рудаш: турецкая баня, спа и обед с видом на Дунай
Начало: Будапешт, площадь Дёбрентеи 9, 1013 Венгрия
€97 за билет
Будапешт для своих: турецкие мотивы
Пешая
3.5 часа
Водная прогулка
Будапешт для своих: турецкие мотивы
Начало: По договоренности
€240 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Romualda
    3 января 2026
    Purpleliner: Круиз по Дунаю
    Все замечательно
  • P
    Pavel
    26 сентября 2025
    Purpleliner: Круиз по Дунаю
    Очень классная экскурсия!
  • Н
    Надежда
    21 сентября 2025
    Purpleliner: Круиз по Дунаю
    Прекрасная прогулка, отличный экскурсионный корабль, получили массу положительных эмоций.
  • О
    Оксана
    7 сентября 2025
    Purpleliner: Круиз по Дунаю
    Обзорный круиз по Дунаю.
    Лайнер довольно вместительный, пурпурного цвета.
    Бар предоставляет напитки и закуски за вас счет.
    Даже получила скидку, заказывая билеты на sputnik8.
  • O
    Olga
    16 августа 2025
    Purpleliner: Круиз по Дунаю
    Экскурсия отличная. Аудиогид на русском языке загрузился и работал без интернета. Приезжать на пристань можно пораньше. Экскурсия пользуется популярностью. Места всем хватает.
  • E
    Elena
    9 декабря 2024
    Purpleliner: Круиз по Дунаю
    Очень красивый круиз. был в 19.00. все светились, увидели много красивой архитектуры на берегу Дунаю. все были очень довольны

