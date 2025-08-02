Погружение в культуру Венгрии Откройте для себя душу Венгрии через искусство народного танца. На часе фольклорного представления вы увидите блестящее мастерство выпускников венгерского колледжа народных танцев, сохранивших традиции и дух своей родной культуры. Энергия сцены и народная музыка Ансамбль «Райко» (Rajkó Folk Ensemble) представит разнообразный репертуар из народных песен, мелодий и танцев. Программа состоит из двух частей по 30 минут, разделённых антрактом, что позволяет насладиться выступлением в уютной обстановке. Традиции, проверенные временем Основанный в 1950 году, ансамбль уже более 70 лет бережно хранит и передаёт венгерские народные традиции. Их шоу — это не просто концерт, а настоящее путешествие в историю страны через движение, музыку и искусство. Важная информация:

Хронология: 18:30–19:00 — прибытие гостей и приветственный напиток. 19:00–19:30 — фольклорное представление (1-я часть). 19:30–19:50 — перерыв. 19:50–20:20 — фольклорное представление (2-я часть).