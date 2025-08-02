Погрузитесь в атмосферу венгерских традиций на фольклорном шоу ансамбля «Райко».
Вас ждёт яркое представление с музыкой, танцами и энергией, которая делает венгерский народный танец уникальным во всём мире.
Описание билета
Погружение в культуру Венгрии Откройте для себя душу Венгрии через искусство народного танца. На часе фольклорного представления вы увидите блестящее мастерство выпускников венгерского колледжа народных танцев, сохранивших традиции и дух своей родной культуры. Энергия сцены и народная музыка Ансамбль «Райко» (Rajkó Folk Ensemble) представит разнообразный репертуар из народных песен, мелодий и танцев. Программа состоит из двух частей по 30 минут, разделённых антрактом, что позволяет насладиться выступлением в уютной обстановке. Традиции, проверенные временем Основанный в 1950 году, ансамбль уже более 70 лет бережно хранит и передаёт венгерские народные традиции. Их шоу — это не просто концерт, а настоящее путешествие в историю страны через движение, музыку и искусство. Важная информация:
Хронология: 18:30–19:00 — прибытие гостей и приветственный напиток. 19:00–19:30 — фольклорное представление (1-я часть). 19:30–19:50 — перерыв. 19:50–20:20 — фольклорное представление (2-я часть).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет на шоу
- Приветственный напиток
- Ужин
Что не входит в цену
- Трансфер от/до отеля
Место начала и завершения?
Budapest, Király u. 20, 1061 Magyarország
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
2 авг 2025
Мужские и женские танцы были невероятно энергичными! Еда вкусная, а рекомендованное красное вино — просто превосходное. Скрипичный ансамбль играл потрясающе.
С
Софья
23 апр 2025
Отличное впечатление, однозначно стоит посетить. Атмосфера, музыканты и танцоры — всё идеально подошло к вечеру.
П
Павел
25 авг 2024
Замечательно! Мне очень понравилась музыка. Великолепные музыканты и танцоры. Я на 100% доволен концертом, танцами и ужином. Спасибо!
