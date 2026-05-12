Кечкемет, расположенный в 80 км от Будапешта, известен абрикосовой палинкой, майоликой и необычными музеями.
Сегед, находящийся недалеко от границы с Сербией и Румынией, покоряет традиционной кухней и выпечкой.
Эти города являются настоящими
Сегед, находящийся недалеко от границы с Сербией и Румынией, покоряет традиционной кухней и выпечкой.
Эти города являются настоящими
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
- 🍽️ Традиционная венгерская кухня
- 🚗 Удобный трансфер
- 🏙️ Исторические центры городов
- 🎨 Майолика и музеи
Что можно увидеть
- Ратуша Кечкемета
- Церковь Святого Николая
- Вознесенский костел
- Дворец Цифра Палота
- Синагога в мавританском стиле
- Ратуша Сегеда
- Дом-утюг
- Немецкий дворец
- Гроф Палота
- Дворец Реёк
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Кечкемет: модерн в сердце Венгерской равнины
- В историческом центре, на площади Кошута, вы осмотрите здание Ратуши в стиле сецессион, церковь Святого Николая 14 века, старейшую в Кечкемете, а также крупнейший памятник барокко на равнинной части Венгрии — Вознесенский костел.
- В центре площади Йожефа Катона познакомитесь с еще одним образцом модерна — зданием городского театра.
- На бульваре Ракоци исследуете визитную карточку города — дворец Цифра Палота, украшенный майоликовыми панно. А на противоположной стороне оцените оригинальный облик синагоги в мавританском стиле с элементами готики.
- На площади Свободы уделим внимание Кальвинистской гимназии и Лютеранскому дворцу с необычной церковью (также образцы сецессиона).
- На улице Йокаи я познакомлю вас с единственным памятником классицизма в Кечкемете — церковью ордена пиаристов.
- И в завершение погуляем по улице Ракоци, где вы полюбуетесь новыми образцами модерна и неоклассицизма — Дворцом Правосудия.
Сегед:
третий по величине город Венгрии, отстроенный в стиле модерн
На Площади Сечени вы осмотрите Ратушу, самое яркое здание города, а рядом со статуей короля Быйлы l.
V — интересный Дом-утюг.
Минуя единственный в мире памятник композитору цыганского происхождения Пиште Данко, дойдем до прекрасного Немецкого дворца, украшенного узорами разных цветов, и Национальный театра. Далее вы познакомитесь с крупнейшим памятником города в стиле модерн — Гроф Палота, а после с Реформаторским дворцом. После вашему взору предстанет великолепное четырехэтажное здание в стиле сецессион — дом Морица. В центре площади Святого Иштвана вы задержитесь у водонапорной башни Сегеда и чуть позже рассмотрите декор дворца Голдшмидта. Я покажу, как удивительно сплелись в архитектурном ансамбле синагоги венгерские, мавританские и средиземноморские элементы. Кроме того, вы полюбуетесь сказочным дворцом Реёк — одной из самых красивых местных достопримечательностей. И рядом с ним откроете еще одно чудо модерна: дворец Унгара-Майера с куполообразной угловой башней. Поразит декором и дворец Рейчел. Через площадь Арадских мучеников попадем на площадь Дом с кафедральным собором — величественным храмом Обета. Там же вы увидите башню Деметра и сербскую православную церковь. Завершим экскурсию на пешеходной улице Карас, где также будет немало интересного. А после я предложу пообедать в одном из колоритных ресторанов венгерской кухни.
Организационные детали
- Трансфер входит в стоимость экскурсии. Я заберу вас у места вашего проживания в Будапеште и после экскурсии отвезу обратно.
- Дополнительно оплачивается обед.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1717 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анжелика, я лицензированный гид по Будапешту и Венгрии. С большим удовольствием познакомлю вас с любимым городом. Расскажу о самых значимых событиях страны, великолепных памятниках архитектуры, гостеприимных людях, гастрономических шедеврах Венгрии, великолепных винах и чудодейственных термальных источниках. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Провели три дня с Анжеликой. Все отлично! Венгрия не перестает радовать разнообразием прекрасных мест. Всем рекомендую!
Анжелика
Ответ организатора:
Благодарю за Ваш отзыв, Инна! Мне было приятно познакомиться! Я была очень рада работать для Вас с супругом! Всегда рада видеть Вас в прекрасной Венгрии!
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К
Мы вернулись из Будапешта в самом начале ноября. Погода была прекрасная, и в один из дней мы решили поехать на экскурсию в Сегед, а по дороге заехать в Кечкемет вместе
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