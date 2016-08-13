3 отзыва оставили туристы

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Венгерский шопинг в лучших традициях

Погрузитесь в мир венгерской моды и культуры, открывая для себя уникальные товары и встречаясь с известными дизайнерами
Венгрия славится не только своими термальными водами и архитектурой, но и уникальными товарами, которые невозможно найти в других странах. Эта экскурсия предлагает не просто шопинг, а погружение в мир венгерской
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моды и культуры.

Вас ждет знакомство с местными дизайнерами, которые создают неповторимые вещи, отражающие дух Венгрии.

Среди уникальных товаров, которые вы сможете приобрести, - венгерские перчатки, носимые мировыми знаменитостями, обувь, изготовленная вручную по индивидуальным меркам, эксклюзивные галстуки, шляпы и спортивная обувь от известных венгерских брендов.

Экскурсия пройдет по центру Будапешта, где вы сможете не только приобрести уникальные товары, но и узнать много нового о венгерской культуре и истории.

Это не просто шопинг, это путешествие в мир венгерской моды и традиций, которое оставит незабываемые впечатления и позволит вам привезти домой частичку Венгрии

5
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🛍️ Уникальные венгерские бренды
  • 👗 Эксклюзивные дизайнерские вещи
  • 🧤 Венгерские перчатки, как у Леди Гаги
  • 👞 Ручная работа обувных мастеров
  • 🎩 Аутентичные аксессуары и шляпки
  • 👔 Галстуки и спортивная обувь местного производства
Венгерский шопинг в лучших традициях
Венгерский шопинг в лучших традициях
Венгерский шопинг в лучших традициях

Что можно увидеть

  • Центр города
  • Магазины Vass Cipő
  • Магазины Buday Shoes
  • Магазины Kaczián
  • Магазины Fazekas Valerii

Описание экскурсии

Местные жители называют это хунгарикум — есть такое понятие в венгерской культурологии. Хунгарикум обозначает типично венгерский предмет, неразрывно связанный с историей и культурой Венгрии, все аутентичное. Вот такой хунгарикум, например, венгерские перчатки, которые носит Леди Гага.

Что вас ожидает

  • Мы пройдем по центру города: изучим его закоулки, где не сразу можно сориентироваться, и пойдем за перчатками.
  • Рядом — два магазина мужской обуви, которую делают в классическом стиле, вручную и на заказ по вашим меркам — Vass Cipő и Buday Shoes. Если решитесь — я помогу вам объясниться с мастером.
  • Венгрия также гордится галстуками от Kaczián, шляпками от Fazekas Valerii, спортивной обувью Tissza и многим другим.
  • Мир высокой моды в Венгрии представляют Naray Tamás, Zooób Katti, Manier, Tóth Bori, Makány Márta, Léber Barbara, Nobu и многие другие бренды, с которыми вы сможете познакомиться во время нашей экскурсии и шопинга.

Напишите мне, что бы вы хотели найти в Будапеште, и я скорректирую наш маршрут по вашим пожеланиям.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1463 туристов
Живу в Будапеште, лицензированный гид, делюсь любовью и знаниями о городе. Мои прогулки — озорные и тёплые, дружелюбные и эмоциональные, вкусные и комфортные. Тайные уголки и дворики, классика и нетуристические
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маршруты, информация из первых рук, судьбы и истории жителей города, фарфор, наука, гастрономия и архитектура — всё это на моих экскурсиях. Прекрасный организатор и переводчик. По образованию педагог, владею французским и венгерским языками. А ещё я написала детскую книгу-экскурсию с дополненной виртуальной реальностью о Будапеште и книгу о венгерских кофейнях и сладостях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
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1
А
Valerie провела прекрасную экскурсию! Помимо необычных и интересных магазинов, в которых было очень много отличных вещей по доступным ценам, Valerie рассказала много интересного о самом городе и его жителях! Так
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как я не очень хорошо разбираюсь в модных тенденциях, то помощь Valerie была просто неоценима, все вещи, которые она посоветовала, отлично мне подошли! Советую всем, кто хочет пополнить свой гардероб модными и практичными вещами выбирать экскурсию "Венгерский шоппинг в лучших традициях".

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М
Большое спасибо Валерии за прекрасную экскурсию. Мы отлично провели несколько часов. Валерия не только показала мне очень интересные места для шопинга, но и рассказала много любопытного из истории Будапешта, провела по красивейшим местам и научила, как самостоятельно ориентироваться в городе. Общаться с человеком знающим, увлеченным и влюбленным в то, что он делает - это огромное удовольствие. Спасибо!
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Е
Спасибо Валерии за экскурсию. Валерия внимательно отнеслась к пожеланиям и моменталтно подстроилась под заданные параметры шопинга. Показала лучшие магазины,с местной модной одеждой,канцелярскими принадлежностямм,продуктами и уникальными вышитыми изделиями. За коротный отрезок времени были куплены подврки всем друзьям.
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Натали
Всегда очень скрупулезно подхожу к выбору гида для девичников, но Валерия покорила наши девичьи сердца ненапряжным, но в тоже время насыщенным женскими штучками маршрутом. Если вам нужна небананальная обзорка, то обращайтесь к Валерии без сомнений!
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Ю
Валерии огромное спасибо за проведенную экскурсию! Интересно, легко и как-то по-дружески (будто мы знакомы давно и встретились после длительного перерыва).
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А
Экскурсия очень понравилась
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