3 отзыва оставили туристы

Венгрия славится не только своими термальными водами и архитектурой, но и уникальными товарами, которые невозможно найти в других странах. Эта экскурсия предлагает не просто шопинг, а погружение в мир венгерской

моды и культуры. Вас ждет знакомство с местными дизайнерами, которые создают неповторимые вещи, отражающие дух Венгрии. Среди уникальных товаров, которые вы сможете приобрести, - венгерские перчатки, носимые мировыми знаменитостями, обувь, изготовленная вручную по индивидуальным меркам, эксклюзивные галстуки, шляпы и спортивная обувь от известных венгерских брендов. Экскурсия пройдет по центру Будапешта, где вы сможете не только приобрести уникальные товары, но и узнать много нового о венгерской культуре и истории. Это не просто шопинг, это путешествие в мир венгерской моды и традиций, которое оставит незабываемые впечатления и позволит вам привезти домой частичку Венгрии

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Местные жители называют это хунгарикум — есть такое понятие в венгерской культурологии. Хунгарикум обозначает типично венгерский предмет, неразрывно связанный с историей и культурой Венгрии, все аутентичное. Вот такой хунгарикум, например, венгерские перчатки, которые носит Леди Гага.

Что вас ожидает

Мы пройдем по центру города: изучим его закоулки, где не сразу можно сориентироваться, и пойдем за перчатками.

Рядом — два магазина мужской обуви, которую делают в классическом стиле, вручную и на заказ по вашим меркам — Vass Cipő и Buday Shoes. Если решитесь — я помогу вам объясниться с мастером.

Венгрия также гордится галстуками от Kaczián, шляпками от Fazekas Valerii, спортивной обувью Tissza и многим другим.

Мир высокой моды в Венгрии представляют Naray Tamás, Zooób Katti, Manier, Tóth Bori, Makány Márta, Léber Barbara, Nobu и многие другие бренды, с которыми вы сможете познакомиться во время нашей экскурсии и шопинга.

Напишите мне, что бы вы хотели найти в Будапеште, и я скорректирую наш маршрут по вашим пожеланиям.