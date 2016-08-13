3 отзыва оставили туристы

Венгрия славится не только своими термальными водами и архитектурой, но и уникальными товарами, которые невозможно найти в других странах. Эта экскурсия предлагает не просто шопинг, а погружение в мир венгерской
6 причин купить эту экскурсию
- 🛍️ Уникальные венгерские бренды
- 👗 Эксклюзивные дизайнерские вещи
- 🧤 Венгерские перчатки, как у Леди Гаги
- 👞 Ручная работа обувных мастеров
- 🎩 Аутентичные аксессуары и шляпки
- 👔 Галстуки и спортивная обувь местного производства
Что можно увидеть
- Центр города
- Магазины Vass Cipő
- Магазины Buday Shoes
- Магазины Kaczián
- Магазины Fazekas Valerii
Описание экскурсии
Местные жители называют это хунгарикум — есть такое понятие в венгерской культурологии. Хунгарикум обозначает типично венгерский предмет, неразрывно связанный с историей и культурой Венгрии, все аутентичное. Вот такой хунгарикум, например, венгерские перчатки, которые носит Леди Гага.
Что вас ожидает
- Мы пройдем по центру города: изучим его закоулки, где не сразу можно сориентироваться, и пойдем за перчатками.
- Рядом — два магазина мужской обуви, которую делают в классическом стиле, вручную и на заказ по вашим меркам — Vass Cipő и Buday Shoes. Если решитесь — я помогу вам объясниться с мастером.
- Венгрия также гордится галстуками от Kaczián, шляпками от Fazekas Valerii, спортивной обувью Tissza и многим другим.
- Мир высокой моды в Венгрии представляют Naray Tamás, Zooób Katti, Manier, Tóth Bori, Makány Márta, Léber Barbara, Nobu и многие другие бренды, с которыми вы сможете познакомиться во время нашей экскурсии и шопинга.
Напишите мне, что бы вы хотели найти в Будапеште, и я скорректирую наш маршрут по вашим пожеланиям.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1463 туристов
Живу в Будапеште, лицензированный гид, делюсь любовью и знаниями о городе. Мои прогулки — озорные и тёплые, дружелюбные и эмоциональные, вкусные и комфортные. Тайные уголки и дворики, классика и нетуристические
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Valerie провела прекрасную экскурсию! Помимо необычных и интересных магазинов, в которых было очень много отличных вещей по доступным ценам, Valerie рассказала много интересного о самом городе и его жителях! Так
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М
Большое спасибо Валерии за прекрасную экскурсию. Мы отлично провели несколько часов. Валерия не только показала мне очень интересные места для шопинга, но и рассказала много любопытного из истории Будапешта, провела по красивейшим местам и научила, как самостоятельно ориентироваться в городе. Общаться с человеком знающим, увлеченным и влюбленным в то, что он делает - это огромное удовольствие. Спасибо!
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Е
Спасибо Валерии за экскурсию. Валерия внимательно отнеслась к пожеланиям и моменталтно подстроилась под заданные параметры шопинга. Показала лучшие магазины,с местной модной одеждой,канцелярскими принадлежностямм,продуктами и уникальными вышитыми изделиями. За коротный отрезок времени были куплены подврки всем друзьям.
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Всегда очень скрупулезно подхожу к выбору гида для девичников, но Валерия покорила наши девичьи сердца ненапряжным, но в тоже время насыщенным женскими штучками маршрутом. Если вам нужна небананальная обзорка, то обращайтесь к Валерии без сомнений!
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Ю
Валерии огромное спасибо за проведенную экскурсию! Интересно, легко и как-то по-дружески (будто мы знакомы давно и встретились после длительного перерыва).
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А
Экскурсия очень понравилась
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