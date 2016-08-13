3 отзыва оставили туристы

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Венгерский шоппинг в лучших традициях

Открыть ключевые места венгерской моды и научиться ориентироваться на местности

5
3 отзыва
Valerie
Valerie – Гид из Будапешта
В Будапеште есть все те же магазины знаменитых брендов, что и во всем мире — этим никого не удивишь.

Но я хочу вас пригласить отправиться на прогулку 👣 по ключевым местам венгерской моды, познакомить с местными дизайнерами и представить самые интересные вещи, которые производятся только в Венгрии.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €125 за экскурсию

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Венгерский шоппинг в лучших традициях
Венгерский шоппинг в лучших традициях

Местные жители называют это хунгарикум — есть такое понятие в венгерской культурологии. Хунгарикум обозначает типично венгерский предмет, неразрывно связанный с историей 📖 и культурой Венгрии, все аутентичное. Вот такой хунгарикум, например, венгерские перчатки, которые носит Леди Гага.

Что вас ожидает

  • Мы пройдем по центру города: изучим его закоулки, где не сразу можно сориентироваться, и пойдем за перчатками.
  • Рядом — два магазина мужской обуви, которую делают в классическом стиле, вручную и на заказ по вашим меркам — Vass Cipő и Buday Shoes. Если решитесь — я помогу вам объясниться с мастером.
  • Венгрия также гордится галстуками от Kaczián, шляпками от Fazekas Valerii, спортивной обувью Tissza и многим другим.
  • Мир высокой моды в Венгрии представляют Naray Tamás, Zooób Katti, Manier, Tóth Bori, Makány Márta, Léber Barbara, Nobu и многие другие бренды, с которыми вы сможете познакомиться во время нашей экскурсии 🧭 и шоппинга.

Напишите мне, что бы вы хотели найти в Будапеште, и я скорректирую наш маршрут по вашим пожеланиям.

Венгерский шоппинг в лучших традициях
Венгерский шоппинг в лучших традициях
Венгерский шоппинг в лучших традициях
Венгерский шоппинг в лучших традициях

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valerie
Valerie
23 года живу в Будапеште, лицензированный гид, делюсь своей любовью и знаниями о городе. Со мной можно поехать на киностудию и в винные провинции, в Сентендре и в замок вечной любви. У меня озорные и теплые, дружелюбные, эмоциональные прогулки. Прекрасный организатор, переводчик.
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3 отзыва оставили туристы

13 августа 2016
Valerie провела прекрасную экскурсию! Помимо необычных и интересных магазинов, в которых было очень много отличных вещей по доступным ценам, Valerie рассказала много интересного о самом городе и его жителях! Так как я не очень хорошо разбираюсь в модных тенденциях, то помощь Valerie была просто неоценима, все вещи, которые она посоветовала, отлично мне подошли! Советую всем, кто хочет пополнить свой гардероб модными и практичными вещами выбирать экскурсию "Венгерский шоппинг в лучших традициях".
1 марта 2014
Большое спасибо Валерии за прекрасную экскурсию. Мы отлично провели несколько часов. Валерия не только показала мне очень интересные места для шопинга, но и рассказала много любопытного из истории Будапешта, провела по красивейшим местам и научила, как самостоятельно ориентироваться в городе. Общаться с человеком знающим, увлеченным и влюбленным в то, что он делает - это огромное удовольствие. Спасибо!
3 февраля 2014
Валерии огромное спасибо за проведенную экскурсию! Интересно, легко и как-то по-дружески (будто мы знакомы давно и встретились после длительного перерыва).

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