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1 чел. По популярности Пешая На автобусе 14 часов Индивидуальная до 7 чел. Панорамы озера Балатон и колорит венгерской провинции Начало: По договоренности с туристами «Что вас ожидает: Крупнейшее озеро Центральной Европы В Балатонфюреде пройдемся по Аллее Рабиндраната Тагора с великолепными платанами» Расписание: ежедневно € 750 за всё до 7 чел. 8 часов Индивидуальная до 7 чел. Индивидуальная экскурсия в Эгерсалок и Эгер с дегустацией вин Посетите Эгерсалок с его уникальными термальными источниками и Эгер, знаменитый своими винами и барочной архитектурой. Насладитесь обедом и дегустацией вин Начало: По договоренности «Больше всего туристов привлекает необычная природа, окружающая посёлок» от € 320 за всё до 3 чел. Пешая На автобусе 9 часов Индивидуальная до 7 чел. Город Дьюла и купальня в Дворцовом парке: индивидуальная экскурсия Посетите Дьюлу, город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя Крепостную купальню в живописном парке Начало: По договоренности «Она имеет 20 бассейнов и расположена на территории 8,5 га природоохранной зоны в красивом двухсотлетнем парке бывшего дворца графа Алмаши с уникальным микроклиматом» от € 400 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Дебрецена

Ответы на вопросы от путешественников по Дебрецену в категории «Природа и пейзажи»

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