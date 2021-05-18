Полезная информация о Дебрецене
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Местное время в Дебрецене
22:0911
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇭🇺 Венгрия
|Название города
|Дебрецен
|По-английски
|Debrecen
|Столица региона
|Дебрецен является столицей региона
|Население города
|204 124 чел.
|Аэропорт
|Дебрецен DEB
|Часовой пояс
|Europe/Budapest
|Средняя высота
|122 м. от уровня моря
Где находится Дебрецен на карте
Дебрецен