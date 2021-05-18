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Полезная информация о Дебрецене

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Местное время в Дебрецене
22:0911
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇭🇺 Венгрия
Название городаДебрецен
По-английскиDebrecen
Столица регионаДебрецен является столицей региона
Население города204 124 чел.
АэропортДебрецен DEB
Часовой поясEurope/Budapest
Средняя высота122 м. от уровня моря

Где находится Дебрецен на карте

Дебрецен фото города
Дебрецен

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