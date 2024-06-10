1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия из Хевиза в Будапешт
Начало: По договоренности с туристами
«На экскурсии узнаете увлекательные исторические факты – забавные и драматичные, исторические анекдоты, противоречивые легенды и конечно, познакомитесь с современной жизнью Будапешта и горожан»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€420 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Подземное озеро пещеры Таваш и крепость Сиглигет
Начало: По договоренности с туристами
«Пещера Таваш с подземным озером - это главная достопримечательность небольшого очаровательного городка Тапольца»
Расписание: ежедневно
11 июня в 13:00
12 июня в 09:00
от €160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пещеры, город королев и фарфоровая мануфактура
Начало: По договоренности с туристами
«Знакомство с производством фарфора»
Расписание: ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пейзажи Балатона
Начало: По договоренности с туристами
«Дворец Фештетичей — главная достопримечательность города Кестхей»
Расписание: ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €300 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хевизу в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Хевизу в июне 2024
Сейчас в Хевизе в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 160 до 420.
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