Найдено 4 экскурсии в категории « Обзорные » в Хевизе на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 10 часов Экскурсия из Хевиза в Будапешт Начало: По договоренности с туристами «На экскурсии узнаете увлекательные исторические факты – забавные и драматичные, исторические анекдоты, противоречивые легенды и конечно, познакомитесь с современной жизнью Будапешта и горожан» Расписание: ежедневно € 420 за всё до 3 чел. Индивидуальная 4 часа Подземное озеро пещеры Таваш и крепость Сиглигет Начало: По договоренности с туристами «Пещера Таваш с подземным озером - это главная достопримечательность небольшого очаровательного городка Тапольца» Расписание: ежедневно от € 160 за всё до 3 чел. 🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов Пещеры, город королев и фарфоровая мануфактура Начало: По договоренности с туристами «Знакомство с производством фарфора» Расписание: ежедневно от € 300 за всё до 3 чел. 🚌 На автобусе Индивидуальная 7 часов Пейзажи Балатона Начало: По договоренности с туристами «Дворец Фештетичей — главная достопримечательность города Кестхей» Расписание: ежедневно от € 300 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Хевиза

Ответы на вопросы от путешественников по Хевизу в категории «Обзорные»

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