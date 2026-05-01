Приглашаю на обзорную экскурсию по Данангу с посещением главных достопримечательностей: Моста Дракона, Моста Любви, скульптуры Карпа-Дракона, Леди Будды, Мраморных гор и перевала Хай Ван с историческими укреплениями.
За один день вы увидите город и его окрестности комплексно и без спешки (вход в Мраморные горы оплачивается дополнительно — 20 000 VND). По желанию — обед с дегустацией вьетнамского вина или рома.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Данангу — максимум впечатлений за один день
Приглашаю вас на насыщенную экскурсию по Данангу с посещением всех ключевых достопримечательностей города и его окрестностей. В программе «3 в 1» — Мост Дракона, Мост Любви, скульптура Карпа, превращающегося в Дракона, и знаменитый «Корабль, который никогда не плавал», а также Мраморные горы (входной билет оплачивается дополнительно — 20 000 VND с человека), статуя Леди Будды на полуострове Сон Ча и живописный перевал Хай Ван с французской крепостью и американскими дотами. По желанию — обед в местном ресторане с возможностью продегустировать вьетнамское вино или ром (оплачивается отдельно по меню). Экскурсия подойдет тем, кто хочет увидеть Дананг комплексно, без спешки и с продуманным маршрутом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мост Дракона
- Мост Любви
- Рыба Карп, которая превращается в Дракона
- Корабль, который никогда не плавал
- Мраморные горы
- Леди Будда - Полуостров Сон Ча (Гора обезьян)
- Перевал ХайВан Пасс - Французская крепость
- Американские доты
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дананг
Завершение: Sunny Ocean Hotel & Spa, Danang, Ваш отель, Центральная автостанция (по договоренности)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
