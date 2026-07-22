На этой обзорной экскурсии вы увидите ключевые символы Дананга — современные мосты, буддийские святыни, горные перевалы и панорамы города.
Маршрут продуман так, чтобы успеть всё без спешки, с остановками для прогулок, фото и дегустации местных напитков.
Маршрут продуман так, чтобы успеть всё без спешки, с остановками для прогулок, фото и дегустации местных напитков.
Описание экскурсии
8:00 — встреча с гидом и начало экскурсии
9:00 — мост Дракона, мост Любви, скульптуры «Карп, превращающийся в дракона» и «Корабль, который никогда не плавал»
Вы увидите современные символы города и узнаете, почему образ дракона стал главным для Дананга.
9:45 — Мраморные горы
Здесь — пещеры, пагоды и смотровые площадки. Вы пройдёте по холмам, осмотрите храмы и послушаете о буддийских традициях.
11:00 — Леди Будда на полуострове Сон Ча
Гид расскажет о духовном значении места и символике буддизма во Вьетнаме.
13:30 — перевал Хайван
Живописная дорога с французской крепостью и американскими дотами. Отличное место для фото и знакомства с военной историей региона.
15:30 — обед с дегустацией местного вина или рома
После — трансфер обратно к вашему отелю.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе
- Входной билет на Мраморные горы — 20 000 донгов ($0,7)
- Лифт — 15 000 донгов
- Верхний комплекс — 40 000 донгов за чел.
- Перевал Хайван — 70 000 донгов
- Обед — по меню
- По запросу после экскурсии можем отвезти вас в аэропорт, морской порт или на вокзал — стоимость уточняйте в переписке
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$200
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильяс — ваша команда гидов в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 115 туристов
Мы — два русскоговорящих лицензированных гида во Вьетнаме: местный вьетнамец, профессиональный гид, фото- и видеоблогер. И русский гид, в далёком прошлом аранжировщик, исполнитель и клавишник популярных групп в 80–90-е, (песни до сих пор в памяти и на слуху у многих, кто рождён в СССР). Будем рады устроить для вас незабываемое путешествие — яркое и комфортное!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия понравилась. Для меня было много интересных и необычных моментов. Экскурсовода рекомендую - мастер своего дела
Вам был полезен этот отзыв?
A
Всё прошло отлично. Экскурсия понравилась - Ильяс - замечательный человек и интересный рассказчик, - очень много знает о Въетнаме(и не только) - живёт здесь уже 15 лет. Также был внимателен
Ильяс
Ответ организатора:
Спасибо вам большое!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дананга
Похожие экскурсии на «Дананг 360°»
Мини-группа
до 6 чел.
Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда
Начните день с посещения Мраморных гор и статуи Леди Будды, чтобы ощутить гармонию и покой в сердце Дананга
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:00
29 июл в 07:00
$93 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Дананг и Мраморные горы за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Дананга и его окрестностей, посетив знаковые места: мост Дракона, статую Леди Будды и живописные Мраморные горы
Начало: Дананг
29 июл в 08:00
30 июл в 08:00
от $323
$340 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Ба На Хиллс и Золотой мост «Руки Бога» - из Дананга и Хойана
Отправляйтесь в удивительное путешествие на Ба На Хиллс, где вас ждут Золотой мост, французская деревня и множество развлечений для всей семьи
Начало: В вашем отеле в Хойане или Дананге
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 июл в 08:00
$200 за человека
Индивидуальная
Перевал Hai Van Pass - на мотоцикле или авто
Серпантин над океаном, смотровые площадки, сторожевые крепости и местная кухня - из Дананга
Завтра в 15:30
29 июл в 15:30
от $100 за человека
от $200 за человека