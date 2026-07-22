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Дананг 360°

Мост Дракона, перевал Хайван, Леди Будда, Мраморные горы - и не только
На этой обзорной экскурсии вы увидите ключевые символы Дананга — современные мосты, буддийские святыни, горные перевалы и панорамы города.

Маршрут продуман так, чтобы успеть всё без спешки, с остановками для прогулок, фото и дегустации местных напитков.
5
2 отзыва
Дананг 360°
Дананг 360°
Дананг 360°

Описание экскурсии

8:00 — встреча с гидом и начало экскурсии

9:00 — мост Дракона, мост Любви, скульптуры «Карп, превращающийся в дракона» и «Корабль, который никогда не плавал»

Вы увидите современные символы города и узнаете, почему образ дракона стал главным для Дананга.

9:45 — Мраморные горы

Здесь — пещеры, пагоды и смотровые площадки. Вы пройдёте по холмам, осмотрите храмы и послушаете о буддийских традициях.

11:00 — Леди Будда на полуострове Сон Ча

Гид расскажет о духовном значении места и символике буддизма во Вьетнаме.

13:30 — перевал Хайван

Живописная дорога с французской крепостью и американскими дотами. Отличное место для фото и знакомства с военной историей региона.

15:30 — обед с дегустацией местного вина или рома

После — трансфер обратно к вашему отелю.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе
Оплачиваются отдельно:
  • Входной билет на Мраморные горы — 20 000 донгов ($0,7)
  • Лифт — 15 000 донгов
  • Верхний комплекс — 40 000 донгов за чел.
  • Перевал Хайван — 70 000 донгов
  • Обед — по меню
  • По запросу после экскурсии можем отвезти вас в аэропорт, морской порт или на вокзал — стоимость уточняйте в переписке
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$200
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильяс
Ильяс — ваша команда гидов в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 115 туристов
Мы — два русскоговорящих лицензированных гида во Вьетнаме: местный вьетнамец, профессиональный гид, фото- и видеоблогер. И русский гид, в далёком прошлом аранжировщик, исполнитель и клавишник популярных групп в 80–90-е, (песни до сих пор в памяти и на слуху у многих, кто рождён в СССР). Будем рады устроить для вас незабываемое путешествие — яркое и комфортное!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Экскурсия понравилась. Для меня было много интересных и необычных моментов. Экскурсовода рекомендую - мастер своего дела
Экскурсия понравилась. Для меня было много интересных и необычных моментов. Экскурсовода рекомендую - мастер своего дела
Экскурсия понравилась. Для меня было много интересных и необычных моментов. Экскурсовода рекомендую - мастер своего дела
Экскурсия понравилась. Для меня было много интересных и необычных моментов. Экскурсовода рекомендую - мастер своего дела
Экскурсия понравилась. Для меня было много интересных и необычных моментов. Экскурсовода рекомендую - мастер своего дела
Экскурсия понравилась. Для меня было много интересных и необычных моментов. Экскурсовода рекомендую - мастер своего дела
Экскурсия понравилась. Для меня было много интересных и необычных моментов. Экскурсовода рекомендую - мастер своего дела
Экскурсия понравилась. Для меня было много интересных и необычных моментов. Экскурсовода рекомендую - мастер своего дела
Вам был полезен этот отзыв?
A
Всё прошло отлично. Экскурсия понравилась - Ильяс - замечательный человек и интересный рассказчик, - очень много знает о Въетнаме(и не только) - живёт здесь уже 15 лет. Также был внимателен
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к деталям, учёл и выполнил все наши просьбы и пожелания - заехали поменяли валюту по пути и в конце экскурсии довезли нас до ресторана. Также есть приятный бонус - Ильяс может поснимать вас на квадрокоптер в разных локациях и сделать вам ролик. Рекомендую!!!

Всё прошло отлично. Экскурсия понравилась - Ильяс - замечательный человек и интересный рассказчик, - очень много
Всё прошло отлично. Экскурсия понравилась - Ильяс - замечательный человек и интересный рассказчик, - очень много
Всё прошло отлично. Экскурсия понравилась - Ильяс - замечательный человек и интересный рассказчик, - очень много
Ильяс
Ильяс
Ответ организатора:
Спасибо вам большое!!!
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