На этой обзорной экскурсии вы увидите ключевые символы Дананга — современные мосты, буддийские святыни, горные перевалы и панорамы города. Маршрут продуман так, чтобы успеть всё без спешки, с остановками для прогулок, фото и дегустации местных напитков.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $200 за человека

Описание экскурсии

8:00 — встреча с гидом и начало экскурсии

9:00 — мост Дракона, мост Любви, скульптуры «Карп, превращающийся в дракона» и «Корабль, который никогда не плавал»

Вы увидите современные символы города и узнаете, почему образ дракона стал главным для Дананга.

9:45 — Мраморные горы

Здесь — пещеры, пагоды и смотровые площадки. Вы пройдёте по холмам, осмотрите храмы и послушаете о буддийских традициях.

11:00 — Леди Будда на полуострове Сон Ча

Гид расскажет о духовном значении места и символике буддизма во Вьетнаме.

13:30 — перевал Хайван

Живописная дорога с французской крепостью и американскими дотами. Отличное место для фото и знакомства с военной историей региона.

15:30 — обед с дегустацией местного вина или рома

После — трансфер обратно к вашему отелю.

Организационные детали

Поедем на комфортабельном микроавтобусе