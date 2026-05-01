Приглашаю вас в насыщенное путешествие по самым значимым и впечатляющим местам Дананга и древнего Хойана. За один день вы увидите современные символы города, природные панорамы, военную историю региона и атмосферу вечернего Хойана при свете фонарей.

Дананг — главные символы города

Мы начнём с обзорной экскурсии по Данангу и покажем его ключевые достопримечательности:

Мост Дракона — главный архитектурный символ города • Мост Любви • Скульптуру Карпа, превращающегося в Дракона • «Корабль, который никогда не плавал» — необычный отель-лайнер на берегу Вы увидите, как современный Дананг сочетает динамичную архитектуру и прибрежные панорамы.

Мраморные горы.

Комплекс из пяти гор с пещерами, пагодами и смотровыми площадками. Здесь соединились природа, буддийская философия и история. Полуостров Сон Ча (Гора обезьян)Подъём к статуе Леди Будды — самой высокой во Вьетнаме. Со смотровых площадок открываются панорамные виды на море и Дананг.

Перевал Хай Ван Пасс.

Один из самых живописных перевалов страны. Мы посетим остатки французской крепости и американские доты, откуда открываются впечатляющие виды на побережье.

Обед с дегустацией.

В программе — обед с возможностью продегустировать местное вьетнамское вино или ром.

Вечерний Хойан.

Во второй половине дня отправимся в древний Хойан — город ЮНЕСКО. Прогуляемся по историческому центру, увидим:

Японский крытый мост • старинные торговые кварталы • традиционные дома и храмы • Дом Tan Ky (по желанию) Вечером город наполняется мягким светом фонарей и особой атмосферой — это идеальное завершение дня. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет за один день увидеть максимум: природу, историю, панорамы и культурное наследие региона — без спешки и с продуманным маршрутом.