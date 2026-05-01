Описание экскурсии
Приглашаю вас в насыщенное путешествие по самым значимым и впечатляющим местам Дананга и древнего Хойана. За один день вы увидите современные символы города, природные панорамы, военную историю региона и атмосферу вечернего Хойана при свете фонарей.
Дананг — главные символы города
Мы начнём с обзорной экскурсии по Данангу и покажем его ключевые достопримечательности:
- Мост Дракона — главный архитектурный символ города • Мост Любви • Скульптуру Карпа, превращающегося в Дракона • «Корабль, который никогда не плавал» — необычный отель-лайнер на берегу Вы увидите, как современный Дананг сочетает динамичную архитектуру и прибрежные панорамы.
- Мраморные горы.
- Комплекс из пяти гор с пещерами, пагодами и смотровыми площадками. Здесь соединились природа, буддийская философия и история. Полуостров Сон Ча (Гора обезьян)Подъём к статуе Леди Будды — самой высокой во Вьетнаме. Со смотровых площадок открываются панорамные виды на море и Дананг.
- Перевал Хай Ван Пасс.
- Один из самых живописных перевалов страны. Мы посетим остатки французской крепости и американские доты, откуда открываются впечатляющие виды на побережье.
- Обед с дегустацией.
- В программе — обед с возможностью продегустировать местное вьетнамское вино или ром.
- Вечерний Хойан.
Во второй половине дня отправимся в древний Хойан — город ЮНЕСКО. Прогуляемся по историческому центру, увидим:
Японский крытый мост • старинные торговые кварталы • традиционные дома и храмы • Дом Tan Ky (по желанию) Вечером город наполняется мягким светом фонарей и особой атмосферой — это идеальное завершение дня. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет за один день увидеть максимум: природу, историю, панорамы и культурное наследие региона — без спешки и с продуманным маршрутом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дананг
- Мост Дракона
- Мост Любви
- Рыба Карп, которая превращается в Дракона
- Корабль, который никогда не плавал
- Мраморные горы
- Леди Будда - Полуостров Сон Ча (Гора обезьян)
- Перевал ХайВан Пасс - Французская крепость, Американские доты
- Обед с дегустацией местного Вьетнамского вина или рома
- ХойАн вечерний
- Японский мост, прогулка по городу с достопримечательностями
- Tan Ky - старинный жилой дом
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Дананг
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
