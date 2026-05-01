Проведите насыщенный день на курорте Бана Хиллс: поднимитесь по канатной дороге, прогуляйтесь по французской деревне и посетите тематические парки.
Вы увидите Золотой мост («Руки Бога»), Мост Любви и мост Дракона, а также получите свободное время для прогулок и фото. В программу входит обед «шведский стол» и возможность попробовать местное пиво.
Вы увидите Золотой мост («Руки Бога»), Мост Любви и мост Дракона, а также получите свободное время для прогулок и фото. В программу входит обед «шведский стол» и возможность попробовать местное пиво.
Описание экскурсии
Насыщенный день на курорте Бана ХиллсПроведите день на одном из самых известных курортов Вьетнама: поднимитесь по живописной канатной дороге, прогуляйтесь по стилизованной французской деревне, посетите тематические парки и сделайте фото на легендарном Золотом мосту — «Руках Бога». Завершит программу отдых с обедом «шведский стол» и дегустацией местного пива. Что вы увидите• Мост Любви и мост Дракона • Золотой мост (Ba Na Hills) • Обед по системе «шведский стол» • Тематические зоны и парки развлечений • Пивоварню и фонтан в стиле Петергофа Также у вас будет свободное время для прогулок и фото. Программа сочетает панорамные виды, архитектуру, развлечения и гастрономию в одном дне.
С 8.00 а. м. до 17.30 р. м.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мост Любви и мост Дракона
- Золотой мост на «Бана Хиллс»
- Обед по системе «шведский стол»
- Тематические зоны и парки
- Пивоварня и фонтан Петергофа
- Свободное время
Что включено
- Трансфер от места сбора и на обратном пути до городского центрального автовокзала Дананга
- Вода и Wi-Fi в транспорте
- Канатная дорога
- Обед (шведский стол с большим выбором блюд)
- Дегустация (2 бокала пива или 1 порция картофеля фри)
- Фото и видео на протяжении всей экскурсии
Что не входит в цену
- Видеоролик с квадрокоптера (по погоде) - 500 000 донгов
- Напитки и питание вне программы
- Электросани - 70 000 донгов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дананг
Завершение: Центральный Автовокзал Дананга или довезем вас до вашего отеля в Дананге (по договоренности)
Когда и сколько длится?
Когда: С 8.00 а. м. до 17.30 р. м.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
$180 за человека