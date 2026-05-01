Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)

Описание экскурсии

Насыщенный день на курорте Бана Хиллс

Проведите день на одном из самых известных курортов Вьетнама: поднимитесь по живописной канатной дороге, прогуляйтесь по стилизованной французской деревне, посетите тематические парки и сделайте фото на легендарном Золотом мосту — «Руках Бога». Завершит программу отдых с обедом «шведский стол» и дегустацией местного пива. Что вы увидите• Мост Любви и мост Дракона • Золотой мост (Ba Na Hills) • Обед по системе «шведский стол» • Тематические зоны и парки развлечений • Пивоварню и фонтан в стиле Петергофа Также у вас будет свободное время для прогулок и фото. Программа сочетает панорамные виды, архитектуру, развлечения и гастрономию в одном дне.

С 8.00 а. м. до 17.30 р. м.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от места сбора и на обратном пути до городского центрального автовокзала Дананга
  • Вода и Wi-Fi в транспорте
  • Канатная дорога
  • Обед (шведский стол с большим выбором блюд)
  • Дегустация (2 бокала пива или 1 порция картофеля фри)
  • Фото и видео на протяжении всей экскурсии
Что не входит в цену
  • Видеоролик с квадрокоптера (по погоде) - 500 000 донгов
  • Напитки и питание вне программы
  • Электросани - 70 000 донгов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дананг
Завершение: Центральный Автовокзал Дананга или довезем вас до вашего отеля в Дананге (по договоренности)
Когда и сколько длится?
Когда: С 8.00 а. м. до 17.30 р. м.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

$180 за человека