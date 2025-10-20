Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией
Проведите насыщенный день на одном из самых известных курортов Вьетнама.
Вы прокатитесь по канатной дороге, побываете в тематических парках, отдохнёте в стилизованной французской деревне, сфотографируетесь на легендарном Золотом мосту (он же «Руки Бога») и попробуете местное пиво.
Описание экскурсии
Мост Любви и мост Дракона — начнём с панорамы Дананга и визитных карточек города. 8:00–9:00
Золотой мост на «Бана Хиллс» — поднимемся по канатной дороге на высоту 1500 м, прогуляемся по мосту, который удерживают гигантские каменные руки. подъём 17 мин., осмотр ~1 ч.
Обед по системе «шведский стол» — около 80 блюд разных кухонь мира. 10:30–13:00
Тематические зоны и парки — посетим 5D- и 4D-аттракционы, замок Луны, затем прогуляемся по стилизованной французской деревне. от 1 до 2 часов
Пивоварня и фонтан Петергофа — продегустируем пиво, сваренное на месте. Если позволит погода — съёмка с квадрокоптера. посещение — с 15:00
Свободное время — можете повторно подняться на Золотой мост или просто отдохнуть на территории парка. 16:15–17:30
Дорога назад — по пути остановимся у супермаркета, аптеки и хлебопекарни или в кафе на автовокзале Дананга (меню на русском языке) возвращение в Дананг ~19:00
Организационные детали
Возможен выезд из Нячанга (встреча на автостанции в 5:45–6:00 на слип-басе, детали уточняйте в переписке)
Для тех, кто уже в Дананге, — старт около 7:00
Экскурсию для вас проведу я или мой русскоязычный напарник-вьетнамец
Включено в стоимость:
трансфер от места сбора и на обратном пути до городского центрального автовокзала Дананга
вода и Wi-Fi в транспорте
канатная дорога
обед (шведский стол с большим выбором блюд)
дегустация (2 бокала пива или 1 порция картофеля фри)
фото и видео на протяжении всей экскурсии
Дополнительные расходы по желанию:
видеоролик с квадрокоптера (по погоде) — 500 000 донгов
напитки и питание вне программы
электросани — 70 000 донгов
старинный винный погреб — 100 000 донгов
Стоимость экскурсии
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Дананге, Sunny Ocean Hotel & Spa
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ильяс — ваша команда гидов в Дананге
Провели экскурсии для 44 туристов
Мы — два русскоговорящих лицензированных гида во Вьетнаме: местный вьетнамец, профессиональный гид, фото- и видеоблогер. И русский гид, в далёком прошлом аранжировщик, исполнитель и клавишник популярных групп в 80–90-е, (песни до сих пор в памяти и на слуху у многих, кто рождён в СССР).
Будем рады устроить для вас незабываемое путешествие — яркое и комфортное!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
20 окт 2025
Мы попали в тайфун и поэтому данная экскурсия не особо удалась. Золотой мост был закрыт и наверху практически ничего не работало: только то, что находится в помещениях. Надо внимательно смотреть прогноз погоды и если тайфун или сильный дождь - то ехать на данную экскурсию не стоит, так как в горах всё намного сильнее
А
Андрей
13 сен 2025
Экскурсия превзошла мои ожидания, гид вообще огонь, очень рекомендую
В
Виктория
10 сен 2025
Очень все понравилось интересно и с позитивом, очень насыщенная программа экскурсии
Р
Роман
9 сен 2025
Все прошло хорошо, экскурсию немного подпортила погода (сильный дождь).
Я
Яна
7 сен 2025
Заказали данную экскурсию, за нами никто не заезжал, хотя есть уже большой опыт и такое впервый раз. Хорошо что место встречи (другой отель) находился в 5 мин ходьбы от нашего. читать дальше
Было согласовано время 7.20. По итогу в 8.00 мы ждали ещё часть группы, которые были на завтраке. К слову завтрак и обед было указано,что входит в стоимость, по факту организатор только смог сказать,что обед действительно входит, а завтрак это глюк трипстера. Тогда почему мы ждали некоторых людей с завтрака непонятно. Возможно такая организация однократная акция,но думаю и об этом стоит написать Об экскурсии ничего более сказать не могу,так как прождав 40 мин без чёткого понятия когда мы все таки поедем решили отказаться от неё Деньги вернули в полном объёме без вопросов. Мы тут же вызвали такси и поехали на Ба На Хилс сами. Все было интуитивно понятно (к слову с английским все не очень,но и это не проблема)и мы хорошо провели время самостоятельно, так что,в принципе,необязательно туда ехать в группе, но тут уж каждый решает сам
Ильяс
Ответ организатора:
Сожалеем, что нам не удалось оправдать ваши ожидания.
Д
Дина
27 авг 2025
Прекрасный гид, чувствуется глубокая осведомлённость и профессионализм. Нашей группе туристов с готовностью и терпением отвечали на все вопросы, помогали с выбором, но при этом ни на секунду не были навязчивыми. читать дальше
Даже помогли найти оставленную вещь на золотом мосту. Атмосфера очень спокойная и дружелюбная, что редкость в наши дни. Время пролетело незаметно, с учётом погодных условий было придумано все до мелочей. Хотелось бы ещё отметить, что мы ни разу не были оставлены одни, но в то же время нам давали свободное время на фотографии. Хочу порекомендовать всем, кто читает отзыв и ищет экскурсии в Дананге. Мы остались в полном восторге!
Экскурсия на световой день, прошла отлично, вежливые и тактичные как организаторы, так и экскурсовод Ильяс. Рассказал интересные факты о городе, его жителях, месте, оперативно реагировал в зависимости от погодной ситуации, поэтому в грозу мы смогли быстро спуститься, когда остальные по три часа ждали. Был с нами везде, считаю оправданным вложением посещения данного места с компанией! Оправдано!
A
ALEX
10 авг 2025
Экскурсия понравилась, все локации просто супер. Гид всё доходчиво объяснял, отвечал на задаваемые вопросы. Буду рекомендовать своим знакомым
Т
Татьяна
7 авг 2025
Очень понравилась экскурсия на Бана Хиллс. Нам очень активный и веселый гид. Фото после экскурсии прилагается. Место определенно стоит посещения)))
Оксана
29 июл 2025
Это был один из лучших дней во Вьетнаме. От экскурсии получили незабываемые эмоции. Наша группа была 14 человек. И всё время поездки мы чувствовали заботу наших гидов. Гиды Ильяс и Нам читать дальше
спланировали и провели экскурсию на Бана Хиллс на высшем уровне. К полученных эмоциям плюсом были профессиональные фото, сделанные с лучших ракурсов. И гиды даже сумели договориться с погодой🌞 Всем, кто собирается посетить Бана Хиллс, рекомендую эту программу.