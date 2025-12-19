Групповая
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией на групповой экскурсии
Начало: В Дананге, Sunny Ocean Hotel & Spa
«Золотой мост на «Бана Хиллс» — поднимемся по канатной дороге на высоту 1500 м, прогуляемся по мосту, который удерживают гигантские каменные руки»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 янв в 08:00
$130 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Начало: Дананг
Расписание: С 8.00 а. м. до 17.30 р. м.
$180 за человека
Индивидуальная
Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией
2 янв в 15:00
3 янв в 08:00
$190 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААйгуль19 декабря 2025Ильяс, мы благодарны Вам!! Здоровья и благоденствия Вам!! Была чудесная экскурсия!! Все было по времени удачно!! Посмотрели прекрасные места….. Будем рекомендовать своим друзьям!!
- ААлексей20 октября 2025Мы попали в тайфун и поэтому данная экскурсия не особо удалась. Золотой мост был закрыт и наверху практически ничего не
- ААндрей13 сентября 2025Экскурсия превзошла мои ожидания, гид вообще огонь, очень рекомендую
- ВВиктория10 сентября 2025Очень все понравилось интересно и с позитивом, очень насыщенная программа экскурсии
- РРоман9 сентября 2025Все прошло хорошо, экскурсию немного подпортила погода (сильный дождь).
- ДДина27 августа 2025Прекрасный гид, чувствуется глубокая осведомлённость и профессионализм. Нашей группе туристов с готовностью и терпением отвечали на все вопросы, помогали с
- ААнна24 августа 2025супер экскурсия, замечательный гид, фото/видео сопровождение, рекомендую!!!
- ССоня13 августа 2025Экскурсия на световой день, прошла отлично, вежливые и тактичные как организаторы, так и экскурсовод Ильяс. Рассказал интересные факты о городе,
- AALEX10 августа 2025Экскурсия понравилась, все локации просто супер. Гид всё доходчиво объяснял, отвечал на задаваемые вопросы. Буду рекомендовать своим знакомым
- ТТатьяна7 августа 2025Очень понравилась экскурсия на Бана Хиллс. Нам очень активный и веселый гид. Фото после экскурсии прилагается. Место определенно стоит посещения)))
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «SPA»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дананге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Данангу в декабре 2025
Сейчас в Дананге в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 190. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
