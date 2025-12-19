Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «SPA» в Дананге на русском языке, цены от $130.
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
На автобусе
8 часов
12 отзывов
Групповая
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией на групповой экскурсии
Начало: В Дананге, Sunny Ocean Hotel & Spa
«Золотой мост на «Бана Хиллс» — поднимемся по канатной дороге на высоту 1500 м, прогуляемся по мосту, который удерживают гигантские каменные руки»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 янв в 08:00
$130 за человека
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Начало: Дананг
Расписание: С 8.00 а. м. до 17.30 р. м.
$180 за человека
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
На машине
8 часов
Индивидуальная
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией
«Золотой мост на «Бана Хиллс» — поднимемся по канатной дороге на высоту 1500 м, прогуляемся по мосту, который удерживают гигантские каменные руки»
2 янв в 15:00
3 янв в 08:00
$190 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Айгуль
    19 декабря 2025
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Ильяс, мы благодарны Вам!! Здоровья и благоденствия Вам!! Была чудесная экскурсия!! Все было по времени удачно!! Посмотрели прекрасные места….. Будем рекомендовать своим друзьям!!
  • А
    Алексей
    20 октября 2025
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Мы попали в тайфун и поэтому данная экскурсия не особо удалась. Золотой мост был закрыт и наверху практически ничего не
    работало: только то, что находится в помещениях. Надо внимательно смотреть прогноз погоды и если тайфун или сильный дождь - то ехать на данную экскурсию не стоит, так как в горах всё намного сильнее

  • А
    Андрей
    13 сентября 2025
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Экскурсия превзошла мои ожидания, гид вообще огонь, очень рекомендую
  • В
    Виктория
    10 сентября 2025
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Очень все понравилось интересно и с позитивом, очень насыщенная программа экскурсии
  • Р
    Роман
    9 сентября 2025
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Все прошло хорошо, экскурсию немного подпортила погода (сильный дождь).
  • Д
    Дина
    27 августа 2025
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Прекрасный гид, чувствуется глубокая осведомлённость и профессионализм. Нашей группе туристов с готовностью и терпением отвечали на все вопросы, помогали с
    выбором, но при этом ни на секунду не были навязчивыми. Даже помогли найти оставленную вещь на золотом мосту. Атмосфера очень спокойная и дружелюбная, что редкость в наши дни. Время пролетело незаметно, с учётом погодных условий было придумано все до мелочей. Хотелось бы ещё отметить, что мы ни разу не были оставлены одни, но в то же время нам давали свободное время на фотографии. Хочу порекомендовать всем, кто читает отзыв и ищет экскурсии в Дананге. Мы остались в полном восторге!

    Прекрасный гид, чувствуется глубокая осведомлённость и профессионализм. Нашей группе туристов с готовностью и терпением отвечали на
  • А
    Анна
    24 августа 2025
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    супер экскурсия, замечательный гид, фото/видео сопровождение, рекомендую!!!
  • С
    Соня
    13 августа 2025
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Экскурсия на световой день, прошла отлично, вежливые и тактичные как организаторы, так и экскурсовод Ильяс. Рассказал интересные факты о городе,
    его жителях, месте, оперативно реагировал в зависимости от погодной ситуации, поэтому в грозу мы смогли быстро спуститься, когда остальные по три часа ждали. Был с нами везде, считаю оправданным вложением посещения данного места с компанией! Оправдано!

  • A
    ALEX
    10 августа 2025
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Экскурсия понравилась, все локации просто супер. Гид всё доходчиво объяснял, отвечал на задаваемые вопросы. Буду рекомендовать своим знакомым
  • Т
    Татьяна
    7 августа 2025
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Очень понравилась экскурсия на Бана Хиллс. Нам очень активный и веселый гид. Фото после экскурсии прилагается. Место определенно стоит посещения)))

Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «SPA»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дананге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено);
  2. Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено);
  3. Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено).
Сколько стоит экскурсия по Данангу в декабре 2025
Сейчас в Дананге в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 190. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Дананге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «SPA», 12 ⭐ отзывов, цены от $130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль