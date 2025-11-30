Проведите насыщенный день на одном из самых известных курортов Вьетнама. Вы прокатитесь по канатной дороге, побываете в тематических парках, отдохнёте в стилизованной французской деревне, сфотографируетесь на легендарном Золотом мосту (он же «Руки Бога») и попробуете местное пиво.

Описание экскурсии

Мост Любви и мост Дракона — начнём с панорамы Дананга и визитных карточек города.

8:00–9:00

Золотой мост на «Бана Хиллс» — поднимемся по канатной дороге на высоту 1500 м, прогуляемся по мосту, который удерживают гигантские каменные руки.

подъём 17 мин., осмотр ~1 ч.

Обед по системе «шведский стол» — около 80 блюд разных кухонь мира.

10:30–13:00

Тематические зоны и парки — посетим 5D- и 4D-аттракционы, замок Луны, затем прогуляемся по стилизованной французской деревне.

от 1 до 2 часов

Пивоварня и фонтан Петергофа — продегустируем пиво, сваренное на месте. Если позволит погода — съёмка с квадрокоптера.

посещение — с 15:00

Свободное время — можете повторно подняться на Золотой мост или просто отдохнуть на территории парка.

16:15–17:30

Дорога назад — по пути остановимся у супермаркета, аптеки и хлебопекарни или в кафе на автовокзале Дананга (меню на русском языке)

возвращение в Дананг ~19:00

Организационные детали

Возможен выезд из Нячанга (встреча на автостанции в 5:45–6:00 на слип-басе, детали уточняйте в переписке)

Для тех, кто уже в Дананге, — старт около 7:00

Экскурсию для вас проведу я или мой русскоязычный напарник-вьетнамец

Включено в стоимость:

трансфер от места сбора и на обратном пути до городского центрального автовокзала Дананга

вода и Wi-Fi в транспорте

канатная дорога

обед (шведский стол с большим выбором блюд)

дегустация (2 бокала пива или 1 порция картофеля фри)

фото и видео на протяжении всей экскурсии

Дополнительные расходы по желанию: