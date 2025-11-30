Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией
Проведите насыщенный день на одном из самых известных курортов Вьетнама.
Вы прокатитесь по канатной дороге, побываете в тематических парках, отдохнёте в стилизованной французской деревне, сфотографируетесь на легендарном Золотом мосту (он же «Руки Бога») и попробуете местное пиво.
Описание экскурсии
Мост Любви и мост Дракона — начнём с панорамы Дананга и визитных карточек города. 8:00–9:00
Золотой мост на «Бана Хиллс» — поднимемся по канатной дороге на высоту 1500 м, прогуляемся по мосту, который удерживают гигантские каменные руки. подъём 17 мин., осмотр ~1 ч.
Обед по системе «шведский стол» — около 80 блюд разных кухонь мира. 10:30–13:00
Тематические зоны и парки — посетим 5D- и 4D-аттракционы, замок Луны, затем прогуляемся по стилизованной французской деревне. от 1 до 2 часов
Пивоварня и фонтан Петергофа — продегустируем пиво, сваренное на месте. Если позволит погода — съёмка с квадрокоптера. посещение — с 15:00
Свободное время — можете повторно подняться на Золотой мост или просто отдохнуть на территории парка. 16:15–17:30
Дорога назад — по пути остановимся у супермаркета, аптеки и хлебопекарни или в кафе на автовокзале Дананга (меню на русском языке) возвращение в Дананг ~19:00
Организационные детали
Возможен выезд из Нячанга (встреча на автостанции в 5:45–6:00 на слип-басе, детали уточняйте в переписке)
Для тех, кто уже в Дананге, — старт около 7:00
Экскурсию для вас проведу я или мой русскоязычный напарник-вьетнамец
Включено в стоимость:
трансфер от места сбора и на обратном пути до городского центрального автовокзала Дананга
вода и Wi-Fi в транспорте
канатная дорога
обед (шведский стол с большим выбором блюд)
дегустация (2 бокала пива или 1 порция картофеля фри)
фото и видео на протяжении всей экскурсии
Дополнительные расходы по желанию:
видеоролик с квадрокоптера (по погоде) — 500 000 донгов
напитки и питание вне программы
электросани — 70 000 донгов
старинный винный погреб — 100 000 донгов
Ильяс — ваша команда гидов в Дананге
Провели экскурсии для 44 туристов
Мы — два русскоговорящих лицензированных гида во Вьетнаме: местный вьетнамец, профессиональный гид, фото- и видеоблогер. И русский гид, в далёком прошлом аранжировщик, исполнитель и клавишник популярных групп в 80–90-е, (песни до сих пор в памяти и на слуху у многих, кто рождён в СССР).
Будем рады устроить для вас незабываемое путешествие — яркое и комфортное!