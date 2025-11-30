Мои заказы

Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)

Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией
Проведите насыщенный день на одном из самых известных курортов Вьетнама.

Вы прокатитесь по канатной дороге, побываете в тематических парках, отдохнёте в стилизованной французской деревне, сфотографируетесь на легендарном Золотом мосту (он же «Руки Бога») и попробуете местное пиво.
Описание экскурсии

Мост Любви и мост Дракона — начнём с панорамы Дананга и визитных карточек города.
8:00–9:00

Золотой мост на «Бана Хиллс» — поднимемся по канатной дороге на высоту 1500 м, прогуляемся по мосту, который удерживают гигантские каменные руки.
подъём 17 мин., осмотр ~1 ч.

Обед по системе «шведский стол» — около 80 блюд разных кухонь мира.
10:30–13:00

Тематические зоны и парки — посетим 5D- и 4D-аттракционы, замок Луны, затем прогуляемся по стилизованной французской деревне.
от 1 до 2 часов

Пивоварня и фонтан Петергофа — продегустируем пиво, сваренное на месте. Если позволит погода — съёмка с квадрокоптера.
посещение — с 15:00

Свободное время — можете повторно подняться на Золотой мост или просто отдохнуть на территории парка.
16:15–17:30

Дорога назад — по пути остановимся у супермаркета, аптеки и хлебопекарни или в кафе на автовокзале Дананга (меню на русском языке)
возвращение в Дананг ~19:00

Организационные детали

  • Возможен выезд из Нячанга (встреча на автостанции в 5:45–6:00 на слип-басе, детали уточняйте в переписке)
  • Для тех, кто уже в Дананге, — старт около 7:00
  • Экскурсию для вас проведу я или мой русскоязычный напарник-вьетнамец

Включено в стоимость:

  • трансфер от места сбора и на обратном пути до городского центрального автовокзала Дананга
  • вода и Wi-Fi в транспорте
  • канатная дорога
  • обед (шведский стол с большим выбором блюд)
  • дегустация (2 бокала пива или 1 порция картофеля фри)
  • фото и видео на протяжении всей экскурсии

Дополнительные расходы по желанию:

  • видеоролик с квадрокоптера (по погоде) — 500 000 донгов
  • напитки и питание вне программы
  • электросани — 70 000 донгов
  • старинный винный погреб — 100 000 донгов

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильяс
Ильяс — ваша команда гидов в Дананге
Провели экскурсии для 44 туристов
Мы — два русскоговорящих лицензированных гида во Вьетнаме: местный вьетнамец, профессиональный гид, фото- и видеоблогер. И русский гид, в далёком прошлом аранжировщик, исполнитель и клавишник популярных групп в 80–90-е, (песни до сих пор в памяти и на слуху у многих, кто рождён в СССР). Будем рады устроить для вас незабываемое путешествие — яркое и комфортное!

