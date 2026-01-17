Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из Дананга - в парк «Ба На Хиллс»
Комфортный трансфер из Дананга в Ба На Хиллс. Насладитесь парком, а мы позаботимся о вашем возвращении. Заберем из отеля и доставим обратно
Начало: У вашего отеля
«Я встречу вас у отеля — и мы отправимся в парк развлечений»
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
$55 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Вегетарианская кухня и прогулка на «лодке-корзине»: из Дананга и Хойана
Начало: Ваш отель в Дананге
Расписание: Ежедневно в 08:45 и 14:45.
Завтра в 09:15
20 янв в 09:15
$29 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс по приготовлению кофе в Дананге
Погрузитесь в мир вьетнамского кофе. Узнайте, как готовить яичный, солёный и кокосовый кофе. Приятный бонус - расслабляющий массаж ног
Начало: 26HV+24Q Ngũ Hành Sơn, Da Nang, Vietnam
Расписание: Ежедневно в 09:30.
Завтра в 09:30
20 янв в 09:30
$17 за человека
Групповая
Кулинарные мастер-классы в Дананге и Хойане: вьетнамская кухня
Погрузитесь в мир вьетнамской кухни на мастер-классе в Дананге или Хойане. Готовьте традиционные блюда и наслаждайтесь ими вместе с семьей
Начало: Ваш отель в Хойане
Расписание: Ежедневно в 09:15 и 15:15.
Завтра в 09:15
20 янв в 09:15
$22 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Хойан: мастер-класс резьбы по дереву с местным мастером
Погрузитесь в искусство резьбы по дереву в Хойане и создайте уникальную рамку под руководством опытного мастера. Заберите своё творение домой
Начало: R6XP+WJC Điện Bàn, Куангнам, Вьетнам
Расписание: Ежедневно в 09:00 и в 14:00.
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
$33.38 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Дананг: мастер-класс по готовке традиционных блюд и фо с местными
Узнайте секреты вьетнамской кухни, приготовив фо и другие блюда в доме шеф-повара. Весёлый вечер с местными кулинарными традициями
Начало: X6RW+4H5 Ngũ Hành Sơn, Да Нанг, Вьетнам
Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00, 18:30.
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
$33.53 за человека
Групповая
Мастер-класс по приготовлению пяти знаменитых блюд и поездка на рынок
Погрузитесь в мир вьетнамской кухни на пляже Ми Кхе! Посетите рынок Бак Ми Ан, готовьте пять традиционных блюд и получите сертификат
Расписание: Ежедневно в 08:00, 12:00, 16:00.
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
$39.93 за человека
- ВВладимир17 января 2026Всё было организовано отлично, время выезда мы выбрали сами, водитель был профессионал и привез на существенно быстрее чем мы думали.
- ППавел19 июля 2025Всем здрасьте! Брали трансфер из Дананга до Ба На Хиллс и обратно, а также групповую экскурсию на стеклянный мост у
