1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Мото-приключение в Дананге
За один день изучить все грани города и погрузиться в самобытную культуру Вьетнама
Начало: У центра аренды мото-техники
«Дополнительные расходы: аренда мотобайка (10$ на двоих), входные билеты (около 10$), еда и напитки (около 15$)»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
Незабываемый день в центральном Вьетнаме - прогулка над облаками, лучшая еда в Азии и много другое
Начало: У вашего отеля в Дананге или на автобусной станции
«Это азиатская Венеция, город фонариков и старинных лодок, кулинарных курсов и национальной музыки»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от €400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Фуд-тур по самобытному Данангу
Взглянуть изнутри на быт вьетнамцев и оценить местную кухню в аутентичных местах города
«Разберемся в тонкостях вьетнамского языка и пустимся в гастрономические авантюры в самых атмосферных кафе Дананга»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
Влюбиться в Дананг за один день
Самые интересные достопримечательности колоритного города на авто-пешеходной экскурсии
«В завершение вы отведаете одно из городских лакомств или выпьете стаканчик кофе по традиционному рецепту»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Веганский Дананг
Узнать всё о вьетнамской растительной кухне, посетить Мраморные горы и буддийские храмы
Начало: От вашего отеля
«Зову вас в уникальное гастрономическое путешествие, где не будет места мясу»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €300 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛеонид1 апреля 2024С первых минут было ясно, что Дима любит место, где живет. Он с жаром рассказывает о культуре, обычаях, кухне, природе
- ООльга10 июня 2022День с гидом - это всегда возможность открыть для себя город по новому. Наш день был насыщенным и интересным. Спасибо
- ННаталья5 марта 2020Вчера мы посетили экскурсию по Данангу и окрестностям города с экскурсоводом Дмитрием. Остались очень довольны!!! Море достопримечательностей, впечатлений и фотографий
- ЮЮлия5 марта 2020Сказать, что было супер - это ничего не сказать. Для нас было правильным решением приехать в Дананг и первым делом
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Данангу в июне 2024
Сейчас в Дананге в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 200 до 400. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Дананга, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024