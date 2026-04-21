Эта экскурсия — знакомство с главными символами Хюэ.
Вы осмотрите роскошные гробницы и почувствуете силу древних традиций у пагоды Тхиен Му, пройдётесь по цитадели. Узнаете, как жила императорская семья, почему монахи в Хюэ стали символом сопротивления. Увидите, как архитектура Вьетнама вобрала элементы Востока и Запада. И не только!
Вы осмотрите роскошные гробницы и почувствуете силу древних традиций у пагоды Тхиен Му, пройдётесь по цитадели. Узнаете, как жила императорская семья, почему монахи в Хюэ стали символом сопротивления. Увидите, как архитектура Вьетнама вобрала элементы Востока и Запада. И не только!
Описание экскурсии
6:00 — выезд из Дананга
По дороге проедем через перевал Хай Ван или туннель (в зависимости от маршрута и погоды).
7:30 — лагуна Ланг Ко
- Остановимся у одного из самых красивых заливов мира, чтобы вы сделали фото на фоне бирюзовой воды
- И поговорим о том, почему это место любили вьетнамские императоры и как здесь «растут» жемчужины
9:00-10:30 — Императорская цитадель
- Вы пройдёте через Полуденные ворота, где от престола отрёкся последний император
- Осмотрите Дворец высшей гармонии с троном из драгоценного дерева
- И узнаете, как жили 13 императоров династии Нгуен и почему их империя пала
11:00–11:30 — пагода Тхиен Му
Вы увидите семиярусную башню — символ Хюэ — на берегу Ароматной реки. Она до сих пор хранит истории людей, которые изменили судьбу Вьетнама.
12:00–12:30 — пагода Сыновней почтительности
Тихая, нетуристическая пагода, наполненная смыслом и покоем. Место, где особенно чувствуется философия уважения к родителям, предкам и традициям.
12:30–13:00 — деревня благовоний Thủy Xuân
Вы увидите процесс изготовления ароматических палочек, почувствуете запахи и поймёте, какую роль благовония играют в духовной жизни Вьетнама.
13:00–13:30 — обед в заведении вьетнамской кухни
13:40–14:30 — гробница императора Кхай Диня
- Внутри дворца вас ждёт взрыв красок: миллионы осколков керамики складываются в мозаики
- Вы рассмотрите потолок «Девять драконов в облаках», написанный художником ногами, бронзовую статую императора из Парижа
- И поймёте, почему его сердце покоится на глубине 18 метров под землёй
14:30 — выезд в Дананг
17:00 — прибытие в Дананг
Организационные детали
- Поедем на комфортабельно автобусе или автомобиле
- В стоимость входят все входные билеты, обед, вода
- Значительной физической подготовки не требуется, но прогулки будут продолжительными. Минимальный возраст участников — 9 лет
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$210
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Yarra Ocean Suites Danang
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 278 туристов
Я гид, влюблённый во Вьетнам: в его ароматы, ритмы, краски и удивительную душевность. Я — часть команды, где мы создаём не просто экскурсии, а атмосферные, чувственные путешествия, в которых знакомство
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень понравилось!!!
Поездка была построена таким образом,чтобы посетить все достопримечательности,минуя толпы народу и избегая пиков солнечной активности. Информации в меру,все легко и познавательно. Узнали и про устриц, и про императора,и про евнухов и даже как делать ароматные палочки.
Комфортный авто,хорошее место для обеда,полная забота
Поездка была построена таким образом,чтобы посетить все достопримечательности,минуя толпы народу и избегая пиков солнечной активности. Информации в меру,все легко и познавательно. Узнали и про устриц, и про императора,и про евнухов и даже как делать ароматные палочки.
Комфортный авто,хорошее место для обеда,полная забота
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А
Большое спасибо Наталье за индивидуальную экскурсию в императорскую столицу Хюэ! Мы посмотрели великолепные павильоны Дворцового комплекса, прониклись историей императоров, увидели гробницу последнего императора Вьетнама! Получила массу впечатлений и удовольствия! Всем рекомендую!
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В
Отличная экскурсия, понравилось всё! Посетили всё заявление локации, всё они интересные, получили массу приятных впечатлений и красивых фото. Рекомендую экскурсию и гида
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