Эта экскурсия — знакомство с главными символами Хюэ. Вы осмотрите роскошные гробницы и почувствуете силу древних традиций у пагоды Тхиен Му, пройдётесь по цитадели. Узнаете, как жила императорская семья, почему монахи в Хюэ стали символом сопротивления. Увидите, как архитектура Вьетнама вобрала элементы Востока и Запада. И не только!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

6:00 — выезд из Дананга

По дороге проедем через перевал Хай Ван или туннель (в зависимости от маршрута и погоды).

7:30 — лагуна Ланг Ко

Остановимся у одного из самых красивых заливов мира, чтобы вы сделали фото на фоне бирюзовой воды

И поговорим о том, почему это место любили вьетнамские императоры и как здесь «растут» жемчужины

9:00-10:30 — Императорская цитадель

Вы пройдёте через Полуденные ворота, где от престола отрёкся последний император

Осмотрите Дворец высшей гармонии с троном из драгоценного дерева

И узнаете, как жили 13 императоров династии Нгуен и почему их империя пала

11:00–11:30 — пагода Тхиен Му

Вы увидите семиярусную башню — символ Хюэ — на берегу Ароматной реки. Она до сих пор хранит истории людей, которые изменили судьбу Вьетнама.

12:00–12:30 — пагода Сыновней почтительности

Тихая, нетуристическая пагода, наполненная смыслом и покоем. Место, где особенно чувствуется философия уважения к родителям, предкам и традициям.

12:30–13:00 — деревня благовоний Thủy Xuân

Вы увидите процесс изготовления ароматических палочек, почувствуете запахи и поймёте, какую роль благовония играют в духовной жизни Вьетнама.

13:00–13:30 — обед в заведении вьетнамской кухни

13:40–14:30 — гробница императора Кхай Диня

Внутри дворца вас ждёт взрыв красок: миллионы осколков керамики складываются в мозаики

Вы рассмотрите потолок «Девять драконов в облаках», написанный художником ногами, бронзовую статую императора из Парижа

И поймёте, почему его сердце покоится на глубине 18 метров под землёй

14:30 — выезд в Дананг

17:00 — прибытие в Дананг

Организационные детали