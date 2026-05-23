Вы поедете по легендарному перевалу Хайван — одной из самых зрелищных дорог в мире: здесь облака встречаются с морем, а каждый поворот серпантина открывает новую панораму. Сделаете невероятные фото в лагуне Ланг Ко, где императоры династии Нгуен строили летние резиденции. Узнаете, как здесь рождается жемчуг, и попробуете свежайшие морепродукты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Дананга

Отправимся по живописному серпантину через Аннамские горы — дорога сразу задаст настроение путешествию.

8:45–9:15 — панорамное кафе в горах

Сделаем остановку в атмосферном кафе с видом на побережье. Мы покажем лучшие точки для фото — море, джунгли и террасы с качелями создают вау-эффект.

9:30–10:15 — перевал Хайван

Поднимемся на высоту 475 метров — к естественной границе Севера и Юга. Вы увидите древние укрепления, ворота с императорской надписью и панораму 360°: море — с одной стороны, джунгли с серпантином — с другой.

11:00–11:30 — лагуна Лап Ан и залив Ланг Ко

Прогуляемся вдоль бирюзовой воды, посмотрим на устричные и жемчужные фермы. Вы узнаете, почему это место называют раем на Земле и как рождается вьетнамский жемчуг — от песчинки до драгоценности.

11:30–12:30 — обед в ресторане на воде (по желанию)

Вы попробуете устрицы и другие морепродукты прямо из лагуны.

13:00 — возвращение через тоннель Хайван

14:00–14:30 — прибытие в Дананг

Что ещё мы расскажем:

за что перевал Хайван называют воротами в другой мир и почему Top Gear признал эту дорогу одной из самых зрелищных на планете

сколько времени нужно, чтобы вырастить одну жемчужину

почему устрицы во Вьетнаме особенные и как правильно их есть

из-за чего императоры выбирали Ланг Ко для своих летних резиденций

Организационные детали