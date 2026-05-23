Проехать по самой красивой дороге Вьетнама, увидеть рай на Земле и поесть устриц прямо с фермы
Вы поедете по легендарному перевалу Хайван — одной из самых зрелищных дорог в мире: здесь облака встречаются с морем, а каждый поворот серпантина открывает новую панораму. Сделаете невероятные фото в лагуне Ланг Ко, где императоры династии Нгуен строили летние резиденции. Узнаете, как здесь рождается жемчуг, и попробуете свежайшие морепродукты.
Отправимся по живописному серпантину через Аннамские горы — дорога сразу задаст настроение путешествию.
8:45–9:15 — панорамное кафе в горах
Сделаем остановку в атмосферном кафе с видом на побережье. Мы покажем лучшие точки для фото — море, джунгли и террасы с качелями создают вау-эффект.
9:30–10:15 — перевал Хайван
Поднимемся на высоту 475 метров — к естественной границе Севера и Юга. Вы увидите древние укрепления, ворота с императорской надписью и панораму 360°: море — с одной стороны, джунгли с серпантином — с другой.
11:00–11:30 — лагуна Лап Ан и залив Ланг Ко
Прогуляемся вдоль бирюзовой воды, посмотрим на устричные и жемчужные фермы. Вы узнаете, почему это место называют раем на Земле и как рождается вьетнамский жемчуг — от песчинки до драгоценности.
11:30–12:30 — обед в ресторане на воде (по желанию) Вы попробуете устрицы и другие морепродукты прямо из лагуны.
13:00 — возвращение через тоннель Хайван
14:00–14:30 — прибытие в Дананг
Что ещё мы расскажем:
за что перевал Хайван называют воротами в другой мир и почему Top Gear признал эту дорогу одной из самых зрелищных на планете
сколько времени нужно, чтобы вырастить одну жемчужину
почему устрицы во Вьетнаме особенные и как правильно их есть
из-за чего императоры выбирали Ланг Ко для своих летних резиденций
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортном седане или минивэне, устрицы (6–8 шт. на чел.), напиток в кафе на выбор
Дополнительные расходы: обед в ресторане — $8–16 за чел.
Не рекомендуем путешествие людям с морской болезнью — едем по серпантину
Если у вас аллергия на морепродукты — сообщите, заменим устрицы на другие блюда
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
$116
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 199 туристов
Я гид, влюблённый во Вьетнам: в его ароматы, ритмы, краски и удивительную душевность. Я — часть команды, где мы создаём не просто экскурсии, а атмосферные, чувственные путешествия, в которых знакомство читать дальшеуменьшить
с культурой идёт через вкусы, прикосновения, запахи и живое общение.
По основной профессии я гештальт-терапевт, и это помогает мне тонко чувствовать настроение группы, создавать безопасную и тёплую атмосферу, где можно быть собой, по-настоящему расслабиться и прочувствовать момент.
Мы с командой приглашаем вас в путешествия, где важно не только увидеть, но и прожить, прочувствовать, открыть новое — в стране и в себе.
Отзывы и рейтинг
И
Инна
Замечательная экскурсия 😃 очень красивые локации, шикарная природа и отличный гид Наталья. Интересно, познавательно и очень красиво! И ещё вкусно🤗
Наталья
Ответ организатора:
Спасибо, Инна, за теплые слова. Рады были сделать ваш отдых ещё вкуснее и ярче.
