Выездные экскурсии из Дананга

Найдено 5 экскурсий в категории «Выездные» в Дананге на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
Незабываемый день в центральном Вьетнаме - прогулка над облаками, лучшая еда в Азии и много другое
Начало: У вашего отеля в Дананге или на автобусной станции
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от 400 за всё до 10 чел.
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
Посетить один из самых красивых городов Вьетнама и увидеть древние индуистские храмы за 1 день
Начало: У вашего отеля
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 400 за всё до 10 чел.
Из Дананга - в королевский город Хюэ
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Дананга - в королевский город Хюэ
Великолепный дворцовый комплекс, семиэтажная пагода, древние усыпальницы и римский храм за 1 день
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 380 за всё до 8 чел.
Хойан - вьетнамская Венеция
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Хойан - вьетнамская Венеция
Получить тысячу невероятных впечатлений в городе Тысячи фонариков
Начало: в Дананге
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 300 за всё до 10 чел.
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Главные места вьетнамской Венеции, катание на лодке и мастер-класс по созданию китайских фонариков
Начало: у вашего отеля
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Леонид
    1 апреля 2024
    Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
    С первых минут было ясно, что Дима любит место, где живет. Он с жаром рассказывает о культуре, обычаях, кухне, природе
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    страны. И надо сказать, я полностью проникся такими же чувствами к новому для меня городу Да Нонг. Ни когда не слышал это название до поездки, но после нескольких дней там, совершенно не хотел уезжать. Во многом это было благодаря Диминым рассказам и советам. Очень рекомендую взять эту экскурсию, если доведется поехать во Вьетнам

Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Выездные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
  2. Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
  3. Из Дананга - в королевский город Хюэ
  4. Хойан - вьетнамская Венеция
  5. Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Сколько стоит экскурсия по Данангу в июне 2024
Сейчас в Дананге в категории "Выездные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 75 до 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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