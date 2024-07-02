1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Хойану с велосипедной прогулкой и запуском фонариков
Вьетнамская Венеция Хойан ждёт вас! Велосипедная прогулка, плавание на круглой лодке, рынок и запуск фонариков. Незабываемый день в колоритном городе
Начало: В Дананге
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
от $322 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
Незабываемый день в центральном Вьетнаме - прогулка над облаками, лучшая еда в Азии и много другое
Начало: У вашего отеля в Дананге или на автобусной станции
Завтра в 11:00
7 июля в 06:00
от $430 за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Погуляйте по старинным улицам Хойана, посетите храмы и художественную галерею, прокатитесь на бамбуковых лодках и сделайте китайский фонарик своими руками
Начало: У вашего отеля
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
7 июля в 10:00
13 июля в 10:00
$75 за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Дананга - в королевский город Хюэ: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней столицы Вьетнама, посетив Императорскую цитадель, пагоду Тхьенму, королевские усыпальницы и собор Фу Кам. (144 symbols)
8 июля в 07:00
9 июля в 07:00
от $408 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей2 июля 2024Спасибо большое Наталье и её помощнику Александру за проведённую экскурсию! Всё было очень интересно, насыщенно и очень чётко организовано. Для ребёнка был придуман квест, ему было весело и интересно! Ещё раз спасибо огромное!
- РРоман14 июня 2024Просто супер! Отличная экскурсия! Елена - молодец! Заранее обсудили все наши желания и потребности и исходя из этого все было организовано очень четко и комфортно! Елена прекрасный гид и человек! Спасибо большое!
- ЛЛеонид1 апреля 2024С первых минут было ясно, что Дима любит место, где живет. Он с жаром рассказывает о культуре, обычаях, кухне, природе
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Данангу в июле 2024
Сейчас в Дананге в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 75 до 430. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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