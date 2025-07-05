Индивидуальная
до 2 чел.
Гора Таку, маяк Ке Га и Чамские башни
Откройте для себя культурное наследие Биньтхуана: от горы Таку с лежащим Буддой до маяка Ке Га и древних Чамских башен
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
15 дек в 07:00
17 дек в 07:00
$177 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Из Фантьета - в Далат на целый день
Путешествие в Далат подарит вам незабываемые впечатления: храм из стекла, кофейные плантации и водопады. Это возможность увидеть другой Вьетнам
Начало: Во Фантьете
11 дек в 05:00
12 дек в 05:00
от $300 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы Фантьета: от индуизма чамов до китайских домов собраний
Увидеть, как в одном месте переплелись осколки сразу нескольких древних культур
11 дек в 12:30
15 дек в 06:30
$295 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июля 20254 июля мы посетили экскурсию с Михаилом. Всё прошло на высшем уровне! Интересный рассказ о местах, о самом Вьетнаме. Михаил
- ННикита14 февраля 2025Большое спасибо Михаилу! Интересный человек, с хорошим чувством юмора, большими знаниями истории и культуры Вьетнама, и крутым общим кругозором. Очень интересная экскурсия.
- ИИрина28 сентября 2024Хорошо провели время, красивые виды, а ещё удалось прокатиться на круглой лодке!
- ГГелия12 августа 2024Вчера были на экскурсии с гидом Таней. Комфортный автомобиль, рассказ из первых уст (Таня вьетнамка, которая почти 15 лет прожила в России), организованный маршрут, захватывающие виды, канатная дорога оставили прекраснейшие впечатления и фото
