Лучшее время для посещения - с ноября по апрель, когда погода в Муйне наиболее комфортная и сухая. В это время можно наслаждаться экскурсиями без лишней жары. С мая по октябрь также можно посетить мероприятие, но стоит учитывать, что это сезон дождей, и возможны осадки. Однако, поскольку дегустация проходит в помещении, даже в дождливые месяцы вы сможете насладиться мероприятием в полной мере.

Вас ждёт увлекательное путешествие в мир вьетнамского чая и кофе. Узнайте, как кофе стал частью повседневной жизни Вьетнама, и попробуйте знаменитый Kopi Luwak. Поймёте, как ферментация влияет на вкус и

аромат. Увидите, как готовят яичный кофе, и откроете для себя чайные традиции разных регионов. Мероприятие проходит в уютном кафе с кондиционером, что делает его комфортным в любое время года. Не упустите шанс узнать больше о культуре Вьетнама через его напитки

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Я лично езжу на вьетнамские плантации и отбираю редкие сорта чая и кофе на севере страны. С радостью расскажу вам об особенностях их выращивания, ферментирования и употребления. А ещё поделюсь историями из своих поездок и людях, которых встретил. И конечно, угощу самыми лучшими напитками из своей коллекции.

История и культура вьетнамского кофе

От первых плантаций до уличных кофеен — мы поговорим о том, как кофе стал частью повседневной жизни. Вы узнаете, почему во Вьетнаме пьют крепкий кофе и как устроен phin — металлический фильтр, благодаря которому напиток заваривается особым способом.

Kopi Luwak — изюминка дегустации

При желании вы попробуете уникальный кофе, который прошёл естественную ферментацию в организме диких цивет. Я расскажу, как его получают в горных районах, чем он отличается от других сортов и за счёт чего приобретает мягкий, сложный вкус.

Разновидности вьетнамского кофе

Вы узнаете, в чём разница между робустой, арабикой и specialty-сортами — и распробуете её. Поймёте, как способ ферментации влияет на вкус и аромат.

Egg Coffee и другие рецепты

Вы увидите, как готовят знаменитый яичный кофе, узнаете, чем он отличается от других десертных напитков, и почему его обязательно стоит попробовать хотя бы раз.

Чайные традиции Вьетнама

Лотос, жасмин, улун, шань — вы выясните, какие чаи предпочитают в разных регионах страны, как их заваривают и с чем пьют.

Организационные детали