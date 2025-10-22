Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)
Погрузитесь в культуру Вьетнама через ароматы чая и кофе. Узнайте секреты приготовления и попробуйте уникальные сорта
Вас ждёт увлекательное путешествие в мир вьетнамского чая и кофе. Узнайте, как кофе стал частью повседневной жизни Вьетнама, и попробуйте знаменитый Kopi Luwak. Поймёте, как ферментация влияет на вкус и читать дальше
аромат. Увидите, как готовят яичный кофе, и откроете для себя чайные традиции разных регионов. Мероприятие проходит в уютном кафе с кондиционером, что делает его комфортным в любое время года. Не упустите шанс узнать больше о культуре Вьетнама через его напитки
6 причин купить эту экскурсию
☕️ Уникальная дегустация редких сортов
🍵 Лекция от эксперта-путешественника
🌿 Погружение в культуру Вьетнама
📚 Интересные истории о традициях
🥚 Знаменитый яичный кофе
🏠 Уютное кафе с кондиционером
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с ноября по апрель, когда погода в Муйне наиболее комфортная и сухая. В это время можно наслаждаться экскурсиями без лишней жары. С мая по октябрь также можно посетить мероприятие, но стоит учитывать, что это сезон дождей, и возможны осадки. Однако, поскольку дегустация проходит в помещении, даже в дождливые месяцы вы сможете насладиться мероприятием в полной мере.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Kopi Luwak
Egg Coffee
Описание экскурсии
Я лично езжу на вьетнамские плантации и отбираю редкие сорта чая и кофе на севере страны. С радостью расскажу вам об особенностях их выращивания, ферментирования и употребления. А ещё поделюсь историями из своих поездок и людях, которых встретил. И конечно, угощу самыми лучшими напитками из своей коллекции.
История и культура вьетнамского кофе
От первых плантаций до уличных кофеен — мы поговорим о том, как кофе стал частью повседневной жизни. Вы узнаете, почему во Вьетнаме пьют крепкий кофе и как устроен phin — металлический фильтр, благодаря которому напиток заваривается особым способом.
Kopi Luwak — изюминка дегустации
При желании вы попробуете уникальный кофе, который прошёл естественную ферментацию в организме диких цивет. Я расскажу, как его получают в горных районах, чем он отличается от других сортов и за счёт чего приобретает мягкий, сложный вкус.
Разновидности вьетнамского кофе
Вы узнаете, в чём разница между робустой, арабикой и specialty-сортами — и распробуете её. Поймёте, как способ ферментации влияет на вкус и аромат.
Egg Coffee и другие рецепты
Вы увидите, как готовят знаменитый яичный кофе, узнаете, чем он отличается от других десертных напитков, и почему его обязательно стоит попробовать хотя бы раз.
Чайные традиции Вьетнама
Лотос, жасмин, улун, шань — вы выясните, какие чаи предпочитают в разных регионах страны, как их заваривают и с чем пьют.
Организационные детали
Мероприятие проходит в кафе с кондиционером и удобными посадочными местами
Маленьким детям вряд ли будет интересна лекция и не придётся по вкусу дегустация
в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 18:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$13
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В кафе Mui Ne Coffee Station
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Фантьете
Провёл экскурсии для 46 туристов
Меня зовут Максим, я живу и работаю во Вьетнаме с 2010 года, из которых большую часть времени провел в Муйне. За моими плечами тысячи экскурсий. Я не просто показываю популярные достопримечательности, но и делюсь особенностями быта вьетнамцев, их культурой и традициями. Делаю всё возможное, чтобы по-настоящему раскрыть Вьетнам гостям.
Отзывы и рейтинг
А
Анастасия
22 окт 2025
Безумно понравилась дегустация кофе и чая! Погрузились в удивительный мир ароматов, вкусов и культурных традиций. Узнали много нового: от способов заваривания до истории напитков. Особенно хочется отметить ведущего, Максим просто великолепен! Прекрасный рассказчик, умеет увлечь, держать внимание и заряжать своей энергией. Спасибо за вдохновение и атмосферу!
Н
Наталия
29 сен 2025
Огромное спасибо Максиму за погружение в мир кофе и чая! Мы были под таким впечатлением после рассказа и дегустации, что уходить из этого уютного кафе не хотелось вовсе! Максим влюблен в читать дальше
кофе! Он так вдохновенно рассказывал о том, как кофе попал во Вьетнам, как его выращивают, какие есть сорта, показывал, как кофе заваривать, как он раскрывается, цветёт и набирает силу, словно погрузил нас в кофейную сказку! Я давно не видела таких увлеченных своим хобби людей! Спасибо огромное за полученное удовольствие, за полное отключение от реальности, за вкусняшки и подарки!!!
Юлия
17 сен 2025
С удовольствием провели время! Максим — настоящий эксперт: знает очень много о чае и кофе, а ещё щедро делится знаниями о Вьетнаме. Было и познавательно, и душевно! Очень рекомендуем 👍🏼
А
Андрей
23 июл 2025
Очень познавательная, интересная и вкусная лекция! Нам всё очень понравилось, кофе очень вкусный, чай вообще высший уровень!!