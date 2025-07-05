Индивидуальная
до 2 чел.
Гора Таку, маяк Ке Га и Чамские башни
Откройте для себя культурное наследие Биньтхуана: от горы Таку с лежащим Буддой до маяка Ке Га и древних Чамских башен
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
15 дек в 07:00
17 дек в 07:00
$177 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Из Фантьета - в Далат на целый день
Путешествие в Далат подарит вам незабываемые впечатления: храм из стекла, кофейные плантации и водопады. Это возможность увидеть другой Вьетнам
Начало: Во Фантьете
11 дек в 05:00
12 дек в 05:00
от $300 за всё до 13 чел.
Водная прогулка
Дельта Меконга + Хошимин из Фантьета
Увлекательное путешествие по дельте Меконга и Хошимину. Погружение в культуру и историю Вьетнама без лишних забот и дополнительных расходов
Начало: По договорённости с гидом
11 дек в 04:30
13 дек в 04:30
от $360 за всё до 85 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
1 день в Хошимине (из Фантьета и Муйне)
Один день в Хошимине подарит вам незабываемые впечатления от знакомства с историей и культурой Вьетнама. Гид покажет вам самые интересные места
Начало: В Фантьете-Муйне
11 дек в 03:00
12 дек в 03:00
от $220 за всё до 13 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июля 20254 июля мы посетили экскурсию с Михаилом. Всё прошло на высшем уровне! Интересный рассказ о местах, о самом Вьетнаме. Михаил
- ННикита14 февраля 2025Большое спасибо Михаилу! Интересный человек, с хорошим чувством юмора, большими знаниями истории и культуры Вьетнама, и крутым общим кругозором. Очень интересная экскурсия.
- ИИрина28 сентября 2024Хорошо провели время, красивые виды, а ещё удалось прокатиться на круглой лодке!
- ГГелия12 августа 2024Вчера были на экскурсии с гидом Таней. Комфортный автомобиль, рассказ из первых уст (Таня вьетнамка, которая почти 15 лет прожила в России), организованный маршрут, захватывающие виды, канатная дорога оставили прекраснейшие впечатления и фото
Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету в категории «Маяк Ке Га»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фантьете
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Фантьету в декабре 2025
Сейчас в Фантьете в категории "Маяк Ке Га" можно забронировать 4 экскурсии от 177 до 360. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Фантьете (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Маяк Ке Га», 13 ⭐ отзывов, цены от $177. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль