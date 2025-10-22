читать дальше

уходить из этого уютного кафе не хотелось вовсе!

Максим влюблен в кофе! Он так вдохновенно рассказывал о том, как кофе попал во Вьетнам, как его выращивают, какие есть сорта, показывал, как кофе заваривать, как он раскрывается, цветёт

и набирает силу, словно погрузил нас в кофейную сказку!

Я давно не видела таких увлеченных своим хобби людей!

Спасибо огромное за полученное удовольствие, за полное отключение от реальности, за вкусняшки и подарки!!!