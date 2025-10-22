Индивидуальная
до 2 чел.
Гора Таку, маяк Ке Га и Чамские башни
Откройте для себя культурное наследие Биньтхуана: от горы Таку с лежащим Буддой до маяка Ке Га и древних Чамских башен
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
15 дек в 07:00
17 дек в 07:00
$177 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Из Фантьета - в Далат на целый день
Путешествие в Далат подарит вам незабываемые впечатления: храм из стекла, кофейные плантации и водопады. Это возможность увидеть другой Вьетнам
Начало: Во Фантьете
11 дек в 05:00
12 дек в 05:00
от $300 за всё до 13 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Чай vs кофе: лекция и дегустация
Погрузитесь в культуру Вьетнама через ароматы чая и кофе. Узнайте секреты приготовления и попробуйте уникальные сорта
Начало: В кафе Mui Ne Coffee Station
Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 18:00
Завтра в 11:00
12 дек в 18:00
$13 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия22 октября 2025Безумно понравилась дегустация кофе и чая!
Погрузились в удивительный мир ароматов, вкусов и культурных традиций. Узнали много нового: от способов заваривания
- ННаталия29 сентября 2025Огромное спасибо Максиму за погружение в мир кофе и чая! Мы были под таким впечатлением после рассказа и дегустации, что
- ЮЮлия17 сентября 2025С удовольствием провели время! Максим — настоящий эксперт: знает очень много о чае и кофе, а ещё щедро делится знаниями о Вьетнаме. Было и познавательно, и душевно! Очень рекомендуем 👍🏼
- ААндрей23 июля 2025Очень познавательная, интересная и вкусная лекция! Нам всё очень понравилось, кофе очень вкусный, чай вообще высший уровень!!
