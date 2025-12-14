Водная прогулка
Дельта реки Меконг + Хошимин из Фантьета (всё включено)
Увлекательное путешествие по дельте Меконга и Хошимину. Погружение в культуру и историю Вьетнама без лишних забот и дополнительных расходов
Начало: По договорённости с гидом
«Затем вы отправитесь в водное путешествие: на катере проплывёте вдоль живописных берегов и посмотрите на представление музыкантов»
30 янв в 04:30
31 янв в 04:30
от $360 за всё до 85 чел.
Водная прогулка
Рыбалка на прудах Ке Га (из Муйне, Фантьета или Ке Га)
Можно поймать даже пиранью
Завтра в 08:00
31 янв в 08:00
$107 за всё до 2 чел.
Водная прогулка
Рыбалка на озере Бау Май: охота на пиранью
Отдых на природе с аппетитным финалом - из Фантьета
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
2 фев в 08:00
5 фев в 08:00
$30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина14 декабря 2025Добрый день! У нас экскурсовод был Кхай, это была очень содержательная и интересная экскурсия. Кхай местный, но по русски прекрасно разговаривает - это очень крутое сочетание. Он с большой теплотой и любовью рассказывал о своей стране.
- ДДарья24 ноября 2025Спасибо за комфортную поездку. Рады, что выбрали формат именно двух локаций за один день: дельта реки Меконг + Хошимин
В Меконге
- ННаталья7 октября 2025Да, что говорить!!! Всё понравилось 👍 Горы, водопады, зоопарк, Битекско, храмы, кокосовая деревня, прогулка на катере и, конечно же, гид Хай!!! Помогал делать покупки, переводил и был всегда в контакте. Не отходил!!! Спасибо, Трипстер!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фантьете
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Фантьете
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Фантьету в январе 2026
Сейчас в Фантьете в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 360. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Водные экскурсии в Фантьете на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026