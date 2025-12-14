Мои заказы

Экскурсии по воде в Фантьете

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Фантьете на русском языке, цены от $30. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
Дельта реки Меконг + Хошимин из Фантьета (всё включено)
На машине
На лодке
13 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Дельта реки Меконг + Хошимин из Фантьета (всё включено)
Увлекательное путешествие по дельте Меконга и Хошимину. Погружение в культуру и историю Вьетнама без лишних забот и дополнительных расходов
Начало: По договорённости с гидом
«Затем вы отправитесь в водное путешествие: на катере проплывёте вдоль живописных берегов и посмотрите на представление музыкантов»
30 янв в 04:30
31 янв в 04:30
от $360 за всё до 85 чел.
Рыбалка на прудах Ке Га (из Муйне, Фантьета или Ке Га)
На машине
6 часов
Водная прогулка
Рыбалка на прудах Ке Га (из Муйне, Фантьета или Ке Га)
Можно поймать даже пиранью
Завтра в 08:00
31 янв в 08:00
$107 за всё до 2 чел.
Рыбалка на озере Бау Май: охота на пиранью
На машине
5 часов
Водная прогулка
Рыбалка на озере Бау Май: охота на пиранью
Отдых на природе с аппетитным финалом - из Фантьета
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
2 фев в 08:00
5 фев в 08:00
$30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    14 декабря 2025
    Дельта реки Меконг + Хошимин из Фантьета (всё включено)
    Добрый день! У нас экскурсовод был Кхай, это была очень содержательная и интересная экскурсия. Кхай местный, но по русски прекрасно разговаривает - это очень крутое сочетание. Он с большой теплотой и любовью рассказывал о своей стране.
  • Д
    Дарья
    24 ноября 2025
    Дельта реки Меконг + Хошимин из Фантьета (всё включено)
    Спасибо за комфортную поездку. Рады, что выбрали формат именно двух локаций за один день: дельта реки Меконг + Хошимин

    В Меконге
    читать дальше

    пробовали местные продукты, смотрели, как готовят рисовые конфеты, сплавлялись по реке (особый вайб, обязательно просите шляпку для фото) Очень колоритное место

    В Хошимине посетили смотровую на небоскребе - особо вида нет, но посетить для галочки хотелось.
    Нотр Дам на ремонте, только глянули из далека.
    Зашли и отправили открытку на почте.
    От посещения музея войны отказались, поэтому у нас было чуть свободное время (посетили место-отель в котором вместо номеров расположены кофейни и старбаркс))) в целом если время ограничено, то несколько часов в Хошимине достаточно, чтобы понять, что это динамичный мегаполис. Здесь точно есть что еще посмотреть + сходить на шоппинг, но в рамках экскурсии для ознакомления достаточно

    Во Вьетнаме не просто ездить на экскурсии, потому что выезд как правило в 04 утра, а возвращаешься поздно. Поэтому нклиендкю брать индивидуальные экскурсии для своего же комфорта.

    Гид был отличный. Рекомендую к посещению эту экскурсию 100%

  • Н
    Наталья
    7 октября 2025
    Дельта реки Меконг + Хошимин из Фантьета (всё включено)
    Да, что говорить!!! Всё понравилось 👍 Горы, водопады, зоопарк, Битекско, храмы, кокосовая деревня, прогулка на катере и, конечно же, гид Хай!!! Помогал делать покупки, переводил и был всегда в контакте. Не отходил!!! Спасибо, Трипстер!!!

