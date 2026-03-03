Мы отправимся к прудам, где вас ждёт азартная рыбалка.
В местном ресторане для вас приготовят улов и подадут на обед, а если захотите, можете отдохнуть в бассейне. Доплаты не требуются — всё включено.
В местном ресторане для вас приготовят улов и подадут на обед, а если захотите, можете отдохнуть в бассейне. Доплаты не требуются — всё включено.
Описание экскурсии
Организационные детали
- Трансфер на комфортабельных автомобилях (микроавтобусах и минивенах) с кондиционером. Количество участников вы можете согласовать в переписке.
- В стоимость входит: трансфер туда и обратно, аренда удочек, наживка, обед пойманной рыбой (её приготовят на месте повара в ресторане).
- Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенца, средства от загара. На территории есть бассейн.
- Ограничений по возрасту нет, можно с детьми.
Примерный тайминг
- выезд из отеля в 8:00–9:00.
- дорога к месту ловли — 30–40 мин.
- в отель вернёмся в 15:00–16:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элла — ваш гид в Фантьете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 74 туристов
Я живу и работаю во Вьетнаме с 2004 года. Расскажу об истории страны и особенностях местной жизни, покажу самые удивительные места. Отвечу на любые вопросы и поделюсь полезной информацией.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Хочу выразить огромную благодарность Элле и Федору за прекрасно организованную рыбалку! Все прошло четко, без накладок: отличные места, хорошая снасть, вкусный обед.
Благодаря знаниям и советам Федора, получился отличный улов)
Спасибо за классную компанию.
Рыбалка прошла на одном дыхании.
Всем рекомендую, останетесь довольными!
Благодаря знаниям и советам Федора, получился отличный улов)
Спасибо за классную компанию.
Рыбалка прошла на одном дыхании.
Всем рекомендую, останетесь довольными!
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