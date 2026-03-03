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Рыбалка на прудах Ке Га (из Муйне, Фантьета или Ке Га)

Можно поймать даже пиранью
Мы отправимся к прудам, где вас ждёт азартная рыбалка.

В местном ресторане для вас приготовят улов и подадут на обед, а если захотите, можете отдохнуть в бассейне. Доплаты не требуются — всё включено.
5
1 отзыв
Рыбалка на прудах Ке Га (из Муйне, Фантьета или Ке Га)
Рыбалка на прудах Ке Га (из Муйне, Фантьета или Ке Га)
Рыбалка на прудах Ке Га (из Муйне, Фантьета или Ке Га)

Описание экскурсии

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельных автомобилях (микроавтобусах и минивенах) с кондиционером. Количество участников вы можете согласовать в переписке.
  • В стоимость входит: трансфер туда и обратно, аренда удочек, наживка, обед пойманной рыбой (её приготовят на месте повара в ресторане).
  • Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенца, средства от загара. На территории есть бассейн.
  • Ограничений по возрасту нет, можно с детьми.

Примерный тайминг

  • выезд из отеля в 8:00–9:00.
  • дорога к месту ловли — 30–40 мин.
  • в отель вернёмся в 15:00–16:00.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элла
Элла — ваш гид в Фантьете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 74 туристов
Я живу и работаю во Вьетнаме с 2004 года. Расскажу об истории страны и особенностях местной жизни, покажу самые удивительные места. Отвечу на любые вопросы и поделюсь полезной информацией.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Хочу выразить огромную благодарность Элле и Федору за прекрасно организованную рыбалку! Все прошло четко, без накладок: отличные места, хорошая снасть, вкусный обед.
Благодаря знаниям и советам Федора, получился отличный улов)
Спасибо за классную компанию.
Рыбалка прошла на одном дыхании.
Всем рекомендую, останетесь довольными!
Хочу выразить огромную благодарность Элле и Федору за прекрасно организованную рыбалку! Все прошло четко, без накладок:
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