Индивидуальная
до 2 чел.
Волшебный Далат: водопады, кофе и пагоды
Насладиться горной прохладой, полюбоваться храмами и узнать историю региона (из Фантьета)
«Мы осмотрим дзен-буддийский храмовый комплекс, который сделан из черепков битой керамики и стекла»
14 ноя в 05:00
15 ноя в 05:00
$227 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Жемчужина Вьетнама: из Фантьета в Далат
Путешествие в Далат - город вечной весны и туманов. Насладитесь водопадами, кофейными плантациями и уникальной архитектурой
Начало: По договорённости с организатором
«14:20–15:00 — храмовый комплекс Линь Фуок»
13 ноя в 05:30
14 ноя в 05:30
от $260 за всё до 80 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы Фантьета: от индуизма чамов до китайских домов собраний
Увидеть, как в одном месте переплелись осколки сразу нескольких древних культур
«Вас ждёт храм генерала Гуань Юя с изящной резьбой и историей китайских гильдий»
13 ноя в 13:00
17 ноя в 06:30
$298
$350 за всё до 4 чел.
