Потрясающе красивые водопады, замечательный город со своим уникальным колоритом. Ездили с двумя детьми, они остались в восторге от катания на

страусах и «санях» у водопада, ну а мы взрослые от прекрасных видов. Программа насыщенная и действительно интересная. Огромное спасибо нашему гиду Толе (Tuan) за незабываемый день 🥰

Е Елена

Были в начале февраля, все понравилось: спасибо большое! Удивительно и интересно, красиво и познавательно. Нужно обязательно учитывать то, что часть дороги сложная, но наш водитель и гид справились, хотя местами прям небезопасно.