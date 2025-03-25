Индивидуальная
до 13 чел.
Из Фантьета - в Далат на целый день
Путешествие в Далат подарит вам незабываемые впечатления: храм из стекла, кофейные плантации и водопады. Это возможность увидеть другой Вьетнам
Начало: Во Фантьете
«В самой высокой башне храма есть колокол, исполняющий желания»
4 июл в 05:00
5 июл в 05:00
от $300 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Авторская экскурсия из Фантьета в горный Далат (всё включено)
Отправиться в город вечной весны и увидеть его самые интересные места в душевной компании
«Пагода Линь Фуок — храм, известный уникальной мозаикой, состоящей из миллионов керамических фрагментов»
$420 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия в Далат из Фантьета
Познакомьтесь с уникальным Далатом: водопады, озеро, пагоды и кофейные плантации. Всё включено для вашего комфорта и удовольствия
Начало: У вашего места проживания
«Пагода Линь Фуок — храм, известный уникальной мозаикой, состоящей из миллионов керамических фрагментов»
Расписание: во вторник и субботу в 05:30
5 июл в 05:30
12 июл в 05:30
$85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЦЦипелева25 марта 2025Потрясающе красивые водопады, замечательный город со своим уникальным колоритом. Ездили с двумя детьми, они остались в восторге от катания на
- ЕЕлена22 марта 2025Были в начале февраля, все понравилось: спасибо большое! Удивительно и интересно, красиво и познавательно. Нужно обязательно учитывать то, что часть дороги сложная, но наш водитель и гид справились, хотя местами прям небезопасно.
- ААлександр15 февраля 20258 февраля брали экскурсию в Далат, гид Зунга (Женя). Все прошло отлично, масса эмоций, красивые виды, впечатляюще и не забываемо. Немного скорректировали маршрут, за что и любим индивидуальные экскурсии. Жени отдельное спасибо, за интересную подачу, за внимание и заботу.
Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Фантьету в июле 2025
Сейчас в Фантьете в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 420. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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