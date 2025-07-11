Найдено 3 экскурсии в категории « Водопады » в Фантьете на русском языке, цены от $194. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 13 часов Индивидуальная Жемчужина Вьетнама: из Фантьета в Далат Увидеть водопады, зайти в самый странный отель и посетить «бутылочный храм» Начало: По договорённости с организатором «09:00–09:40 — многоступенчатый водопад Понгур» от $260 за всё до 80 чел. На машине 10 часов Индивидуальная до 2 чел. Из Фантьета - к самому высокому водопаду южного Вьетнама Погрузитесь в красоту южного Вьетнама: водопад Дамбри, чайные плантации и шелковая фабрика. Откройте для себя уникальные природные и культурные сокровища Начало: У вашего отеля «В этой экозоне три водопада: Дамбри, Дасара и Датон» $194 за всё до 2 чел. На машине 10 часов Индивидуальная Свет Фантьета: от маяка до водопада Путешествие по Фантьету: маяк Ке Га, гора Та Ку и водопад Девы. Уникальные виды, культурные открытия и незабываемые моменты в южном Вьетнаме «Гармония и уединение водопада Девы» $250 за человека Другие экскурсии Фантьета

Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету в категории «Водопады»

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