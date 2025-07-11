Индивидуальная
Жемчужина Вьетнама: из Фантьета в Далат
Увидеть водопады, зайти в самый странный отель и посетить «бутылочный храм»
Начало: По договорённости с организатором
«09:00–09:40 — многоступенчатый водопад Понгур»
11 июл в 05:30
12 июл в 05:30
от $260 за всё до 80 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Фантьета - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
Погрузитесь в красоту южного Вьетнама: водопад Дамбри, чайные плантации и шелковая фабрика. Откройте для себя уникальные природные и культурные сокровища
Начало: У вашего отеля
«В этой экозоне три водопада: Дамбри, Дасара и Датон»
11 июл в 06:00
12 июл в 06:00
$194 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Свет Фантьета: от маяка до водопада
Путешествие по Фантьету: маяк Ке Га, гора Та Ку и водопад Девы. Уникальные виды, культурные открытия и незабываемые моменты в южном Вьетнаме
«Гармония и уединение водопада Девы»
11 июл в 07:00
12 июл в 07:00
$250 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету в категории «Водопады»
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