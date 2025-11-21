Приглашаем вас в увлекательное путешествие в сердце Вьетнама — город Далат. Я расскажу об истории региона, культуре и быте местных жителей, а вы попробуете знаменитый вьетнамский кофе и насладитесь прохладным горным климатом и рассмотрите самые необычные архитектурные произведения Азии. А ещё при желании скатитесь по водопаду на санях.

Описание экскурсии

Путь в Далат: кофе и горы

Вы увидите, как растёт знаменитый вьетнамский кофе

Узнаете, как климат Центрального плато делает его таким ароматным и насыщенным

Побываете на ферме, где содержат люваков (куниц), которые ферментируют знаменитый сорт — копи лювак

Посмотрите, как готовят этот редкий кофе, при желании попробуете его и пообщаетесь с животными

Водопады Датанла и Пангур

Самые большие и мощные в Далате. При желании вы прокатитесь на скоростных санях — это безопасное, весёлое и живописное приключение.

Crazy House — дом-лес

Мы заедем в отель в стиле Антонио Гауди с извилистыми лестницами, мостиками и скульптурами животных.

Пагода Линь Фуок

Мы осмотрим дзен-буддийский храмовый комплекс, который сделан из черепков битой керамики и стекла. А ещё здесь вы увидите 17-метровую богиню Милосердия из цветков бессмертника, а также необычные скульптуры, изображающие Рай и Ад.

Пагода Ван Хан

Вы полюбуетесь самой высокой во Вьетнаме статей сидящего Будды, прогуляетесь по саду и осмотрите храм.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером Toyota Fortuna или Ford Transit. Дорога до первой остановки длится примерно 2–2,5 часа. Переезды между локациями маршрута — около 20 мин

Начать экскурсию можно из Фантьета, Майне или Кега

В стоимость включены входные билеты и сытный обед: овощи, салаты, несколько видов мяса, гарниры, суп, фрукты и артишоковый чай