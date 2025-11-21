Приглашаем вас в увлекательное путешествие в сердце Вьетнама — город Далат.
Я расскажу об истории региона, культуре и быте местных жителей, а вы попробуете знаменитый вьетнамский кофе и насладитесь прохладным горным климатом и рассмотрите самые необычные архитектурные произведения Азии. А ещё при желании скатитесь по водопаду на санях.
Описание экскурсии
Путь в Далат: кофе и горы
- Вы увидите, как растёт знаменитый вьетнамский кофе
- Узнаете, как климат Центрального плато делает его таким ароматным и насыщенным
- Побываете на ферме, где содержат люваков (куниц), которые ферментируют знаменитый сорт — копи лювак
- Посмотрите, как готовят этот редкий кофе, при желании попробуете его и пообщаетесь с животными
Водопады Датанла и Пангур
Самые большие и мощные в Далате. При желании вы прокатитесь на скоростных санях — это безопасное, весёлое и живописное приключение.
Crazy House — дом-лес
Мы заедем в отель в стиле Антонио Гауди с извилистыми лестницами, мостиками и скульптурами животных.
Пагода Линь Фуок
Мы осмотрим дзен-буддийский храмовый комплекс, который сделан из черепков битой керамики и стекла. А ещё здесь вы увидите 17-метровую богиню Милосердия из цветков бессмертника, а также необычные скульптуры, изображающие Рай и Ад.
Пагода Ван Хан
Вы полюбуетесь самой высокой во Вьетнаме статей сидящего Будды, прогуляетесь по саду и осмотрите храм.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером Toyota Fortuna или Ford Transit. Дорога до первой остановки длится примерно 2–2,5 часа. Переезды между локациями маршрута — около 20 мин
- Начать экскурсию можно из Фантьета, Майне или Кега
- В стоимость включены входные билеты и сытный обед: овощи, салаты, несколько видов мяса, гарниры, суп, фрукты и артишоковый чай
- Дополнительно при желании оплачивается подъём на водопад Датанла и спуск на санях — около $9 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элла — ваш гид в Фантьете
Привет всем гостям Вьетнама! Я живу и работаю здесь с 2004 года. Организую туры и провожу экскурсии сама. Поделюсь особенностями жизни во Вьетнаме, расскажу его историю и покажу удивительные места этой страны. Отвечу на все вопросы и поделюсь полезной информацией, накопленной своим опытом, проживая здесь.
Входит в следующие категории Фантьета
