Храмы Фантьета: от индуизма чамов до китайских домов собраний
Увидеть, как в одном месте переплелись осколки сразу нескольких древних культур
В Южный Вьетнам многие едут ради пляжного отдыха.
Но стоит сделать всего шаг в сторону от оживлённых маршрутов — и вам откроются сакральные, едва заметные древние обычаи, которые хранят местные жители. Вы увидите настоящий, не приукрашенный Вьетнам. И сможете узнать его душу, состоящую из наслоений истории, верований и культур разных эпох.
Van Thuy Tu Temple (40 мин). Вы увидите главную святыню рыбаков — 22-метровый скелет кита-божества и погрузитесь в древние морские ритуалы Вьетнама.
Chùa Bà Đức Sanh (40 мин). Вы полюбуетесь скрытой от туристов китайской пагодой, оцените атмосферу умиротворения, дым благовоний и местные обряды.
Chinese Assembly Hall (20 мин) — яркий уголок старого Китая. Вас ждёт храм генерала Гуань Юя с изящной резьбой и историей китайских гильдий.
Dục Thanh School (30 мин) — здесь преподавал Хо Ши Мин. Пройдём по классам и саду, где зарождалась идея независимости Вьетнама.
Phan Thiet Water Tower (20 мин) — символ города французской эпохи. Вы посмотрите на узнаваемый шпиль и узнаете историю колониального наследия.
Po Sah Inu Towers (1 ч) — древние индуистские башни чамов 9 века. Мистика, океан и уникальная кладка без раствора.
Thánh Thất Đức Nghĩa (20 мин) — храм уникальной религии Каодай. Рассмотрим всевидящее око и синтез мировых учений.
Mui Ne Fishing Village (1 ч). Завершим день в колоритной деревне. Яркие лодки, сети и свежий улов на фоне заката.
Вы узнаете, как на одной земле столетиями сосуществуют и проникают друг в друга четыре разные культуры
Мы поговорим о богах и рыбаках, о торговле и революции, и о том, как из этого сплава рождается уникальная идентичность Южного Вьетнама
Вы научитесь отличать китайский храм от вьетнамской пагоды, понимать значение ритуалов в храме Каодай
И сможете читать древние барельефы чамов, зная их скрытый смысл
В стоимость включён трансфер на комфортабельном семиместном Toyota или Mitsubishi с водителем и входные билеты
Дополнительно оплачивается обед по меню. Время остановки согласуем при встрече
Обратите внимание: плечи и колени в храмах должны быть прикрыты, при входе необходимо снимать обувь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Стас — ваш гид в Фантьете
Я профессиональный гид, в туризме с 2000 года. Работаю во Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Индии.
Работал в крупных и небольших компаниях, но сейчас я фрилансер, организую отдых своим дорогим гостям. Маршруты я читать дальше
составляю сам, поэтому экскурсии уникальны.
Я уверен, что экскурсия — это общее дело всех собравшихся вместе путешественников. Поэтому не удивляйтесь, если в пути вы будете не только слушателем, но и участником дискуссий, игр и конкурсов.
Я люблю свою работу. Считаю, что путешествия делают людей разных стран ближе, мир красивее, а ещё — наполняют личность.