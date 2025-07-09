Индивидуальная
до 13 чел.
Из Фантьета - в Далат на целый день
Путешествие в Далат подарит вам незабываемые впечатления: храм из стекла, кофейные плантации и водопады. Это возможность увидеть другой Вьетнам
Начало: Во Фантьете
Завтра в 05:00
24 июл в 05:00
от $300 за всё до 13 чел.
Групповая
до 13 чел.
Из Фантьета - в Далат на целый день
Путешествие в Далат подарит вам незабываемые впечатления: стеклянные храмы, величественные водопады и вкуснейший кофе ждут вас
Начало: Во Фантьете (район Муйне)
4 авг в 05:00
18 авг в 05:00
$65 за человека
Индивидуальная
Жемчужина Вьетнама: из Фантьета в Далат
Путешествие в Далат - город вечной весны и туманов. Насладитесь водопадами, кофейными плантациями и уникальной архитектурой
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 05:00
24 июл в 05:30
от $260 за всё до 80 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 июля 2025Великолепная экскурсия, прекрасный гид Хай. Очень насыщенная программа, при этом ничего лишнего. Вернулись с наилучшими впечатлениями, спасибо!!
- ННина25 марта 2025Потрясающе красивые водопады, замечательный город со своим уникальным колоритом. Ездили с двумя детьми, они остались в восторге от катания на
- ЕЕлена22 марта 2025Были в начале февраля, все понравилось: спасибо большое! Удивительно и интересно, красиво и познавательно. Нужно обязательно учитывать то, что часть дороги сложная, но наш водитель и гид справились, хотя местами прям небезопасно.
Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету в категории «Далат»
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Сколько стоит экскурсия по Фантьету в июле 2025
Сейчас в Фантьете в категории "Далат" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 300. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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