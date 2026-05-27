Приглашаю вас в Хошимин — город, где изящная французская архитектура соседствует с ультрасовременными небоскрёбами. Вы узнаете о колониальном прошлом и мужестве вьетнамского народа в годы войны. Прогуляетесь по историческому центру и увидите знаковые места города. Я живу во Вьетнаме более 20 лет и с радостью поделюсь с вами личным опытом и знаниями.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Музей жертв войны

Вы посетите один из самых впечатляющих музеев мира, посвящённый войне между Вьетнамом и США. На открытой площадке мы осмотрим трофейную американскую технику, а внутри изучим редкие архивные фотографии и экспонаты, рассказывающие о силе духа местных жителей.

Колониальный центр

Прогуляемся по историческому кварталу, где сохранился дух колониальной эпохи. Вы увидите Главпочтамт по проекту Гюстава Эйфеля, здание Народного комитета в стиле французского Ренессанса и Оперный театр. Я расскажу, как строился этот «Париж Востока» и какие традиции сохранили жители юга до наших дней.

Шопинг и свободное время

Вторую половину дня мы посвятим современному ритму города. При желании заглянем на знаменитые рынки и в торговые центры (Saigon Square, Takashimaya или Vincom), где можно приобрести качественный шёлк, ароматный вьетнамский кофе и аутентичные сувениры.

Тайминг программы

7:15 — выезд из вашего отеля в Фантьете

10:30 — Музей жертв войны

12:00 — прогулка по историческому колониальному центру

14:00 — обед и шопинг в торговых центрах (по желанию)

16:00 — обратный трансфер в Фантьет

Организационные детали