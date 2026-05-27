Приглашаю вас в Хошимин — город, где изящная французская архитектура соседствует с ультрасовременными небоскрёбами. Вы узнаете о колониальном прошлом и мужестве вьетнамского народа в годы войны. Прогуляетесь по историческому центру и увидите знаковые места города. Я живу во Вьетнаме более 20 лет и с радостью поделюсь с вами личным опытом и знаниями.
Описание экскурсии
Музей жертв войны
Вы посетите один из самых впечатляющих музеев мира, посвящённый войне между Вьетнамом и США. На открытой площадке мы осмотрим трофейную американскую технику, а внутри изучим редкие архивные фотографии и экспонаты, рассказывающие о силе духа местных жителей.
Колониальный центр
Прогуляемся по историческому кварталу, где сохранился дух колониальной эпохи. Вы увидите Главпочтамт по проекту Гюстава Эйфеля, здание Народного комитета в стиле французского Ренессанса и Оперный театр. Я расскажу, как строился этот «Париж Востока» и какие традиции сохранили жители юга до наших дней.
Шопинг и свободное время
Вторую половину дня мы посвятим современному ритму города. При желании заглянем на знаменитые рынки и в торговые центры (Saigon Square, Takashimaya или Vincom), где можно приобрести качественный шёлк, ароматный вьетнамский кофе и аутентичные сувениры.
Тайминг программы
7:15 — выезд из вашего отеля в Фантьете 10:30 — Музей жертв войны 12:00 — прогулка по историческому колониальному центру 14:00 — обед и шопинг в торговых центрах (по желанию) 16:00 — обратный трансфер в Фантьет
Организационные детали
В стоимость включены: трансфер на комфортабельном авто (Toyota Fortuner или Ford Transit), услуги гида и все входные билеты по программе
Обед оплачивается отдельно
Экскурсию можно провести для большего кол-ва людей. Условия уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элла — ваш гид в Фантьете
Я живу и работаю во Вьетнаме с 2004 года. Расскажу об истории страны и особенностях местной жизни, покажу самые удивительные места. Отвечу на любые вопросы и поделюсь полезной информацией.
