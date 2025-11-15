Самый высокий водопад южного Вьетнама - Дамбри, впечатляет своей мощью и красотой.



На экскурсии вы посетите чайные и кофейные плантации, увидите, как выращивают дуриан и рис, и заглянете на фабрику по производству шёлка. Живописная дорога приведет вас к горному озеру ДаМи и буддийскому храмовому комплексу Батнья.



Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, а гид с многолетним опытом расскажет о местных традициях и истории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с ноября по апрель, когда погода наиболее комфортная и дождей почти нет. В мае и октябре возможны небольшие осадки, но они не помешают насладиться красотой природы. Летние месяцы с июня по сентябрь - сезон дождей, что может сделать водопады ещё более впечатляющими, но стоит быть готовыми к влажности и дождям.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.