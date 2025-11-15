Из Фантьента - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
Погрузитесь в красоту южного Вьетнама: водопад Дамбри, чайные плантации и шелковая фабрика. Откройте для себя уникальные природные и культурные сокровища
Самый высокий водопад южного Вьетнама - Дамбри, впечатляет своей мощью и красотой.
На экскурсии вы посетите чайные и кофейные плантации, увидите, как выращивают дуриан и рис, и заглянете на фабрику по производству шёлка. Живописная дорога приведет вас к горному озеру ДаМи и буддийскому храмовому комплексу Батнья.
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, а гид с многолетним опытом расскажет о местных традициях и истории
5 причин купить эту экскурсию
🌊 Впечатляющий водопад Дамбри
🌿 Живописные чайные и кофейные плантации
🧵 Увлекательный процесс производства шёлка
🏞️ Прекрасное горное озеро ДаМи
🕌 Буддийский храмовый комплекс Батнья
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с ноября по апрель, когда погода наиболее комфортная и дождей почти нет. В мае и октябре возможны небольшие осадки, но они не помешают насладиться красотой природы. Летние месяцы с июня по сентябрь - сезон дождей, что может сделать водопады ещё более впечатляющими, но стоит быть готовыми к влажности и дождям.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Водопад Дамбри
Водопад Дасара
Водопад Датон
Горное озеро ДаМи
Буддийский храмовый комплекс Батнья
Описание экскурсии
Живописная горная дорога, по которой мы с вами поедем, проходит через прекрасное озеро, бесчисленные поля и плантации. Но наша основная цель — Дамбри, экологическая зона площадью около 1000 гектаров, 300 из которых занимают первобытные джунгли. В этой экозоне три водопада: Дамбри, Дасара и Датон. Высота самого большого — Дамбри — составляет около 60 метров, ширина — 30. По желанию можно подняться на самый верх. В сезон дождей шум воды слышен за несколько километров. А мощные струи на фоне скал, густо поросших цветами, выглядят потрясающе!
Также вы увидите:
плантации дуриана и риса
горное озеро ДаМи
чайные и кофейные плантации
водопад Дасара (спуск на родельбане)
фабрику по производству шёлка
буддийский храмовый комплекс Батнья
Уже более 16 лет я живу и работаю во Вьетнаме, так что с удовольствием поделюсь с вами огромным запасом знаний об истории, традициях и современной жизни местных. Вы узнаете интересные факты о шелкопрядстве, чайном и кофейных производствах. Также я расскажу, с чего начинался вьетнамский буддизм.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном внедорожнике Toyota Fortuner
Подъёмник и родельбан, а также посещение фабрик и плантаций бесплатное
Утром в горах может быть прохладно, поэтому возьмите с собой лёгкую кофту или ветровку
Советую захватить еду в дорогу. Также за отдельную плату вы можете перекусить в одном из кафе на маршруте.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Михаил — ваша команда гидов в Фантьете
Приветствую путешествующих по Вьетнаму! Более 15 лет я здесь живу и работаю. Организую и провожу экскурсии с командой гидов — все мы увлечены природой, культурой и историей Вьетнама и с радостью поделимся с вами любовью к этому сказочному уголку Юго-Восточной Азии. Ждём в гости!