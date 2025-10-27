Найдено 3 экскурсии в категории « Популярные места » в Фантьете на русском языке, цены от $194, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 10 часов 15% Индивидуальная до 4 чел. Храмы Фантьета: от индуизма чамов до китайских домов собраний Увидеть, как в одном месте переплелись осколки сразу нескольких древних культур $298 $350 за всё до 4 чел. На машине 10 часов Индивидуальная до 2 чел. Из Фантьета - к самому высокому водопаду южного Вьетнама Погрузитесь в красоту южного Вьетнама: водопад Дамбри, чайные плантации и шелковая фабрика. Откройте для себя уникальные природные и культурные сокровища Начало: У вашего отеля $194 за всё до 2 чел. На машине 10 часов Индивидуальная Свет Фантьета: от маяка до водопада Путешествие по Фантьету: маяк Ке Га, гора Та Ку и водопад Девы. Уникальные виды, культурные открытия и незабываемые моменты в южном Вьетнаме $250 за человека Другие экскурсии Фантьета

