Главные экскурсионные места в Фантьете

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Фантьете на русском языке, цены от $194, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Храмы Фантьета: от индуизма чамов до китайских домов собраний
На машине
10 часов
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы Фантьета: от индуизма чамов до китайских домов собраний
Увидеть, как в одном месте переплелись осколки сразу нескольких древних культур
27 окт в 08:30
28 окт в 08:30
$298$350 за всё до 4 чел.
Из Фантьента - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Фантьета - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
Погрузитесь в красоту южного Вьетнама: водопад Дамбри, чайные плантации и шелковая фабрика. Откройте для себя уникальные природные и культурные сокровища
Начало: У вашего отеля
28 окт в 06:00
29 окт в 06:00
$194 за всё до 2 чел.
Свет Фантьета: от маяка до водопада
На машине
10 часов
Индивидуальная
Свет Фантьета: от маяка до водопада
Путешествие по Фантьету: маяк Ке Га, гора Та Ку и водопад Девы. Уникальные виды, культурные открытия и незабываемые моменты в южном Вьетнаме
27 окт в 07:00
28 окт в 07:00
$250 за человека

