-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы Фантьета: от индуизма чамов до китайских домов собраний
Увидеть, как в одном месте переплелись осколки сразу нескольких древних культур
27 окт в 08:30
28 окт в 08:30
$298
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Фантьета - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
Погрузитесь в красоту южного Вьетнама: водопад Дамбри, чайные плантации и шелковая фабрика. Откройте для себя уникальные природные и культурные сокровища
Начало: У вашего отеля
28 окт в 06:00
29 окт в 06:00
$194 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Свет Фантьета: от маяка до водопада
Путешествие по Фантьету: маяк Ке Га, гора Та Ку и водопад Девы. Уникальные виды, культурные открытия и незабываемые моменты в южном Вьетнаме
27 окт в 07:00
28 окт в 07:00
$250 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фантьете
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Фантьету в октябре 2025
Сейчас в Фантьете в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 194 до 298 со скидкой до 15%.
Экскурсии на русском языке в Фантьете (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Популярные места», цены от $194. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь