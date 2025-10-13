Л Лидия Отличная экскурсия — еда местами довольно авантюрная, но в путешествиях так и должно быть. Гид был очень дружелюбным и помог с организацией транспорта

Д Дмитрий Прекрасный способ познакомиться с кухней Фукуока! Гид оказался добрым, весёлым и очень гостеприимным. Понравилось кататься по городу на тук-туке, видеть разные районы, а в финале — ночной рынок и вкуснейшее кокосовое мороженое ❤️

Н Никита Кэти была просто замечательной. Она отлично разбирается в еде Фукуока и подобрала очень удачную и разнообразную подборку блюд острова. У неё отличный английский, и сразу видно, что она искренне любит своё дело. Рекомендую этот тур всем, кто хочет лучше узнать вьетнамскую и традиционную кухню Фукуока.