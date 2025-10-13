Откройте остров через его вкусы и ароматы вместе с местным гидом.
Вас ждёт прогулка по лучшим точкам уличной еды, истории о прошлом рыбацкого посёлка и знакомство с традиционной кухней. Яркое гастрономическое впечатление и живая атмосфера ночного рынка сделают этот вечер особенным.
Описание экскурсииЗнакомство с уличной кухней Встретьтесь с гидом и отправьтесь на прогулку по острову, чтобы узнать, где готовят лучшую местную уличную еду. По пути вы услышите истории о том, как остров развивался как рыбацкий посёлок, и попробуете популярные блюда в сопровождении местного эксперта. Во время экскурсии вы попробуете вьетнамские шашлычки и знаменитый «бань ми» — сэндвич с мясом и пикантным соусом. Затем вы посетите местный ресторан, где сможете выбрать горячее блюдо из морепродуктов или лапшу с морепродуктами и научиться есть «как местные». Ночной рынок и сладкое завершение Прогуляйтесь по оживлённому ночному рынку, осмотрите прилавки с едой и сувенирами и прочувствуйте его атмосферу. Экскурсия завершится кокосовым мороженым — сладким акцентом этого гастрономического вечера. После этого вы сможете вернуться в отель или продолжить прогулку самостоятельно. Важная информация:
- Этот тур предполагает небольшую пешую прогулку и поездку на местном тук-туке.
- Если пойдет сильный дождь, организатор мероприятия предоставит такси для передвижения.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Еда
- 2 пива
- Вода
- Транспорт во время экскурсии (местный тук-тук)
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
- Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл отеля Seashells Phu Quoc Hotel & Spa
Завершение: Ночной рынок Фукуока
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лидия
13 окт 2025
Отличная экскурсия — еда местами довольно авантюрная, но в путешествиях так и должно быть. Гид был очень дружелюбным и помог с организацией транспорта
Д
Дмитрий
6 окт 2025
Прекрасный способ познакомиться с кухней Фукуока! Гид оказался добрым, весёлым и очень гостеприимным. Понравилось кататься по городу на тук-туке, видеть разные районы, а в финале — ночной рынок и вкуснейшее кокосовое мороженое ❤️
Н
Никита
1 сен 2025
Кэти была просто замечательной. Она отлично разбирается в еде Фукуока и подобрала очень удачную и разнообразную подборку блюд острова. У неё отличный английский, и сразу видно, что она искренне любит своё дело. Рекомендую этот тур всем, кто хочет лучше узнать вьетнамскую и традиционную кухню Фукуока.
С
Софья
20 июн 2025
Наш гид Кэти и её муж были отличной командой. Кэти — дружелюбная и информативная, а её муж заранее всё подготавливал на каждой остановке. Даже с транспортом всё было организовано идеально. Экскурсия получилась очень приятной.
Входит в следующие категории Фукуока
