Отправьтесь на скоростном катере к островам Май Рут, Гам Ги и Том. Вас ждут пляжи, снорклинг, аквапарк «Акватопия» и прогулка по самой длинной в мире канатной дороге. Яркий и насыщенный день среди островов и моря.
Описание водной прогулкиОстрова и море Откройте для себя острова Май Рут, Гам Ги и Том во время экскурсии на скоростном катере. Вы сможете поплавать, расслабиться, понырять с маской и насладиться пляжами. На острове Май Рут — купание, прогулки и фотографии, а на острове Гам Ги — снорклинг и игры с рыбками. Развлечения и отдых В программе — посещение кораллового парка с возможностью прогулки под водой. На острове Том вас ждут аквапарк «Акватопия» и тематический парк «Экзотика». Если вы не хотите фотографироваться, сообщите об этом гиду — команда предложит бесплатное дополнительное место для снорклинга. После поездка по канатной дороге на острове Хон Том, занесённой в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная в мире трёхпролётная канатная дорога.
- Что взять с собой: купальник, полотенце, фотоаппарат и солнцезащитный крем.
- Не допускается: детские коляски.
- Не подходит для: беременные женщины, люди с проблемами со спиной и люди с ограниченными возможностями передвижения.
- Пожалуйста, приходите к месту встречи за 5–10 минут до начала экскурсии; точное время встречи сообщается в зависимости от вашего местоположения.
- Если вы предпочитаете снорклинг фотографированию на острове Мэй Рут, обязательно сообщите об этом своему гиду.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Май Рут
- Остров Гам Ги
- Остров Том
- Коралловый парк
- Аквапарк «Акватопия»
- Тематический парк «Экзотика»
- Остров Хон Том
- Канатная дорога Хон Том
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Обед
- Снаряжение для снорклинга
- Услуги гида
- Фотосъёмка и видео с флайкамеры на острове Май Рут
- Билет на канатную дорогу, в аквапарк и тематический парк
- Холодная вода и свежие фрукты на скоростном катере
Что не входит в цену
- Личные расходы и чаевые
- Трансфер из отелей за пределами центра города
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: купальник, полотенце, фотоаппарат и солнцезащитный крем
- Не допускается: детские коляски
- Не подходит для: беременные женщины, люди с проблемами со спиной и люди с ограниченными возможностями передвижения
- Пожалуйста, приходите к месту встречи за 5-10 минут до начала экскурсии точное время встречи сообщается в зависимости от вашего местоположения
- Если вы предпочитаете снорклинг фотографированию на острове Мэй Рут, обязательно сообщите об этом своему гиду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Я
Ярослав
11 ноя 2025
Я остался в полном восторге от организации экскурсии и работы гида Минь Нгуена. Всё было продумано идеально, команда — вежливая и внимательная. Экскурсия подарила массу приятных эмоций, а природа и морская фауна, которые мы увидели, запомнятся на всю жизнь. Смело рекомендую эту компанию
А
Али
15 сен 2025
Мы забронировали экскурсию для пары — и это было отличное решение. В наш первый день на Фукуоке мы получили огромное удовольствие. Приятным сюрпризом стало посещение жемчужной фермы и возможность погружения с аквалангом. Канатная дорога произвела сильное впечатление
Р
Роман
16 янв 2025
Всё прошло идеально
