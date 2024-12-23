7 часов
Водная прогулка
Фукуок: дайвинг и обед
Погрузитесь в подводные глубины Фукуока с опытным инструктором. Ощутите красоту морской жизни и насладитесь вкусным обедом на борту
«также на борту есть чай, кофе и фрукты»
29 дек в 08:00
3 янв в 08:00
$124 за человека
скидка
5%
5 часов
Круиз
Круиз по архипелагу Ан Той с ужином (всё включено)
Познакомиться с подводным миром Фукуока и почиллить на кораблике
«Вас ждут блюда вьетнамской кухни с BBQ и великолепный вид»
29 дек в 13:30
3 янв в 13:30
690$656 за всё до 7 чел.
8 часов
Водная прогулка
Тур на катере по 4 островам
Отправьтесь в незабываемое путешествие на катере по островам Фукуока. Вас ждут сноркелинг, барбекю из морепродуктов и отдых на живописных пляжах
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Мы предлагаем увлекательный тур на катере со сноркелингом и сытным обедом — барбекю из морепродуктов»
Расписание: Ежедневно
28 дек в 08:30
29 дек в 08:30
$57.31 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга23 декабря 2024Огромная благодарность Евгению за профессионализм, драйв, терпение. У нас была та еще группа, 3 новичка. Переживали и зря. Все слаженно,
Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в декабре 2024
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