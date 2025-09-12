Насыщенное путешествие по архипелагу Антхой с посещением трёх островов, снорклингом и отдыхом на пляжах с белым песком.
В программе — жемчужная мастерская, частный скоростной катер и обед «шведский стол» на острове Хон Том. Финалом станет поездка по самой длинной в мире морской канатной дороге с панорамными видами.
Описание экскурсииНачало путешествия и жемчужная мастерская Экскурсия начинается с удобного трансфера из отеля и посещения жемчужной мастерской Фукуока, где вы познакомитесь с процессом выращивания жемчуга, его добычи и созданием украшений. Это атмосферное и познавательное вступление перед морским путешествием. Три острова архипелага Антхой Из гавани вы отправитесь на частном скоростном катере к трём живописным островам архипелага Антхой. В программе — снорклинг среди ярких коралловых рифов с полным снаряжением, купание в бирюзовых лагунах, отдых на белоснежных пляжах, а также профессиональная фотосъёмка, включая дрон и фотосессию на сапборде. На борту предоставляются свежие фрукты и бутилированная вода. Хон Том и канатная дорога На острове Хон Том вас ждёт обед «шведский стол» из морепродуктов, после которого можно провести время в аквапарке Aquatopia и тематическом парке Exotica. Завершением дня станет поездка по самой длинной в мире канатной дороге над морем с захватывающими панорамами южного Фукуока. В подарок от «Rooty Trip» вы также получите бесплатный билет на «Кисс-Бридж» — культовое место для встречи заката. Важная информация:
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Жемчужная мастерская Фукуока
- Архипелаг Антхой
- Остров Хон Том
- Аквапарк Aquatopia
- Тематический парк Exotica
- Канатная дорога Хон Том
- Кисс-Бридж
Что включено
- Трансфер из районов Дуонг Донг, Онг Ланг и Винперл
- Услуги гида
- Бутилированная вода и свежие фрукты на борту
- Билеты на канатную дорогу Фукуока и в аквапарк Aquatopia
- Обед «шведский стол» на острове Хон Том
- Оборудование для снорклинга (маска, спасательный жилет, трубка или ласты)
- Страховка
- Фотоуслуги
- Входной билет на «Кисс-Бридж»
- Комплимент: 1 свежий кокос или 1 вьетнамская коническая шляпа
Что не входит в цену
- Трансфер из других районов
- Личные расходы
- Прогулка по дну моря (Seawalker) - по желанию
- Водные развлечения (парасейлинг, «банан» и др.)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: купальник, полотенце, фотоаппарат, закуски, солнцезащитный крем, водонепроницаемый фотоаппарат
- Не допускается: багаж или большие сумки, алкоголь и наркотики, прикосновение к морским обитателям
- Не подходит для: беременные женщины, люди, боящиеся высоты, люди, склонные к морской болезни
- Экскурсия включает поездку на канатной дороге в одну сторону, поэтому планируйте возвращение соответствующим образом
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Матвей
12 сен 2025
Питер — отличный человек. Поездка очень понравилась
Н
Николь
21 апр 2025
Всё было очень приятно. Большой акцент делался на фотографиях, но при этом можно было спокойно купаться и отдыхать на красивом пляже. Трейси была просто замечательной — она очень старалась, чтобы
Л
Леонид
30 дек 2024
Все локации были посещены с комфортом благодаря хорошему транспорту. Гид был очень отзывчивым и общительным, помогал решать любые вопросы и делал всё возможное, даже несмотря на большой языковой барьер. Отличный вариант, особенно для больших групп — рекомендую.
Входит в следующие категории Фукуока
