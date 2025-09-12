Мои заказы

Три острова, канатная дорога и обед «шведский стол»

Насыщенное путешествие по архипелагу Антхой с посещением трёх островов, снорклингом и отдыхом на пляжах с белым песком.

В программе — жемчужная мастерская, частный скоростной катер и обед «шведский стол» на острове Хон Том. Финалом станет поездка по самой длинной в мире морской канатной дороге с панорамными видами.
5
3 отзыва
Три острова, канатная дорога и обед «шведский стол»
Три острова, канатная дорога и обед «шведский стол»
Три острова, канатная дорога и обед «шведский стол»

Описание экскурсии

Начало путешествия и жемчужная мастерская Экскурсия начинается с удобного трансфера из отеля и посещения жемчужной мастерской Фукуока, где вы познакомитесь с процессом выращивания жемчуга, его добычи и созданием украшений. Это атмосферное и познавательное вступление перед морским путешествием. Три острова архипелага Антхой Из гавани вы отправитесь на частном скоростном катере к трём живописным островам архипелага Антхой. В программе — снорклинг среди ярких коралловых рифов с полным снаряжением, купание в бирюзовых лагунах, отдых на белоснежных пляжах, а также профессиональная фотосъёмка, включая дрон и фотосессию на сапборде. На борту предоставляются свежие фрукты и бутилированная вода. Хон Том и канатная дорога На острове Хон Том вас ждёт обед «шведский стол» из морепродуктов, после которого можно провести время в аквапарке Aquatopia и тематическом парке Exotica. Завершением дня станет поездка по самой длинной в мире канатной дороге над морем с захватывающими панорамами южного Фукуока. В подарок от «Rooty Trip» вы также получите бесплатный билет на «Кисс-Бридж» — культовое место для встречи заката. Важная информация:
  • Что взять с собой: купальник, полотенце, фотоаппарат, закуски, солнцезащитный крем, водонепроницаемый фотоаппарат.
  • Не допускается: багаж или большие сумки, алкоголь и наркотики, прикосновение к морским обитателям.
  • Не подходит для: беременные женщины, люди, боящиеся высоты, люди, склонные к морской болезни.
  • Экскурсия включает поездку на канатной дороге в одну сторону, поэтому планируйте возвращение соответствующим образом.

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Жемчужная мастерская Фукуока
  • Архипелаг Антхой
  • Остров Хон Том
  • Аквапарк Aquatopia
  • Тематический парк Exotica
  • Канатная дорога Хон Том
  • Кисс-Бридж
Что включено
  • Трансфер из районов Дуонг Донг, Онг Ланг и Винперл
  • Услуги гида
  • Бутилированная вода и свежие фрукты на борту
  • Билеты на канатную дорогу Фукуока и в аквапарк Aquatopia
  • Обед «шведский стол» на острове Хон Том
  • Оборудование для снорклинга (маска, спасательный жилет, трубка или ласты)
  • Страховка
  • Фотоуслуги
  • Входной билет на «Кисс-Бридж»
  • Комплимент: 1 свежий кокос или 1 вьетнамская коническая шляпа
Что не входит в цену
  • Трансфер из других районов
  • Личные расходы
  • Прогулка по дну моря (Seawalker) - по желанию
  • Водные развлечения (парасейлинг, «банан» и др.)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой: купальник, полотенце, фотоаппарат, закуски, солнцезащитный крем, водонепроницаемый фотоаппарат
  • Не допускается: багаж или большие сумки, алкоголь и наркотики, прикосновение к морским обитателям
  • Не подходит для: беременные женщины, люди, боящиеся высоты, люди, склонные к морской болезни
  • Экскурсия включает поездку на канатной дороге в одну сторону, поэтому планируйте возвращение соответствующим образом
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
Матвей
12 сен 2025
Питер — отличный человек. Поездка очень понравилась
Н
Николь
21 апр 2025
Всё было очень приятно. Большой акцент делался на фотографиях, но при этом можно было спокойно купаться и отдыхать на красивом пляже. Трейси была просто замечательной — она очень старалась, чтобы
читать дальше

всем было комфортно и весело. В группе были туристы разных национальностей, и она уделяла внимание каждому. Я путешествовала одна, и Трейси постоянно проверяла, всё ли у меня хорошо, пока пары фотографировались и снимали видео. Фотографы находились на каждой локации и действительно старались, чтобы у всех были отличные снимки — с нетерпением жду результат!

Л
Леонид
30 дек 2024
Все локации были посещены с комфортом благодаря хорошему транспорту. Гид был очень отзывчивым и общительным, помогал решать любые вопросы и делал всё возможное, даже несмотря на большой языковой барьер. Отличный вариант, особенно для больших групп — рекомендую.

Входит в следующие категории Фукуока

Похожие экскурсии из Фукуока

Закат и ужин «шведский стол» на круизном лайнере Nautilus
Музыкальные теплоходы
5 отзывов
Круиз
Закат и ужин «шведский стол» на круизном лайнере Nautilus
Начало: Ваш отель
$73.50 за человека
Полет над Ан Тхой и три острова: канатная дорога, лодочная прогулка и обед
12 часов
3 отзыва
Групповая
Полет над Ан Тхой и три острова: канатная дорога, лодочная прогулка и обед
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 7:00
$61 за человека
Морское приключение по трём островам: сноркелинг, отдых в лагуне и обед
8 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Морское приключение по трём островам: сноркелинг, отдых в лагуне и обед
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 7:00
$29 за человека
У нас ещё много экскурсий в Фукуоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Фукуоке