читать дальше всем было комфортно и весело. В группе были туристы разных национальностей, и она уделяла внимание каждому. Я путешествовала одна, и Трейси постоянно проверяла, всё ли у меня хорошо, пока пары фотографировались и снимали видео. Фотографы находились на каждой локации и действительно старались, чтобы у всех были отличные снимки — с нетерпением жду результат!

