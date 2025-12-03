Водная прогулка
Фукуок: дайвинг и обед
Погрузитесь в подводные глубины Фукуока с опытным инструктором. Ощутите красоту морской жизни и насладитесь вкусным обедом на борту
«Перед погружением ознакомитесь с азами дайвинга, поймёте, как использовать оборудование, и пройдёте несколько упражнений»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$124 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины
Красота природы, духовное наследие и фотогеничные места под рассказы о Вьетнаме
Начало: У вашего отеля на Фукуоке
«Погуляете по улочкам Города закатов, побываете на Мосту Поцелуев, полюбуетесь видами с обзорных точек и одним из лучших шоу в Азии»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
$350 за всё до 3 чел.
-
5%
Водная прогулка
Снорклинг и отдых на трёх островах Фукуока
Знакомство с подводным миром, самые красивые пляжи и обед на борту - всё включено
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$39
$41 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей3 декабря 2025План путешествия уточнили под наши интересы. Даже в пути переиграли маршрут, чтобы успеть увидеть максимум возможного. Приятный, общительный гид. Очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фукуоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Фукуоке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в декабре 2025
Сейчас в Фукуоке в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 350 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Изучение достопримечательностей города Фукуока нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Фукуоке много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке