Artem проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Мистический Фукуок — по местам силы «жемчужного» острова

Погрузиться в таинственный мир вьетнамских верований и узнать все о мире духов и богов

Artem
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Artem – ваш гид
В удивительном Фукуоке — самом большом острове Вьетнама — органично соседствуют культ предков, католическая церковь и буддистские храмы разных течений.

Шаг за шагом вы узнаете об обрядах каждого религиозного культа Фукуока.

Разберетесь, почему и зачем католики сооружают причудливые вертепы в Рождество, члены секты Каодай входят в транс и разговаривают с духами, а буддисты гадают на костях.

По пути я расскажу, как разные духовные практики пришли в страну, как они менялись с течением времени и что представляют собой сейчас.
25 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Фойе отеля Seashells Phu Quoc Hotel & Spa
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Мистический Фукуок — по местам силы «жемчужного» острова
Мистический Фукуок — по местам силы «жемчужного» острова

Что вас ожидает

От храмов — к культам
Наша прогулка начнется в городе Зыонгдонг у строящегося католического храма, где я расскажу о непростом пути учения Христа во Вьетнаме. Затем мы отправимся в храм Духа, чтобы познакомиться с понятием культа предков, и посетим храм секты Каодай, в стенах которого вы услышите легенду о Большом Глазе, спустившемся на фукуокскую землю.

Такой разный буддизм
Вы узнаете, как католицизм пришел в Индокитай и с какими трудностями столкнулся, как отличаются южный и восточный буддизм, разберетесь, как во Вьетнам пришли оба эти течения, и почему вьетнамский буддизм отличается от буддизма в соседних Камбодже и Таиланде.

Религиозные ритуалы вьетнамцев
Я расскажу об особенностях местной религии: о том, почему в светском Вьетнаме даже в кабинете у партийных работников есть алтари с фигурками предков или богов и зачем почти в каждой семье оставляют подношения для духов. А еще вы разберетесь, почему именно на Фукуоке зародилась самая таинственная секта Вьетнама — религия Каодай, которая в начале века попыталась объединить католицизм, даосизм и буддизм в одно учение.

Организационные детали

  • Большая часть пути — пешеходная, до католического храма мы едем на такси, стоимость включена в экскурсию.
  • Вход в храмы — бесплатный.
  • Для посещения большинства храмов нужна одежда, которая закрывает ноги.
Мистический Фукуок — по местам силы «жемчужного» острова
Мистический Фукуок — по местам силы «жемчужного» острова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Фойе отеля Seashells Phu Quoc Hotel & Spa.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Artem
Artem
Привет, меня зовут Артём, и уже больше двух лет живу на острове Фукуок. За это время я изучил все закоулки города Зуонгдыонг, северное и южное побережья, а также остальные потайные уголки острова. Я провел немало времени за книгами о Фукуоке, его истории, географии и культуре. И мне есть, что вам показать! Я всегда с удовольствием отвечу на ваши вопросы, решите вы заказать экскурсию или нет. Буду рад показать вам остров и открыть его тайны.
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Artem проводит ещё 1 экскурсию

Первое знакомство с ФукуокомПервое знакомство с ФукуокомПервое знакомство с Фукуоком
15 за человека
1.5 часа
5 отзывов
Изучить главный город острова и особенности вьетнамской культуры
Говоря об острове Фукок, путешественники часто представляют лишь райские пляжи и лазурные волны, но у этого места гораздо больше неизведанных граней! Даже такой небольшой городок, как Зуонгдыонг, хранит в себе десятки секретов, в чем вы непременно убедитесь на нашей прогулке. Вы рассмотрите традиционные храмы и улочки с колониальной архитектурой, познакомитесь с мистической традицией Као Дай и коммунистической историей острова. И, конечно, получите полезные лайфхаки и рекомендации, которые помогут сориентироваться в местных рынках, магазинчиках и специфической кухне.

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