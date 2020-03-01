Artem проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

От храмов — к культам

Наша прогулка начнется в городе Зыонгдонг у строящегося католического храма, где я расскажу о непростом пути учения Христа во Вьетнаме. Затем мы отправимся в храм Духа, чтобы познакомиться с понятием культа предков, и посетим храм секты Каодай, в стенах которого вы услышите легенду о Большом Глазе, спустившемся на фукуокскую землю.

Такой разный буддизм

Вы узнаете, как католицизм пришел в Индокитай и с какими трудностями столкнулся, как отличаются южный и восточный буддизм, разберетесь, как во Вьетнам пришли оба эти течения, и почему вьетнамский буддизм отличается от буддизма в соседних Камбодже и Таиланде.

Религиозные ритуалы вьетнамцев

Я расскажу об особенностях местной религии: о том, почему в светском Вьетнаме даже в кабинете у партийных работников есть алтари с фигурками предков или богов и зачем почти в каждой семье оставляют подношения для духов. А еще вы разберетесь, почему именно на Фукуоке зародилась самая таинственная секта Вьетнама — религия Каодай, которая в начале века попыталась объединить католицизм, даосизм и буддизм в одно учение.