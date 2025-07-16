На Фукуоке доступен уникальный сноркелинг на скоростном катере для небольшой группы.
Участники смогут посетить четыре живописные локации, где нет толп туристов, и насладиться красотой скрытых коралловых рифов. Тур подходит для всех
Участники смогут посетить четыре живописные локации, где нет толп туристов, и насладиться красотой скрытых коралловых рифов. Тур подходит для всех
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Профессиональный инструктор
- 🚤 Скоростной катер
- 🐠 Уникальные коралловые рифы
- 🍉 Свежие фрукты и сок
- 👥 Небольшая группа до 10 человек
Что можно увидеть
- Коралловые рифы
Описание водной прогулкиЧто вас ждет: Мы отправимся в места, где нет скопления туристов и можно полюбоваться на скрытые коралловые рифы. Тур подойдет для людей с разным уровнем подготовки: от новичков до продвинутых дайверов. Мы посетим четыре локации в небольшой группе до 10 человек. Вас ждет сопровождение профессионального инструктора, качественное снаряжение, а главное — яркие впечатления и глубокое погружение! Важная информация:
- Возьмите с собой: удобную одежду и обувь, солнцезащитные очки, купальник, полотенце.
- Детские коляски на борт нельзя.
- Тур не рекомендуется: детям младше 6 лет, людям с заболеваниями сердца, высоким давлением или эпилепсией, беременным женщинам, пожилым лицам старше 65 лет или лицам с ограниченными возможностями.
- При бронировании экскурсии укажите, пожалуйста, рост и вес каждого члена группы.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коралловая гора
- Коралловый холм
- Коралловый обрыв
- Риф полумесяца
- Северо-восточный коралловый риф
Что включено
- Встреча в отеле и высадка в центре Дуонг-Донга, Бай-Труонга и городе Ан-Тхой
- Прогулка на скоростном катере
- Инструкторы, говорящие на английском языке
- Маски, трубки и другое снаряжение
- Спасательный жилет
- Охлажденная вода на катере
- Фрукты и сок на острове или пляже
Что не входит в цену
- Трансфер в районе Онг Ланг - The Shells: 250.000 донгов/группа
- Трансфер в районе Куа Кан - Movenpick: 350.000 донгов/группа
- Трансфер в районе Винперл - Май Фыонг: 450.000 донгов/группа
- Трансфер в районе Ганх Дау: 500.000 донгов/группа
Место начала и завершения?
Вестибюль вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: удобную одежду и обувь, солнцезащитные очки, купальник, полотенце
- Детские коляски на борт нельзя
- Тур не рекомендуется детям младше 6 лет, людям с заболеваниями сердца, высоким давлением или эпилепсией, беременным женщинам, пожилым лицам старше 65 лет или лицам с ограниченными возможностями
- При бронировании экскурсии укажите, пожалуйста, рост и вес каждого члена группы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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