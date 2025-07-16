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Профессиональный сноркелинг для небольшой группы на скоростном катере

Отправляйтесь в незабываемое подводное приключение на Фукуоке! Профессиональный инструктор, скрытые рифы и комфортная группа до 10 человек ждут вас
На Фукуоке доступен уникальный сноркелинг на скоростном катере для небольшой группы.

Участники смогут посетить четыре живописные локации, где нет толп туристов, и насладиться красотой скрытых коралловых рифов. Тур подходит для всех
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уровней подготовки и включает сопровождение профессионального инструктора.

Важная информация: возьмите с собой удобную одежду и обувь, солнцезащитные очки, купальник и полотенце.

Тур не рекомендуется детям младше 6 лет, людям с заболеваниями сердца, высоким давлением или эпилепсией, беременным женщинам, пожилым лицам старше 65 лет или лицам с ограниченными возможностями

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Профессиональный инструктор
  • 🚤 Скоростной катер
  • 🐠 Уникальные коралловые рифы
  • 🍉 Свежие фрукты и сок
  • 👥 Небольшая группа до 10 человек
Профессиональный сноркелинг для небольшой группы на скоростном катере
Профессиональный сноркелинг для небольшой группы на скоростном катере
Профессиональный сноркелинг для небольшой группы на скоростном катере
Ближайшие даты:
16
июл17
июл18
июл19
июл20
июл21
июл22
июл
Время начала: 07:30, 12:30

Что можно увидеть

  • Коралловые рифы

Описание водной прогулки

Что вас ждет: Мы отправимся в места, где нет скопления туристов и можно полюбоваться на скрытые коралловые рифы. Тур подойдет для людей с разным уровнем подготовки: от новичков до продвинутых дайверов. Мы посетим четыре локации в небольшой группе до 10 человек. Вас ждет сопровождение профессионального инструктора, качественное снаряжение, а главное — яркие впечатления и глубокое погружение! Важная информация:
  • Возьмите с собой: удобную одежду и обувь, солнцезащитные очки, купальник, полотенце.
  • Детские коляски на борт нельзя.
  • Тур не рекомендуется: детям младше 6 лет, людям с заболеваниями сердца, высоким давлением или эпилепсией, беременным женщинам, пожилым лицам старше 65 лет или лицам с ограниченными возможностями.
  • При бронировании экскурсии укажите, пожалуйста, рост и вес каждого члена группы.

Ежедневно

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Коралловая гора
  • Коралловый холм
  • Коралловый обрыв
  • Риф полумесяца
  • Северо-восточный коралловый риф
Что включено
  • Встреча в отеле и высадка в центре Дуонг-Донга, Бай-Труонга и городе Ан-Тхой
  • Прогулка на скоростном катере
  • Инструкторы, говорящие на английском языке
  • Маски, трубки и другое снаряжение
  • Спасательный жилет
  • Охлажденная вода на катере
  • Фрукты и сок на острове или пляже
Что не входит в цену
  • Трансфер в районе Онг Ланг - The Shells: 250.000 донгов/группа
  • Трансфер в районе Куа Кан - Movenpick: 350.000 донгов/группа
  • Трансфер в районе Винперл - Май Фыонг: 450.000 донгов/группа
  • Трансфер в районе Ганх Дау: 500.000 донгов/группа
Место начала и завершения?
Вестибюль вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой: удобную одежду и обувь, солнцезащитные очки, купальник, полотенце
  • Детские коляски на борт нельзя
  • Тур не рекомендуется детям младше 6 лет, людям с заболеваниями сердца, высоким давлением или эпилепсией, беременным женщинам, пожилым лицам старше 65 лет или лицам с ограниченными возможностями
  • При бронировании экскурсии укажите, пожалуйста, рост и вес каждого члена группы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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