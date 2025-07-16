читать дальше уровней подготовки и включает сопровождение профессионального инструктора.



Важная информация: возьмите с собой удобную одежду и обувь, солнцезащитные очки, купальник и полотенце.



Тур не рекомендуется детям младше 6 лет, людям с заболеваниями сердца, высоким давлением или эпилепсией, беременным женщинам, пожилым лицам старше 65 лет или лицам с ограниченными возможностями

На Фукуоке доступен уникальный сноркелинг на скоростном катере для небольшой группы.Участники смогут посетить четыре живописные локации, где нет толп туристов, и насладиться красотой скрытых коралловых рифов. Тур подходит для всех