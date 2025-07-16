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Дайвинг в Фукуоке для опытных и начинающих

Погружение в мир Фукуока с аквалангом подходит как новичкам, так и опытным дайверам. Квалифицированный инструктор обеспечит безопасность и яркие впечатления
Водная прогулка на Фукуоке предлагает дайвинг для всех уровней подготовки. Независимо от опыта, каждый сможет насладиться подводными красотами острова.

Профессиональный инструктор обеспечит безопасность и комфорт, позволяя сосредоточиться на изучении морских видов
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и кораллов. Участникам предоставляется все необходимое снаряжение и два погружения от 20 до 60 минут.

Важно помнить, что несовершеннолетние допускаются только в сопровождении взрослых, а дайвинг не рекомендуется для людей с определенными медицинскими ограничениями. Уникальное приключение, которое стоит испытать

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Профессиональный инструктор
  • 🐠 Подходит для всех уровней
  • 🤿 Включено все снаряжение
  • ⏱️ Два погружения
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Безопасность и комфорт
Дайвинг в Фукуоке для опытных и начинающих
Дайвинг в Фукуоке для опытных и начинающих
Дайвинг в Фукуоке для опытных и начинающих
Ближайшие даты:
16
июл17
июл18
июл19
июл20
июл21
июл22
июл
Время начала: 07:30

Что можно увидеть

  • Кораллы
  • Морские виды

Описание водной прогулки

Что вас ждет Неважно, являетесь ли вы сертифицированным дайвером или новичком, наша программа идеальна для того, чтобы погрузиться в подводный мир острова Фукуок каждому. Вас будет сопровождать квалифицированный инструктор, чтобы убедиться, что вы получите максимальное удовольствие от погружения с аквалангом для исследования кораллов и морских видов Фукуока. Важная информация:
  • Возьмите с собой: быстросохнущую одежду, полотенце.
  • Не допускаются несовершеннолетние без сопровождения.
  • На борт нельзя с детской коляской.
  • Дайвинг не рекомендуется для лиц с ограниченными физическими возможностями или в инвалидных колясках, а также людям с заболеваниями (высокое кровяное давление, эпилепсия и т. д.), беременным женщинам или пожилым.
  • Место для дайвинга может меняться в зависимости от погоды.

Ежедневно

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Сертифицированный профессиональный инструктор
  • Все необходимое снаряжение (компенсатор плавучести, регулятор, гидрокостюм, ласты, маска)
  • 2 погружения: по 20 минут - несертифицированный дайвер, 40-60 минут - сертифицированный дайвер
  • Трансфер из отеля и обратно в центре и некоторых районах
  • Входные билеты
  • Обед
  • Питьевая вода
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Трансфер из отдаленных районов - за доплату
Место начала и завершения?
Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой: быстросохнущую одежду, полотенце
  • Не допускаются несовершеннолетние без сопровождения
  • На борт нельзя с детской коляской
  • Дайвинг не рекомендуется для лиц с ограниченными физическими возможностями или в инвалидных колясках, а также людям с заболеваниями (высокое кровяное давление, эпилепсия и т. д.), беременным женщинам или пожилым
  • Место для дайвинга может меняться в зависимости от погоды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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