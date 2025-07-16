Водная прогулка на Фукуоке предлагает дайвинг для всех уровней подготовки. Независимо от опыта, каждый сможет насладиться подводными красотами острова.
Профессиональный инструктор обеспечит безопасность и комфорт, позволяя сосредоточиться на изучении морских видов
Профессиональный инструктор обеспечит безопасность и комфорт, позволяя сосредоточиться на изучении морских видов
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Профессиональный инструктор
- 🐠 Подходит для всех уровней
- 🤿 Включено все снаряжение
- ⏱️ Два погружения
- 👨👩👧👦 Безопасность и комфорт
Что можно увидеть
- Кораллы
- Морские виды
Описание водной прогулкиЧто вас ждет Неважно, являетесь ли вы сертифицированным дайвером или новичком, наша программа идеальна для того, чтобы погрузиться в подводный мир острова Фукуок каждому. Вас будет сопровождать квалифицированный инструктор, чтобы убедиться, что вы получите максимальное удовольствие от погружения с аквалангом для исследования кораллов и морских видов Фукуока. Важная информация:
- Возьмите с собой: быстросохнущую одежду, полотенце.
- Не допускаются несовершеннолетние без сопровождения.
- На борт нельзя с детской коляской.
- Дайвинг не рекомендуется для лиц с ограниченными физическими возможностями или в инвалидных колясках, а также людям с заболеваниями (высокое кровяное давление, эпилепсия и т. д.), беременным женщинам или пожилым.
- Место для дайвинга может меняться в зависимости от погоды.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что включено
- Сертифицированный профессиональный инструктор
- Все необходимое снаряжение (компенсатор плавучести, регулятор, гидрокостюм, ласты, маска)
- 2 погружения: по 20 минут - несертифицированный дайвер, 40-60 минут - сертифицированный дайвер
- Трансфер из отеля и обратно в центре и некоторых районах
- Входные билеты
- Обед
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из отдаленных районов - за доплату
Место начала и завершения?
Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: быстросохнущую одежду, полотенце
- Не допускаются несовершеннолетние без сопровождения
- На борт нельзя с детской коляской
- Дайвинг не рекомендуется для лиц с ограниченными физическими возможностями или в инвалидных колясках, а также людям с заболеваниями (высокое кровяное давление, эпилепсия и т. д.), беременным женщинам или пожилым
- Место для дайвинга может меняться в зависимости от погоды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Фукуока
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