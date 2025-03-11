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остров очень многолюдный, лежаки платные, как и все остальное, кроме моря конечно. Дно каменистое, хуже чем где либо на основном острове. Вкусный обед. Можно было дополнительно купить морскую еду, приготовленную на лодке очень вкусно. Много времени проходит в разного рода ожиданиях и сборах. В целом впечатление плохое, хороший мани мейкер для компании. Группа чересчур большая, как и лодка, так что тесно не было. 2й раз не поедем. Виды на острова красивые, вода тёплая, так что в целом время не потеряно, но удовольствие среднее.