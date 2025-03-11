Путешествие начинается с бесплатного трансфера из отеля на южное побережье Фукуока. Вас ждет увлекательная прогулка на катере к трем островам в Сиамском заливе. Первым пунктом станет остров Буом, где можно
5 причин купить эту прогулку
- 🌴 Три живописных острова
- 🐠 Сноркелинг в Сиамском заливе
- 🍽️ Обед и тропические фрукты
- 🚤 Бесплатный трансфер из отеля
- 🌊 Подводные коралловые сады
Что можно увидеть
- Остров Буом
- Остров Гам Ги
- Остров Мэй Рут
Описание водной прогулкиЧто вас ждет: Воспользуйтесь утренним трансфером из вашего отеля на Фукуоке (бесплатно в центре) и отправляйтесь на южную часть острова. Затем вы отправитесь в плавание к лучшим местам для сноркелинга в этом районе и остановитесь на 3 прекрасных островах в Сиамском заливе. Отправляйтесь в Буом, чтобы поплавать и рассмотреть красочную морскую жизнь в течение часа. Затем мы остановимся на острове Гам Ги, чтобы исследовать коралловые сады и полюбоваться удивительными рифами вблизи. Насладитесь обедом и свежими тропическими фруктами, приготовленными командой, а затем отправляйтесь на остров Мэй Рут, чтобы поплавать в тропических водах. Вернитесь в гавань и немного отдохните на борту лодки. По прибытие вас будет ждать водитель, чтобы отвезти обратно в отель. Важная информация:
- Возьмите с собой: купальники, солнцезащитные очки и крем.
- К сожалению, детские ласты не предусмотрены.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Гам Ги
- Остров Мэй Рут
- Остров Буом
Что включено
- Трансферы из отеля и обратно на микроавтобусе (бесплатно по центру)
- Услуги гида
- Поездка к островам на катере
- Обед на катере
- 1 бутылка минеральной воды
- Аренда маски и ласт для сноркелинга
Что не входит в цену
- Трансфер из отелей за пределами центра Дуонг-Донга - за доп. плату
- Полотенца и солнцезащитные крема
Место начала и завершения?
Ваш отель в центральной части Дуонг-Донга
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: купальники, солнцезащитные очки и крем
- К сожалению, детские ласты не предусмотрены
- Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы бронируете после 5:00 вечера, так как тур может быть недоступен на следующий день: +84 849 383 999 (текстовое сообщение/Whatsapp)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
11 мар 2025
В целом экскурсия понравилась.
Минус звезда за то, что в описании указана группа до 15 человек, на деле было человек 80
Минус звезда за то, что в описании указана группа до 15 человек, на деле было человек 80
G
Glawdesk
28 янв 2025
Видели 3 острова, из них 2 для плаванья с макой по 45 мин, без выхода на берег, 3й с выходом, но без маски, пляжный отдых на полтора-2 часа. Пляж небольшой,
Входит в следующие категории Фукуока
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