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На катере к трем островам Фукуока и сноркелинг

Погрузитесь в красоту Сиамского залива, наслаждаясь сноркелингом и обедом на борту. Откройте для себя три уникальных острова и их подводные сокровища
Путешествие начинается с бесплатного трансфера из отеля на южное побережье Фукуока. Вас ждет увлекательная прогулка на катере к трем островам в Сиамском заливе. Первым пунктом станет остров Буом, где можно
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насладиться сноркелингом и наблюдать за морской жизнью. Затем на острове Гам Ги вас ждут коралловые сады и удивительные рифы. Обед и свежие тропические фрукты будут поданы на борту. Завершает путешествие остров Мэй Рут с его тропическими водами. Возвращение в отель обеспечит водитель

3.5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🌴 Три живописных острова
  • 🐠 Сноркелинг в Сиамском заливе
  • 🍽️ Обед и тропические фрукты
  • 🚤 Бесплатный трансфер из отеля
  • 🌊 Подводные коралловые сады
На катере к трем островам Фукуока и сноркелинг
На катере к трем островам Фукуока и сноркелинг
На катере к трем островам Фукуока и сноркелинг
Ближайшие даты:
16
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июл20
июл21
июл22
июл
Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Остров Буом
  • Остров Гам Ги
  • Остров Мэй Рут

Описание водной прогулки

Что вас ждет: Воспользуйтесь утренним трансфером из вашего отеля на Фукуоке (бесплатно в центре) и отправляйтесь на южную часть острова. Затем вы отправитесь в плавание к лучшим местам для сноркелинга в этом районе и остановитесь на 3 прекрасных островах в Сиамском заливе. Отправляйтесь в Буом, чтобы поплавать и рассмотреть красочную морскую жизнь в течение часа. Затем мы остановимся на острове Гам Ги, чтобы исследовать коралловые сады и полюбоваться удивительными рифами вблизи. Насладитесь обедом и свежими тропическими фруктами, приготовленными командой, а затем отправляйтесь на остров Мэй Рут, чтобы поплавать в тропических водах. Вернитесь в гавань и немного отдохните на борту лодки. По прибытие вас будет ждать водитель, чтобы отвезти обратно в отель. Важная информация:
  • Возьмите с собой: купальники, солнцезащитные очки и крем.
  • К сожалению, детские ласты не предусмотрены.

Ежедневно

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Гам Ги
  • Остров Мэй Рут
  • Остров Буом
Что включено
  • Трансферы из отеля и обратно на микроавтобусе (бесплатно по центру)
  • Услуги гида
  • Поездка к островам на катере
  • Обед на катере
  • 1 бутылка минеральной воды
  • Аренда маски и ласт для сноркелинга
Что не входит в цену
  • Трансфер из отелей за пределами центра Дуонг-Донга - за доп. плату
  • Полотенца и солнцезащитные крема
Место начала и завершения?
Ваш отель в центральной части Дуонг-Донга
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой: купальники, солнцезащитные очки и крем
  • К сожалению, детские ласты не предусмотрены
  • Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы бронируете после 5:00 вечера, так как тур может быть недоступен на следующий день: +84 849 383 999 (текстовое сообщение/Whatsapp)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Д
11 мар 2025
В целом экскурсия понравилась.
Минус звезда за то, что в описании указана группа до 15 человек, на деле было человек 80
G
28 янв 2025
Видели 3 острова, из них 2 для плаванья с макой по 45 мин, без выхода на берег, 3й с выходом, но без маски, пляжный отдых на полтора-2 часа. Пляж небольшой,
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остров очень многолюдный, лежаки платные, как и все остальное, кроме моря конечно. Дно каменистое, хуже чем где либо на основном острове. Вкусный обед. Можно было дополнительно купить морскую еду, приготовленную на лодке очень вкусно. Много времени проходит в разного рода ожиданиях и сборах. В целом впечатление плохое, хороший мани мейкер для компании. Группа чересчур большая, как и лодка, так что тесно не было. 2й раз не поедем. Виды на острова красивые, вода тёплая, так что в целом время не потеряно, но удовольствие среднее.

Входит в следующие категории Фукуока

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