Проведите насыщенный день, отправившись в увлекательный тур по четырем островам на юге Фукуока.
Участники смогут насладиться обедом из свежих морепродуктов, приготовленных на гриле, и исследовать разноцветные коралловые рифы во время сноркелинга.
Участники смогут насладиться обедом из свежих морепродуктов, приготовленных на гриле, и исследовать разноцветные коралловые рифы во время сноркелинга.
5 причин купить эту прогулку
- 🌴 Посещение четырех живописных островов
- 🐠 Сноркелинг среди коралловых рифов
- 🍤 Барбекю из свежих морепродуктов
- 🏖️ Отдых на безлюдных пляжах
- 🚤 Увлекательная прогулка на катере
Что можно увидеть
- Остров Ким Куи
- Остров Мэй Рут Нгоай
- Остров Гхам Ги
- Остров Буом
- Остров Фингернейл
Описание водной прогулки
Что вас ожидает: Мы предлагаем увлекательный тур на катере со сноркелингом и сытным обедом — барбекю из морепродуктов. Вы рассмотрите красивые кораллы и побываете на четырех островах:
- остров Ким Куи, где у вас будет около часа для плавания в прозрачной воде.
- остров Мэй Рут Нгоай или остров Гхам Ги с уютным пляжем и живописными окрестностями.
- остров Буом, впечатляющий туристов своими коралловыми рифами и разнообразными рыбками.
остров Фингернейл, на пляже которого вы расслабитесь, попробуете пиво или другой напиток на выбор. Выбранные места достаточно безлюдны, а это значит, что вас ждет настоящий отдых. Важная информация:.
остров Фингернейл, на пляже которого вы расслабитесь, попробуете пиво или другой напиток на выбор. Выбранные места достаточно безлюдны, а это значит, что вас ждет настоящий отдых. Важная информация:.
• остров Фингернейл, на пляже которого вы расслабитесь, попробуете пиво или другой напиток на выбор. Выбранные места достаточно безлюдны, а это значит, что вас ждет настоящий отдых. Важная информация:
- В поездку запрещено брать с собой животных.
- Если тур будет отменен из-за плохой погоды, вам предложат другую дату или возврат средств.
- Если на тур не наберется минимальное количество участников, вам предложат другую дату или возврат средств.
- Возьмите с собой: удобную одежду и обувь, солнцезащитные очки и крем, купальник, шляпу, полотенце.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Ким Куи
- Остров Мэй Рут Нгоай или остров Гхам Ги
- Остров Буом
- Остров Фингернейл
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Экскурсия на катере
- Англоговорящий гид
- Снаряжение для сноркелинга
- Барбекю из морепродуктов
- Фрукты
- Бутилированная вода
- 1 пиво, безалкогольный напиток и газировка
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Трансфер из отдаленных районов (Онг Ланг, Винперл, Хам Нинь - за дополнительную плату)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- В поездку запрещено брать с собой животных
- Если тур будет отменен из-за плохой погоды, вам предложат другую дату или возврат средств
- Если на тур не наберется минимальное количество участников, вам предложат другую дату или возврат средств
- Возьмите с собой: удобную одежду и обувь, солнцезащитные очки и крем, купальник, шляпу, полотенце
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
9 мая 2025
Это была незабываемая экскурсия! Нам с мужем очень понравилось! Все, что заявлено в программе было, впечатлений теперь на всю жизнь! Прекрасно все организовано, отличный весёлый, вежливый гид и все водители
Входит в следующие категории Фукуока
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