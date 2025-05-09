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Тур на катере по 4 островам, сноркелинг и барбекю

Отправьтесь в незабываемое путешествие на катере по островам Фукуока. Вас ждут сноркелинг, барбекю из морепродуктов и отдых на живописных пляжах
Проведите насыщенный день, отправившись в увлекательный тур по четырем островам на юге Фукуока.

Участники смогут насладиться обедом из свежих морепродуктов, приготовленных на гриле, и исследовать разноцветные коралловые рифы во время сноркелинга.
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Пляжи островов предоставят возможность для солнечных ванн и расслабления. Важная информация: в поездку запрещено брать животных, и при плохой погоде тур может быть перенесен. Возьмите с собой удобную одежду и аксессуары для комфортного отдыха

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🌴 Посещение четырех живописных островов
  • 🐠 Сноркелинг среди коралловых рифов
  • 🍤 Барбекю из свежих морепродуктов
  • 🏖️ Отдых на безлюдных пляжах
  • 🚤 Увлекательная прогулка на катере
Тур на катере по 4 островам, сноркелинг и барбекю
Тур на катере по 4 островам, сноркелинг и барбекю
Тур на катере по 4 островам, сноркелинг и барбекю
Ближайшие даты:
16
июл17
июл18
июл19
июл20
июл21
июл22
июл
Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Остров Ким Куи
  • Остров Мэй Рут Нгоай
  • Остров Гхам Ги
  • Остров Буом
  • Остров Фингернейл

Описание водной прогулки

Что вас ожидает: Мы предлагаем увлекательный тур на катере со сноркелингом и сытным обедом — барбекю из морепродуктов. Вы рассмотрите красивые кораллы и побываете на четырех островах:

  • остров Ким Куи, где у вас будет около часа для плавания в прозрачной воде.
  • остров Мэй Рут Нгоай или остров Гхам Ги с уютным пляжем и живописными окрестностями.
  • остров Буом, впечатляющий туристов своими коралловыми рифами и разнообразными рыбками.
остров Фингернейл, на пляже которого вы расслабитесь, попробуете пиво или другой напиток на выбор. Выбранные места достаточно безлюдны, а это значит, что вас ждет настоящий отдых. Важная информация:.
остров Фингернейл, на пляже которого вы расслабитесь, попробуете пиво или другой напиток на выбор. Выбранные места достаточно безлюдны, а это значит, что вас ждет настоящий отдых. Важная информация:.
• остров Фингернейл, на пляже которого вы расслабитесь, попробуете пиво или другой напиток на выбор. Выбранные места достаточно безлюдны, а это значит, что вас ждет настоящий отдых. Важная информация:
  • В поездку запрещено брать с собой животных.
  • Если тур будет отменен из-за плохой погоды, вам предложат другую дату или возврат средств.
  • Если на тур не наберется минимальное количество участников, вам предложат другую дату или возврат средств.
  • Возьмите с собой: удобную одежду и обувь, солнцезащитные очки и крем, купальник, шляпу, полотенце.

Ежедневно

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Ким Куи
  • Остров Мэй Рут Нгоай или остров Гхам Ги
  • Остров Буом
  • Остров Фингернейл
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Экскурсия на катере
  • Англоговорящий гид
  • Снаряжение для сноркелинга
  • Барбекю из морепродуктов
  • Фрукты
  • Бутилированная вода
  • 1 пиво, безалкогольный напиток и газировка
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Трансфер из отдаленных районов (Онг Ланг, Винперл, Хам Нинь - за дополнительную плату)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • В поездку запрещено брать с собой животных
  • Если тур будет отменен из-за плохой погоды, вам предложат другую дату или возврат средств
  • Если на тур не наберется минимальное количество участников, вам предложат другую дату или возврат средств
  • Возьмите с собой: удобную одежду и обувь, солнцезащитные очки и крем, купальник, шляпу, полотенце
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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С
9 мая 2025
Это была незабываемая экскурсия! Нам с мужем очень понравилось! Все, что заявлено в программе было, впечатлений теперь на всю жизнь! Прекрасно все организовано, отличный весёлый, вежливый гид и все водители
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и машин и катера. Однозначно рекомендую эту экскурсию, я смотрела другие везде 3 острова и нет барбекю, а цена дороже, так что даже не раздумывайте, берите. Увидите и покормите рыб, полюбуетесь на прозрачное море, белый песок, красивые кораллы, побываете в аутентичных кафе! Это будет лучший день в вашей жизни.

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