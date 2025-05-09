Что вас ожидает: Мы предлагаем увлекательный тур на катере со сноркелингом и сытным обедом — барбекю из морепродуктов. Вы рассмотрите красивые кораллы и побываете на четырех островах:

остров Ким Куи, где у вас будет около часа для плавания в прозрачной воде.

остров Мэй Рут Нгоай или остров Гхам Ги с уютным пляжем и живописными окрестностями.

остров Буом, впечатляющий туристов своими коралловыми рифами и разнообразными рыбками.

остров Фингернейл, на пляже которого вы расслабитесь, попробуете пиво или другой напиток на выбор. Выбранные места достаточно безлюдны, а это значит, что вас ждет настоящий отдых. Важная информация:.

остров Фингернейл, на пляже которого вы расслабитесь, попробуете пиво или другой напиток на выбор. Выбранные места достаточно безлюдны, а это значит, что вас ждет настоящий отдых. Важная информация:.

• остров Фингернейл, на пляже которого вы расслабитесь, попробуете пиво или другой напиток на выбор. Выбранные места достаточно безлюдны, а это значит, что вас ждет настоящий отдых. Важная информация: