Проведите день среди тропических островов Фукуока с белоснежными пляжами и лазурным морем. Вас ждёт прогулка на лодке, снорклинг, рыбалка и отдых на живописных островах архипелага Ан Тхой. Идеальное сочетание природы, моря и неспешного релакса.
Описание водной прогулкиТропические острова Фукуока Откройте для себя Фукуок — вьетнамский райский уголок с белоснежными пляжами и яркой тропической природой. Во время прогулки на лодке вы полюбуетесь морскими пейзажами и посетите живописные острова, включая Гам Ги и Май Рут, наслаждаясь атмосферой уединения и отдыха. Экскурсия начинается с трансфера от отеля и поездки к острову Коконат, где расположен центр водных развлечений Ocean World. Здесь можно заняться дополнительными водными активностями — флайбордингом, катанием на гидроциклах и парасейлингом, а затем отправиться в Коралловый парк и попробовать морскую прогулку. Снорклинг и отдых на островах Маршрут включает остановки на трёх островках архипелага Ан Тхой. Вы поплаваете с маской и трубкой у островка Гам Ги, пообедаете на лодке, а затем отдохнёте и искупаетесь в море на острове Май Рут Тронг. В завершение экскурсии вы вернётесь в порт Ан Тхой и отправитесь обратно в отель — с яркими впечатлениями и морскими воспоминаниями. Важная информация:
- Что взять с собой: шляпу, купальник, фотоаппарат, солнцезащитный крем.
- Не допускается: курение.
- Рекомендуется взять сменную одежду; не забудьте фотоаппарат, чтобы запечатлеть красивые пейзажи; наденьте удобную обувь для прогулок. Если вы предпочитаете использовать собственное снаряжение для снорклинга, возьмите его с собой.
- Доплата за трансфер в зависимости от района: Онг Ланг — 100 000 VND / с человека (The Shell, Ocean Bay, Camia, Chen Sea, Mango Bay и др.). Куа Кан, Вунг Бау — 200 000 VND / с человека (Movenpick, Fusion, Nam Nghi, Green Bay и др.).
- Бай Дай, Гань Дау — 400 000 VND / с человека (Vinpearl, Vin.
- Holidays, Radisson Blu и др.). Кай Сао, Хам Нинь — 100 000 VND / с человека (Rocks Beach Boutique, Voyage Phu Quoc Beach, Dugong Cottage и др.).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Коконат
- Ocean World
- Коралловый парк
- Архипелаг Ан Тхой
- Остров Гам Ги
- Остров Май Рут Тронг
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно в пределах района Дуонг-Донг
- Прогулка на лодке
- Снаряжение для снорклинга: маска, трубка и спасательный жилет
- Обед на борту лодки
- Услуги гида
- Снаряжение и наживка для глубоководной рыбалки
Что не входит в цену
- Водные виды спорта в Ocean World
- Морская прогулка по дну (Sea Walking)
- Доплата за трансфер из районов за пределами Дуонг-Донга
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: шляпу, купальник, фотоаппарат, солнцезащитный крем
- Не допускается: курение
- Рекомендуется взять сменную одежду не забудьте фотоаппарат, чтобы запечатлеть красивые пейзажи наденьте удобную обувь для прогулок. Если вы предпочитаете использовать собственное снаряжение для снорклинга, возьмите его с собой
- Доплата за трансфер в зависимости от района:
- Онг Ланг - 100 000 VND / с человека (The Shell, Ocean Bay, Camia, Chen Sea, Mango Bay и др.)
- Куа Кан, Вунг Бау - 200 000 VND / с человека (Movenpick, Fusion, Nam Nghi, Green Bay и др.)
- Бай Дай, Гань Дау - 400 000 VND / с человека (Vinpearl, VinHolidays, Radisson Blu и др.)
- Кай Сао, Хам Нинь - 100 000 VND / с человека (Rocks Beach Boutique, Voyage Phu Quoc Beach, Dugong Cottage и др.)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Фукуока
Похожие экскурсии из Фукуока
Водная прогулка
Снорклинг на Фукуоке
Погрузиться в прозрачные воды и понаблюдать за кораллами и тропическими рыбами
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$65 за человека
Групповая
Расписание: Ежедневно в 7:00
$61 за человека
Водная прогулка
Морская прогулка по островам Антхой с обедом и снорклингом
Начало: Ваш отель
$45.50 за человека