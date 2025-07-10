Частная экскурсия на скоростном катере по югу Фукуока — для семей, пар и небольших компаний. Вы сами выбираете маршрут, сочетая снорклинг и пляжный отдых. Белоснежные пляжи, коралловые рифы, жемчужная ферма и обед из свежих морепродуктов.
Описание водной прогулкиЧастная морская прогулка по югу Фукуока Отправьтесь в индивидуальное путешествие на скоростном катере по живописной южной части острова. Экскурсия проходит в формате частной поездки — только вы и ваша компания до 13 человек, без посторонних и с полной свободой передвижения. Острова, снорклинг и пляжи Вы посетите архипелаг Антхой и три его знаменитых острова — «Хон Монг Тай», «Хон Гам Ги» и «Хон Май Рут». Маршрут можно адаптировать под ваши желания: выбрать 2 места для снорклинга и 1 пляж или 2 пляжа и 1 точку для снорклинга. Кристально чистая вода, коралловые рифы, мягкий белый песок и идеальные локации для фотографий ждут вас. Жемчуг, обед и яркие впечатления В программе — посещение жемчужной фермы «Нгок Хиен», где вы узнаете о традициях выращивания жемчуга на Фукуоке. Вас также ждёт обед из 8 блюд из местных продуктов, тропические фрукты и напитки. В подарок — профессиональные фото с зеркальной камеры и дрона, а также катание на SUP-доске, чтобы сделать день по-настоящему запоминающимся. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности (в том числе для детей), удобную и пляжную одежду, купальник, сменную одежду, удобную обувь, аквашузы, солнцезащитные очки, шляпу от солнца, солнцезащитный крем (рекомендуется биоразлагаемый), шапочку и очки для плавания, влагонепроницаемую сумку, саронг, средства от укачивания.
- Не допускается: оружие и острые предметы, чемоданы и большие сумки, опьянение, алкоголь и наркотики, мусор, взрывчатые вещества, прикосновение к экспонатам, обнажение.
- Не подходит для: беременных женщин.
- Маршрут: может быть скорректирован в зависимости от ваших предпочтений по местам для снорклинга и купания.
- Трансфер: бесплатный трансфер от/до отеля предоставляется в районах «Дуонг Донг», «Онг Ланг» и «Винперл».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хон Монг Тай
- Хон Гам Ги
- Хон Май Рут
- Архипелаг Антхой
- Жемчужная ферма Нгок Хиен
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно в районах Дуонг Донг, Винперл и Онг Ланг
- Поездка на скоростном катере
- Профессиональный англоговорящий гид
- Вкусный обед из 8 блюд из морепродуктов на острове
- Бутилированная вода и свежие тропические фрукты на борту
- Полный комплект оборудования для снорклинга и купания
- Профессиональная фото - и видеосъёмка с дрона, а также фотосессия на SUP-доске
- Комплексная туристическая страховка
- Комплимент каждому гостю - один свежий кокос или вьетнамская коническая шляпа
Что не входит в цену
- Seawalker (прогулка по дну моря) - по желанию, за дополнительную плату
- Водные развлечения: парасейлинг, банан, гидроцикл, каяк и другие
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марианна
10 июл 2025
За многие дополнительные активности нужно доплачивать, но сама экскурсия хорошо подходит для посещения островов и снорклинга. В целом — достойный тур.
А
Аделина
10 янв 2025
Вся команда была доброжелательной и отзывчивой, а особенно наш гид Трейси. Благодаря её позитивному настрою и щедрости день получился по-настоящему приятным. Еда была очень вкусной и в большом количестве, а времени на каждом острове хватало, чтобы спокойно насладиться отдыхом без спешки. Запоминающийся день для знакомства с регионом — однозначно рекомендуем.
А
Андрей
23 ноя 2024
Наш гид Питер был просто замечательный — очень дружелюбный, внимательный и всегда готов помочь
