1 чел. По популярности 9 часов Водная прогулка Острова Фукуока - лодочная прогулка, снорклинг и пляжный отдых Начало: Ваш отель $29 за человека Пешая 1.5 часа Фотопрогулка до 3 чел. Тропическая фотосессия на Фукуоке Сделать яркие снимки в городе Сансет Таун, у отеля или на пляже острова Начало: По договорённости с организатором «Локацию обсудим заранее — это будет пляж, территория вашего отеля или другое место» $120 за всё до 3 чел. 8 часов 5% Водная прогулка Снорклинг и отдых на трёх островах Фукуока Знакомство с подводным миром, самые красивые пляжи и обед на борту - всё включено Начало: У вашего отеля «остров Май Рут Чонг: свободное время для купания, отдыха под пальмами и фотосессий на пляже» Расписание: ежедневно в 08:00 $39 $41 за человека Другие экскурсии Фукуока

