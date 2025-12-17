Водная прогулка
Острова Фукуока - лодочная прогулка, снорклинг и пляжный отдых
Начало: Ваш отель
$29 за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Тропическая фотосессия на Фукуоке
Сделать яркие снимки в городе Сансет Таун, у отеля или на пляже острова
Начало: По договорённости с организатором
«Локацию обсудим заранее — это будет пляж, территория вашего отеля или другое место»
Сегодня в 13:00
19 дек в 08:30
$120 за всё до 3 чел.
-
5%
Водная прогулка
Снорклинг и отдых на трёх островах Фукуока
Знакомство с подводным миром, самые красивые пляжи и обед на борту - всё включено
Начало: У вашего отеля
«остров Май Рут Чонг: свободное время для купания, отдыха под пальмами и фотосессий на пляже»
Расписание: ежедневно в 08:00
19 дек в 08:00
20 дек в 08:00
$39
$41 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Пляжи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фукуоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Фукуоке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в декабре 2025
Сейчас в Фукуоке в категории "Пляжи" можно забронировать 3 экскурсии от 29 до 120 со скидкой до 5%.
Экскурсии на русском языке в Фукуоке (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Пляжи», цены от $29. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль