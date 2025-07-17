Отправьтесь в незабываемое путешествие по южным островам Фукуока! Вас ждут водные приключения, отдых на белоснежных пляжах, снорклинг среди кораллов и великолепный полёт над морем на самой длинной канатной дороге в мире. Почувствуйте свободу и красоту архипелага Ан Тхой — всё в одном дне.
Описание экскурсииОткройте острова Ан Тхой с нового ракурса Путешествие начинается с комфортного трансфера из вашего отеля и посадки на катер, который отправится к живописным южным островам Фукуока. Вы посетите три острова: Сюонг (или Гам Ги) — место для яркого сноркелинга среди кораллов, Май Рут Тронг — тропическую лагуну с белоснежным песком и пляжным баром, где можно расслабиться и попробовать водные развлечения. На борту вас ждёт вкусный обед из свежих морепродуктов в лучших традициях Вьетнама. Парк приключений и морские пейзажи Затем вы посетите остров Том и знаменитый аквапарк Aquatopia с более чем двадцатью современными аттракционами, созданными мировыми брендами индустрии развлечений. Это идеальное место для весёлого отдыха и новых эмоций! Закат над архипелагом Завершением дня станет полет на канатной дороге — самой длинной в мире, соединяющей остров Том и материковую часть. Полюбуйтесь захватывающей панорамой моря и архипелага Ан Тхой в лучах закатного солнца — и насладитесь моментом, который запомнится навсегда. Важная информация:
- Что взять с собой: солнцезащитные очки, купальник, полотенце и солнцезащитный крем.
- Не допускается: детские коляски.
- Важно знать: для детей действует специальное предложение на канатную дорогу — при росте до 1 метра билет предоставляется бесплатно; при росте от 1 до 1,4 метра требуется детский билет; при росте от 1,4 метра взимается плата за взрослый билет.
- В зависимости от погодных условий некоторые острова могут быть заменены другими, или поездка на канатной дороге может состояться до посещения островов.
- Время, отведённое на катание по канатной дороге, уточняется с гидом.
- В случае проведения технических работ в аквапарке вы всё равно сможете прокатиться по канатной дороге и продолжить путешествие.
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Архипелаг Ан Тхой
- Остров Том
- Природный парк Сан-Уорлд
- Остров Мэй (Май) Рут
- Остров Гам Ги
- Остров Сюонг (вариант острова Гам Ги)
- Аквапарк Aquatopia
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Билет на канатную дорогу
- Входной билет в аквапарк
- Услуги гида
- 1 бутылка воды
- Обед на лодке
- Снаряжение для сноркелинга: маска, трубка и ласты (ласт не предусмотрено для детских размеров)
- Спасательные жилеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Доплата 10% при путешествии в период Нового года или Лунного Нового года
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
А
Алина
17 июл 2025
Очень понравилось! Наш гид Эмма (Ханг) была замечательной — заботилась о нас и сделала наш день особенным! ❤️
Н
Никита
2 июн 2025
Наш гид Туан был просто великолепен. Программа была идеально сбалансирована — достаточно времени для каждой активности. Во время сноркелинга открывались красивые виды на рифы и морских обитателей. На втором острове
Д
Дарина
6 мая 2025
Отлично провели время! Посещение аквапарка стало приятным дополнением к программе. Обед не совсем мой вкус, но еды было предостаточно для всех.
