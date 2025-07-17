Мои заказы

Полет над Ан Тхой и три острова: канатная дорога, лодочная прогулка и обед

Отправьтесь в незабываемое путешествие по южным островам Фукуока! Вас ждут водные приключения, отдых на белоснежных пляжах, снорклинг среди кораллов и великолепный полёт над морем на самой длинной канатной дороге в мире. Почувствуйте свободу и красоту архипелага Ан Тхой — всё в одном дне.
Описание экскурсии

Откройте острова Ан Тхой с нового ракурса Путешествие начинается с комфортного трансфера из вашего отеля и посадки на катер, который отправится к живописным южным островам Фукуока. Вы посетите три острова: Сюонг (или Гам Ги) — место для яркого сноркелинга среди кораллов, Май Рут Тронг — тропическую лагуну с белоснежным песком и пляжным баром, где можно расслабиться и попробовать водные развлечения. На борту вас ждёт вкусный обед из свежих морепродуктов в лучших традициях Вьетнама. Парк приключений и морские пейзажи Затем вы посетите остров Том и знаменитый аквапарк Aquatopia с более чем двадцатью современными аттракционами, созданными мировыми брендами индустрии развлечений. Это идеальное место для весёлого отдыха и новых эмоций! Закат над архипелагом Завершением дня станет полет на канатной дороге — самой длинной в мире, соединяющей остров Том и материковую часть. Полюбуйтесь захватывающей панорамой моря и архипелага Ан Тхой в лучах закатного солнца — и насладитесь моментом, который запомнится навсегда. Важная информация:
  • Что взять с собой: солнцезащитные очки, купальник, полотенце и солнцезащитный крем.
  • Не допускается: детские коляски.
  • Важно знать: для детей действует специальное предложение на канатную дорогу — при росте до 1 метра билет предоставляется бесплатно; при росте от 1 до 1,4 метра требуется детский билет; при росте от 1,4 метра взимается плата за взрослый билет.
  • В зависимости от погодных условий некоторые острова могут быть заменены другими, или поездка на канатной дороге может состояться до посещения островов.
  • Время, отведённое на катание по канатной дороге, уточняется с гидом.
  • В случае проведения технических работ в аквапарке вы всё равно сможете прокатиться по канатной дороге и продолжить путешествие.

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Архипелаг Ан Тхой
  • Остров Том
  • Природный парк Сан-Уорлд
  • Остров Мэй (Май) Рут
  • Остров Гам Ги
  • Остров Сюонг (вариант острова Гам Ги)
  • Аквапарк Aquatopia
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Билет на канатную дорогу
  • Входной билет в аквапарк
  • Услуги гида
  • 1 бутылка воды
  • Обед на лодке
  • Снаряжение для сноркелинга: маска, трубка и ласты (ласт не предусмотрено для детских размеров)
  • Спасательные жилеты
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Доплата 10% при путешествии в период Нового года или Лунного Нового года
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой: солнцезащитные очки, купальник, полотенце и солнцезащитный крем
  • Не допускается: детские коляски
  • Важно знать: для детей действует специальное предложение на канатную дорогу - при росте до 1 метра билет предоставляется бесплатно при росте от 1 до 1,4 метра требуется детский билет при росте от 1,4 метра взимается плата за взрослый билет
  • В зависимости от погодных условий некоторые острова могут быть заменены другими, или поездка на канатной дороге может состояться до посещения островов
  • Время, отведённое на катание по канатной дороге, уточняется с гидом
  • В случае проведения технических работ в аквапарке вы всё равно сможете прокатиться по канатной дороге и продолжить путешествие
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алина
17 июл 2025
Очень понравилось! Наш гид Эмма (Ханг) была замечательной — заботилась о нас и сделала наш день особенным! ❤️
Никита
2 июн 2025
Наш гид Туан был просто великолепен. Программа была идеально сбалансирована — достаточно времени для каждой активности. Во время сноркелинга открывались красивые виды на рифы и морских обитателей. На втором острове
читать дальше

мы решили просто расслабиться в баре у пляжа, хотя желающие могли заняться водными развлечениями. Нас порадовала гибкость — удалось прокатиться на американских горках перед аквапарком. Сам аквапарк был очень весёлым, а завершение поездки на канатной дороге с захватывающими видами стало идеальной финальной ноткой. Прекрасный день и отличное соотношение цены и впечатлений!

Дарина
6 мая 2025
Отлично провели время! Посещение аквапарка стало приятным дополнением к программе. Обед не совсем мой вкус, но еды было предостаточно для всех.

